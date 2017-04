Cali: Ra Dự Luật Y Tế Bảo Hiểm Toàn Dân, Dự Luật Được Công Đoàn Y Tá Ủng Hộ, Tiểu Bang Cali Sẽ Trả Tiền Để Dân Chữa Bệnh Miễn Phí

SACRAMENTO — Các vị dân cử tiểu bang California hôm Thứ Tư đã thúc đẩy một dự luật để triệt để biến đổi hệ thông chăm sóc y tế tiểu bang California bằng cách thay thế các công ty bảo hiểm bằng chương trình chăm sóc y tế do chính quyền tiểu bang California tài trợ cho toàn dân.Chương trình này còn gọi là chăm sóc y tế do một nguôn duy nhất chi trả, và nguồn duy nhất là là chính quyền California.Lý do thảo luận về dự luật y tế này là vì Tổng Thống Donald Trump dự tínhx óa sổ bảo hiểm ACA của Tổng Thống Obama (còn gọi là Bảo Hiểm Y Tế Vừa Túi Tiền, hay ObamaCare).Đề nghị y tế cho toàn dân California đưa ra từ công đoàn y tá của tiểu bang California, và từ 2 thượng nghị sĩ Dân Chủ.Việc thúc đẩy y tế toàn dân này cũng là một hình thức đối kháng với TT Trump khi Trump muốn xóa bỏ y tế ObamaCare.Thượng nghị sĩ tiêu bang Ricardo Lara, người soạn thaỏ dự luật này cùng với TNS Toni Atkins, nói rằng đã tới lúc phải nói một lần cho xong toàn bộ rằng chăm sóc y tế là một quyền phổ quát phải có cho mọi người, không phải là đặc quyền của những người có tiền mua bảo hiểm.Hàng trăm y tá đã diễn hành ủng hộ dự luật này trên đường tới tòa nhà Quốc hội California ở Sacramento.Trong những người tham dự còn có nhiều nhà hoạt động dân chủ và Thượng nghị sĩ liên bang Bernie Sanders, người từng tranh cử Tổng thống kình với Trump (Cộng Hòa) và Hillary Clinton (Dân Chủ).TNS Sanders có lập trường tranh cử là bảo hiểm y tế cho toàn dân Hoa Kỳ, nếu thắng cử -- và rồi ông thất cử.Dự luật do 2 Thượng nghị sĩ tiểu bang California đưa ra sẽ bảo đảm chăm sóc y tế -- miễn phí cho tất cả cư dân California, kể cả cho di dân bất hợp pháp.Các công ty bảo hiểm y tế tư sẽ bị ngăn câm cùng dịch vụ, chủ yếú loại hãng tư ra ngoài thị trường. Thay vào đó, California sẽ định giá và ký hợp đồng với bác sĩ, bệnh viện và trả hóa đơn y tế cho toàn dân.Tuy nhiên, tiền đâu? Vì chi phí y tế Calofrnia năm 2016 lên tới hơn 367 tỷ USD.Cuộc thảo luận sẽ còn rất lâu...