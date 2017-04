Chiếu Khán Di Dân Và Những Ngày Tháng Chờ Đợi

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Mỗi năm, văn phòng Robert Mullins International đều gửi đến thính giả và độc giả những số liệu trên Danh Sách Chờ Đợi ngày đáo hạn chiếu khán (visa) mới nhất từ Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ. Như qúy vị đã biết, những hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ không ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi theo thứ tự ưu tiên. Không có giới hạn chiếu khán dành cho thân nhân trực hệ. Vì thế, chúng ta sẽ duyệt lại những diện bảo lãnh khác theo thứ tự ưu tiên như sau.Diện F-1: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ,Diện F-2A: Bảo lãnh vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân,Diện F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân,Diện F-3: Bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, vàDiện F-4: Bảo lãnh anh chị em của công dân Hoa Kỳ.Những đương đơn trong những diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên kể trên phải chờ cho đến khi đơn bảo lãnh đáo hạn. Sau khi đơn bảo lãnh đáo hạn, cần phải chờ thêm một thời gian vài tháng để hòan tất một số thủ tục sau cùng với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (tức National Visa Center - NVC) và sau đó NVC sẽ thông báo ngày phỏng vấn ở Việt Nam.Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2016, có khỏang 4 triệu 250 ngàn người trên thế giới đang chờ đợi thủ tục duyệt xét chiếu khán di dân. Con số này ít hơn năm 2015 khỏang 250.000 người.Như thường lệ, Việt Nam nằm trong 10 nước có số người chờ đợi chiếu khán di dân đông nhất. Trong năm 2016, có khỏang 260.000 đương đơn Việt Nam chờ chiếu khán di dân. Với con số này, Việt Nam đã đứng hạng 4, sau Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân và Ấn Độ. Con số 260.000 người được chia như sau:Diện bảo lãnh F-1: 6.300 người,Diện bảo lãnh F-2A: 8.500 người,Diện bảo lãnh F-2B: 11.500 người,Diện bảo lãnh F-3: 51.000 người,Diện bảo lãnh F-4: 188.000 người.Diện F-4, anh chị em của công dân Hoa Kỳ chiếm nhiều người nhất vì bao gồm đương đơn chính, người hôn phối và con cái.Một Số Tin Khác Liên Quan Đến Di Trú: Bộ Nội An Hoa Kỳ (tức the US. Department of Homeland Security - DHS) tiếp tục mở rộng việc kiểm tra những sinh họat thông tin xã hội trên mạng điện tử của khách du lịch và người ngọai quốc đang nộp đơn liên quan đến các quyền lợi di trú. Ông John Kelly, Bộ trưởng Bộ Nội An, nói rằng chính sách "kiểm tra lý lịch rất kỹ lưỡng" của hành pháp Trump có thể bao gồm việc yêu cầu các du khách ngọai quốc cung cấp thông tin trên mạng lưới thông tin xã hội và những mạng điện tử khác của họ. Bộ Nội An đã yêu cầu một số du khách đến Hoa Kỳ nên tự nguyện cung cấp những thông tin này. Sở di trú và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ thường sử dụng công khai những thông tin xã hội có sẵn trong thời gian duyệt xét hồ sơ và điều tra những vấn đề giả mạo. Các du khách cần ghi nhớ rằng những thông tin đưa lên mạng có thể bị xem xét bởi các nhân viên di trú để thẩm định nhu cầu xin những quyền lợi về di trú, kể cả việc xin nhập cảnh Hoa Kỳ."Kiểm tra lý lịch rất kỹ lưỡng" và mạng "Thông Tin Xã Hội" chưa bao giờ được hành pháp của ông Trump giải thích đầy đủ. Điều mà chúng ta biết chỉ là Bộ trưởng Kelly nói rằng nhân viên Kiểm Sóat Biên Giới và Thuế Quan (CBP) có thể hỏi khách du lịch ngọai quốc về tên sử dụng và mật mã trên mạng thông tin xã hội cá nhân để nhân viên di trú có thể thẩm tra những chương mục thông tin này. Những du khách từ chối việc thẩm tra này có thể bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ. Nhân viên Kiểm Sóat Biên Giới và Thuế Quan có thể lục sóat những dụng cụ điện tử như máy điện tóan xách tay (laptop) hoặc điện thọai cầm tay của bất cứ du khách nào đến Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã trình bày trước đây, qúy vị không nên giữ những thông tin nhạy cảm trong dụng cụ điện tử của mình khi du lịch đến Hoa Kỳ, và qúy vị nên quan tâm đến những gì đưa lên trang mạng điện tử cá nhân.Một Lọai Cấm Nhập Cảnh Khác Cho Chiếu Khán Du Lịch - Tin Tức Chưa Phổ Biến: Một luật sư di trú nói rằng có một lọai Cấm Nhập Cảnh mà chưa ai nói đến. Các nhân viên lãnh sự có hầu hết thẩm quyền để từ chối chiếu khán du lịch, chiếu khán du học và một vài lọai chiếu khán khác. Một số lý do từ chối liên quan đến những vấn đề an ninh và phạm tội. Nhưng hầu hết liên quan đến điều luật INA Section 214(b), cho phép nhân viên lãnh sự từ chối cấp chiếu khán cho bất cứ ai nếu họ nghĩ rằng những