Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Bị Trung Ương Đề Nghị Kỷ Luật

HANOI/SAIGON -- Sôi động... cuộc thanh trừng bắt đầu khởi động: Bí thư thành ủy Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật.Bản tin RFA ghi nhận rằng Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn.Ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN. Theo đó, trong giai đoạn từ 2009 – 2015 Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.RFA ghi rằng báo chí trong nước trích dẫn kết luận thanh tra cho biết, sau 3 ngày họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng và 4 lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vì những vi phạm trong giai đoạn 2009-2015.Cụ thể, tại kỳ họp thứ 14 từ ngày 24 đến 26/4/2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận: "Ban thường vụ Đảng ủy PVN giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn có vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm vẫn được Tập đoàn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, có trường hợp điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn; để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn".Bản tin cũng ghi rằng Ông Đinh La Thăng (57 tuổi), quê Nam Định, nguyên là Bộ trưởng Giao thông Vận tải dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến tháng 2/2016, ông Thăng trở thành Bí thư thành ủy TP SG theo quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị.Trong khi đó, bản tin VOA đã phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia am hiểu kinh tế và chính trị Việt Nam, nhận định rằng động thái này đe dọa lớn đến chức vụ hiện nay của ông Thăng là Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn.Một số cựu lãnh đạo khác của PVN cũng là mục tiêu của Ủy ban Kiểm tra. Thông cáo nói các cựu phó bí thư Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, cũng như các cựu bí thư Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh trong những giai đoạn khác nhau từ 2008 đến 2015 đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.Hai ông Thực và Hậu vi phạm trong công tác cán bộ khi nhận xét về ông Trịnh Xuân Thanh để ông này chuyển về Bộ Công thương.Ông Thanh bị cáo buộc gây ra thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng ở một công ty thành viên của PVN. Ông đã bị truy tố hồi năm ngoái khi đang giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, song ông đã tuyên bố từ bỏ đảng và trốn ra nước ngoài. Đến nay ông Thanh vẫn chưa bị bắt.Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người am hiểu về chính trị và kinh tế Việt Nam, nhận xét với VOA về diễn biến mà ông gọi là “rất đặc biệt” này:“Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này [của đảng cộng sản], và cũng là lần đầu tiên của nhiều nhiệm kỳ đại hội, có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật. Điều này chứng tỏ rằng tình hình kém hiệu quả, sử dụng lãng phí và các sai phạm khác nữa đã trở nên rất nghiêm trọng cho nên đã có những hình thức kỷ luật đến cấp cao như vậy. Theo tôi đấy là điều đáng mừng. Và điều này cần kết hợp với cải cách cả về thể chế”.Bản tin BBC đã phỏng vấn Giáo sư Zachary Abuza, Học viện Quân sự Quốc gia (National War College), Hoa Kỳ, được trả lời như sau:"Trước đây có vẻ như ông Thăng được cơ cấu cho những vị trí to hơn... Nhiều vụ xử hay điều tra tham nhũng gần đây liên quan tay chân hay đệ tử của ông Thăng.""Đây đúng là nguyên tắc của chính trị Việt Nam: Nếu đối thủ quá mạnh, anh nhắm vào người của họ.""Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sống sót qua các vụ thua lỗ và bê bối tham nhũng còn lớn hơn, nhưng vẫn tồn tại được.""Ông Dũng có vốn chính trị nhiều hơn, có mạng lưới lớn hơn để vây quanh và bảo vệ ông ta.""Quan trọng hơn, ông Dũng còn có những đảng viên lão thành bảo vệ, vì tôi đoán họ cho rằng nếu ông Dũng đổ thì sẽ gây hại cho tiến trình và tầm mức cải tổ."Bản tin VTC News từ Hà Nội cho biết PVN đã đốt 800 tỷ đồng VN trong thời gian 7 năm bơm tiền vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).Con số vừa nêu tương đương 35.2 triệu USD.Khi ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật, chúng ta có thể tin rằng sẽ có thêm một số quan chức bị thanh trừng tiếp.