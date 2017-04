Kinh Tế Mỹ: Sức Mua Của Công Chúng Thấp Nhất 8 Năm, Doanh Thu Của Hãng Xe Hơi General Motors Tăng 33.5%

NEW YORK - Nhà sản xuất xe hơi General Motors loan báo: doanh thu 3 tháng đầu năm, tính đến ngày 31-3 là 2.6 tỉ MK, tăng 33.5% so với cùng kỳ năm trước - phần doanh lợi tăng 10.6% (bằng 41.2 tỉ? chỗ này cần xem lại).Giám đốc tài chính GM Chuck Stevens cho hay: đó là kết quả của các nỗ lực tập trung vào việc phát triển kỹ thuật để cắt giảm chi phí lái xe. Ông tỏ ý tin tưởng khuynh hướng này tiếp diễn và đạt chỉ tiêu toàn năm.Các hoạt động của GM thua lỗ từ châu Âu đến Nam Mỹ và Hoa Lục – giao hàng bán lẻ của GM tại Trung Cộng giảm 5.2% so với cùng kỳ năm 2016.Liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ, một bản tin khách cho biết 3 tháng đầu nhiệm kỳ TT của ông Trump chứng kiến mức tăng trưởng GDP 0.7%, là thấp nhất 3 năm.Phúc trình của Bộ thương mại cho hay: sức mua của công chúng và chi tiêu của bộ máy công quyền hạ mạnh nhất trong nhiều năm.GDP quý 4-2016 đuợc tính là tăng 2.1%.Tăng trưởng 3 tháng đầu năm nay không kém nhiều cùng kỳ năm trước nhưng thua dự kiến của giới phân tích, là tăng 1.1%.Thứ Bảy tuần này TT Trump đánh dấu ngày làm việc lãnh đạo hành pháp 100 ngày trong lúc ông dự định 1 kế hoạch giảm thuế lớn để đẩy tăng trưởng GDP lên tới mức tăng 3%.Bộ trưởng ngân khố Mnuchin trấn an: tăng trưởng sẽ bù đắp nguồn thu bị cắt giảm với thuế suất mới.Chỉ số sức mua tăng 0.3% là thấp nhất từ gần 8 năm – chi tiêu về dịch vụ thấp nhất 4 năm và chi tiêu về hàng hoá bền bỉ thấp nhất 6 năm.Đầu tư tại các cơ sở thương mại tăng 4.3% nhưng là kém nhiều so với sức tăng 9.4% trong quý trước.