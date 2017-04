Cali: Phạm Trần Anh, Vũ Hối Ra Mắt Tác Phẩm Mới

Trong buổi ra mắt sách.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Viện Việt Học vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017, Ban tổ chức gồm có: Vũ Hối, Phạm Trần Anh, Việt Nữ Hoan Châu, Vũ Lang, Hồng Anh, Hà Phương đã tổ chức buổi thuyết tình về đề tài: “Ngưởng Vọng Quốc Tổ Hùng Vương và các Anh Hùng Dân Tộc” do nhà biên khao Phạm Trần Anh thuyết trình. Nhân dịp nầy ban tổ chức cũng đã giới thiệu đến mọi người về hai tác phẩm: “Còn Một Chút Gì…...” và “Tác Giả Tác Phẩm Phạm Trần Anh” “Tuyển Tập Thư Pháp” của Danh thi Thư Họa Vũ Hối.”Tham dự buổi thuyết trình có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Linh Mục Nguyên Thanh, Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân là nhà báo Phiến Đan, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao Cố Vấn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng và phái đoàn cùng qúy nhân sĩ trí thức, một số đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.Trước khi vào lễ khai mạc chính thức, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Danh Thi Thư Họa Vũ Hối cũng đã ký tặng những người tham dự các tập sách như: “Phạm Trần Anh Tác Giả Tác Phẩm” “Còn Một Chút Gì Thơ Rất Thơ” của Phạm Trần Anh, Thư Họa Vũ Hối. Riêng Danh Thi Thư Họa Vũ Hối cũng đã ký tặng độc giả tập “Vũ Hối 60 Năm Văn Học Nghệ Thuật”. Tất cả những tập sách nầy đều rất giá trị về phương diện văn hóa, văn học mà Phạm Trần Anh cùng Vũ Hối đã thực hiện.Điều hợp chương trình do MC. Phiến Đan,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, tiếp theo phần giới thiệu quan khách tham dự.MC. Phiến Đan giới thiệu đôi nét về Diễn giả Phạm Trần Anh và Danh Thư Họa Vũ Hối, sau phần giới thiệu ông Phạm Trần Anh và Vũ Hối lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như đồng hương tham dự.Tiếp tục chương trình là phần thuyết trình của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, mở đầu ông nói:“Ngưỡng vọng Đức Quốc Tổ Hùng Vương lập quốc Việt Nam và tri ân các anh hùng dân tộc, các Đại Đế lừng danh trong lịch sử Việt” đã bảo vệ giang sơn gấm vóc để lại cho hậu thế chúng ta ngày hôm nay.Thời gian thấm thoắt qua mau, thế mà đã hơn 42 năm chúng ta tưởng niệm “Ngày Quốc Hận”, ngày mà quân Cộng sản miền Bắc đánh chiếm miền Nam thân yêu của chúng ta. Hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã hy sinh mạng sống trong rừng sâu, trên biển cả đã nói lên tất cả ý nghĩa của 2 chữ tự do. Đây là cuộc bỏ phiếu lịch sử, một bằng chân, đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình cho lý tưởng tự do. Trong lịch sử nhân loại, chưa có một chế độ nào sụp đổ mà có 5 vị tướng đã tuẫn tiết, hàng trăm sĩ quan binh sĩ đã tự sát và sau gần nửa thế kỷ, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ vẫn phất phới, ngạo nghễ tung bay trên khắp thế giới và ý nghĩa quan trọng hơn cả là ngọn cờ quốc gia biểu tượng cho dân chủ tự do vẫn đang ấp… ủ ngự trị trong tim hàng chục triệu con dân Việt Nam trong nước và ở hải ngoại.”Trong dịp nầy Nhà báo Phiến Đan cũng đã dành thời gian giới thiệu về thành tích của Danh Thi Thư Họa Vũ Hối, Bà cho biết: ông đã từng du học tại Hoa Kỳ vào năm 1960, tên tuổu của ông cũng đã đi vào Bách Khoa Tự Điển Larousse, bộ tự điển nổi danh nhất của Pháp và thế giới, ông được mời vẽ chân dung Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, được mời vẽ chân dung Đại Tướng Creighton W. Abrams, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Giải Khôi Nguyên Hội Họa Quốc Tết năm 1963 tại Hoa Kỳ. Có tên trong Văn Học Tự Điển thời Việt Nam Cộng Hòa. Sáng lập trường phái Luân Vũ Họa (paintings In Motion), được ghi danh trong tuyển tập Lart de lecriture, Paris 1963, Nghệ sĩ Á Châu duy nhất được vinh danh về Sáng Tạo Nghệ Thuật cho thế giới tại Atlanta-Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 năm 1994. Ông được Tổng Thống Tiệp Khắc Vaclav Havel tiếp kiến và nhận tranh “The Dream of Peace” tại dinh tổng thống Praha ngày 5 tháng 9-1995…... Ngoài ra ông cũng cho xuất bản những tập thơ như: Mùa Giao Cảm, Hợp tấu Thi Tuyển, Chiêm Bao Trở Giấc, Nghìn Thương Đất Mẹ, nhiều CD Vũ Hối Thơ và Nhạc, ông cũng đã thực hiện nhiều tập Thư Họa, tranh Thư Họa... trong đó có tập “Còn Một Chút Gì Thơ Rất Thơ” Thơ Phạm Trần Anh, Thư Họa Vũ Hối.Đồng hương muốn có những tác phẩm của Vũ Hối, Sách của Phạm Trần Anh xin liên lạc về: Vũ Hối (301) 377-4979, Phạm Trần Anh (714) 332-9243.