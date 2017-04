Mỹ Kêu Gọi Thế Giới Ép Bắc Hàn Bỏ Nguyên Tử; Mỹ: TQ Dọa Trừng Phạt Nếu Bắc Hàn Nổ Nguyên Tử; DB Ed Royce Ra Đề Luật Trừng Phạt Bắc Hàn Về Hải Vận, Tài Chính

WASHINGTON - Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố với Fox News trước khi đến bản doanh LHQ: để ngăn Bắc Hàn nổ nguyên tử lần thứ 6, Trung Cộng dọa trừng phạt chính quyền Kim Jong-un.Ông Tillerson nói rõ: họ xác nhận đã yêu cầu chế độ Kim không nổ nguyên tử thí nghiệm nữa – thực tế là chúng tôi đuợc họ thông báo rằng Pyongyang đã đuợc nhắc nhở nếu còn nổ nguyên tử thí nghiệm, Beijing sẽ hành động bằng trừng phạt.Hôm Thứ Năm, TT Trump phát biểu với Reuters: chủ tịch Tập là người rất tốt và đang gây áp lực với Bắc Hàn, tôi tin rằng ông ấy đang cố hết sức. Ông Trump tin rằng lãnh tụ Kim là 1 diễn viên biết lý lẽ, nhưng không điên khùng. Tuy nhiên, có vẻ ông không cảm thấy chắc, và hy vọng Kim biết lý lẽ.Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh: cũng như Trung Cộng, chính quyền Trump cùng tìm kiếm 1 nhà nước Bắc Hàn phi nguyên tử.Ngoài ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khuyến cáo HĐ Bảo An hành động trước khi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn hay Nhật.Phát biểu tại HĐ Bảo An hôm Thứ Sáu, ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh: mối đe dọa từ Bắc Hàn là thật và khẩn cấp, cộng đồng quốc tế phải thi hành hoàn toàn các nghị quyết của HĐ Bảo An, cùng lúc hạ thấp quan hệ ngoại giao với Pyongyang.Giữa hội nghị khoáng đại 15 thành viên của HĐ Bảo An, ngoại trưởng Tillerson nhắc nhở: mỗi lần Pyongyang bắn phi đạn hay nổ nguyên tử thành công, nguy cơ bất ổn và xung đột đến gần hơn. Theo ông, nguy cơ Seoul hay Tokyo bị tấn công là thật.Tin mới nhận cho biết ngoại trưởng Hoa Kỳ đề nghị HĐ Bảo An quyết định về giới hạn với kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillserson trong dịp này đã kêu gọi toàn thế giới giúp ép buộc Bắc Hàn từ bỏ tham vọng nguyên tử của họ.Ngoại Trưởng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc dùng mối quan hệ thương mại đặc biệt để tạo ảnh hưởng với Bắc Hàn.Về phần Trung Cộng, ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố “Chúng tôi thực hành đầy đủ mọi trừng phạt do HĐ Bảo An đề ra”.Trong khi đó, sau cuộc hội đàm với Thủ Tướng Nhật, nguyên thủ Nga hô hào các bên tự chế để giảm căng thẳng tại bán đảo Hàn.Trong buổi họp báo chung với TT Abe, TT Putin tuyên bố “Chúng tôi muốn thấy nhanh chóng tái tục hội nghị nguyên tử 6 Phe như là sứ mạng chung”, theo tường thuật của thông tấn TASS.Bộ ngoại giao Trung Cộng lên tiếng hy vọng hội nghị cấp ngoại trưởng do HĐ Bảo An tổ chức sẽ phóng ra thế giới bên ngoài 1 thông điệp tích cực và thăng bằng về vấn đề nguyên tử tại bán đảo Hàn.Phát ngôn viên Geng Shuang tuyên bố: nếu hội nghị này chỉ tập trung vào các biện pháp trừng phạt và tăng áp lực với Pyongyang, cơ hội bị mất, đối đầu gia tăng, có nghĩa là bất lợi với nỗ lực nối lại đàm phán. Ông Geng khẳng định Beijing sẵn sàng thảo luận và trao đổi ý kiến để tìm kiếm giải pháp – theo lời phát ngôn viên Geng, Beijing không nắm chià khoá, cần có nỗ lực phối hợp từ mọi phiá và sự khôn ngoan của tập thể.Thông tấn Xinhua ghi rõ: dĩ nhiên, mọi ý kiến đuợc đón nhận.Trong khi đó, Trưởng khối đa số Hạ Viện loan báo: sẽ biểu quyết trong tuần tới đề luật cho phép các trừng phạt mới chống lại Bắc Hàn – tuần tới, Hạ Viện thảo luận đề luật của chủ tịch ủy ban đối ngoại Ed Royce, gồm các biện pháp về hải vận, tài chính, và kiểm soát lạm dụng lao động nô lệ của chế độ Pyongyang.Đề luật này cũng yêu cầu chính quyền Trump xác định trong 90 ngày nhu cầu nhận diện Pyongyang như là nhà nước bảo trợ khủng bố.Viên chức Bạch Ốc xác nhận nội các Trump đang xem xét việc này.Hôm Thứ Năm, TT Trump khẳng định với Reuters sự ưa thích giải pháp ngoại giao và báo động hành động quân sự sẽ đưa tới xung đột quy mô.Đề luật Royce đã nhận đuợc hậu thuẫn của dân biểu Eliot Engel, thủ lãnh phe DC tại ủy ban đối ngoại - đề luật này đã đuợc ủy ban thông qua bằng biểu quyết đồng thanh trong Tháng 3.