người này sẽ đi làm ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, hoặc tìm cách ở lại Hoa Kỳ sau khi chiếu khán hết hạn.Từ chối chiếu khán phi di dân vì vấn đề an ninh hoặc phạm tội là ưu tiên hàng đầu, nhưng nên thực hiện hợp lý.Vấn đề du lịch sang Hoa Kỳ thực sự đã giảm sút vì tất cả những tin tức liên quan đến việc nhân viên Kiểm Sóat Biên Giới và Thuế Quan đã ngăn cản khách quốc tế đến Hoa Kỳ và gây phiền nhiễu khách du lịch đến những phi trường ở Hoa Kỳ. Một tờ báo nói rằng kỹ nghệ du lịch có thể mất 18 tỷ mỹ kim vì những luật lệ mới của ông Trump. Rất nhiều việc làm liên hệ điến hàng triệu du khách đến Hoa Kỳ mỗi năm.Tương tự, 40% trường đại học báo cáo số đơn xin học của sinh viên ngọai quốc giảm rõ rệt. Hơn một triệu sinh viên du học đến Hoa Kỳ mỗi năm và trả học phí tòan phần. Ai sẽ được hưởng quyền lợi này nhiều nhất? Sinh viên Hoa Kỳ được hưởng quyền lợi này vì họ sẽ được tiền trợ cấp học vấn từ những lệ phí của sinh viên ngoại quốc.Một Lọai Cấm Nhập Cảnh Khác Cho Chiếu Khán Du Lịch - Tin Tức Chưa Phổ Biến: Ngay cả trước khi ông Trump làm Tổng thống, dân Hoa Kỳ đã có đủ lọai kẻ thù tại Trung Đông. Dĩ nhiên đây là vùng bọn khủng bố IS họat động và chính phủ Hoa Kỳ phải thực hiện ngay những bước để bảo đảm rằng không một kẻ khủng bố nào được cấp chiếu khán di dân đến Hoa Kỳ. Nhưng không cần thiết phải đưa ra những sắc lệnh hành pháp để gây thêm quá nhiều lo lắng. Thay vào đó, ông Trump có thể âm thầm ra lệnh trực tiếp cho các tòa lãnh sự thực hiện nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn việc điều tra lý lịch các đương đơn xin chiếu khán, có thể thêm một hoặc hai tháng để duyệt xét hồ sơ. Không cần thiết phải khua chiêng gõ trống ra lệnh cấm sáu hay bảy quốc gia. Nên chỉ định thêm nhân viên lãnh sự đến các Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở những nước này để thực hiện thêm việc điều tra lý lịch khi họ cảm thấy cần thiết và bảo đảm rằng bọn khủng bố không thể có chiếu khán đến Hoa Kỳ.Như chúng tôi đã trình bày nhiều lần, việc thẩm tra an ninh và lý lịch sẽ tập trung vào những đương đơn từ Trung Đông. Sẽ không có những thay đổi nào trong tiến trình duyệt xét đơn xin chiếu khán của người Việt Nam.Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Phúc Đáp Thư: Mỗi ngày, văn phòng đại diện Robert Mulllin International ở Sài Gòn đều liên lạc với Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Nếu chúng tôi hỏi về tình trạng cứu xét của một hồ sơ đã được phỏng vấn và đang chờ kết quả, thì lãnh sự Hoa Kỳ phúc đáp như sau: "Hiện tại, tình trạng hồ sơ này không thay đổi. Hồ sơ đang được một nhân viên lãnh sự xem xét. Văn phòng chúng tôi sẽ thông báo cho người được bảo lãnh bằng thư ngay khi có những tiến triển về hồ sơ này".Tuy nhiên, trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được thư phúc đáp chi tiết hơn của Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ về một hồ sơ chưa được quyết định từ tháng 6 năm 2016. Thư nói rằng: "Xin cám ơn thư khiếu nại của qúy vị. Những giấy tờ và thông tin cần thêm được chuẩn bị để duyệt xét dựa trên thứ tự mà chúng tôi nhận được. Vì số lượng hồ sơ cần được văn phòng chúng tôi duyệt xét quá nhiều, chúng tôi rất tiếc không thể cung cấp cho qúy vị thời điểm nào mà một nhân viên lãnh sự sẽ đi đến quyết định về hồ sơ của đương đơn."Xin yên tâm. Đơn và tất cả những thông tin hỗ trợ sẽ được quan tâm nghiêm túc theo những quy định và luật pháp Hoa Kỳ. Văn phòng chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm với các đương đơn hợp lệ xin chiếu khán rằng (hồ sơ của họ đều được duyệt xét) dựa trên những điều lệ và luật di trú Hoa Kỳ. Tiếc thay, việc duyệt xét đôi khi bị chậm trễ.Năm nay, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn là nơi bận rộn đứng thứ năm trong việc duyệt xét chiếu khán di dân và là nơi bận rộng đứng hàng thứ hai trên thế giới khi duyệt xét chiếu khán hôn phu thê K-1, và đang phải duyệt xét hơn 40.000 đơn trong một năm. Hồ sơ của qúy vị đang chờ quyết định của một nhân viên lãnh sự. Văn phòng chúng tôi sẽ thư cho đương đơn ngay khi có tiến triển với hồ sơ này".Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Một hồ sơ sau khi phỏng vấn cần được duyệt xét thường mất thời gian bao lâu?- Đáp: Tùy theo những giấy tờ được yêu cầu bổ túc trong cuộc phỏng vấn, và cũng tùy theo chính phủ Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn thẩm tra vấn đề an ninh kéo dài bao lâu. Vì thế, thời gian có thể vài tháng và một số hồ sơ bị kéo dài đến một năm.- Hỏi: Con trai tôi có chiếu khán du lịch B-1/B-2 từ lâu nhưng vẫn còn hiệu lực. Liệu con tôi có thể dùng chiếu khán du lịch này đến Hoa Kỳ để chờ đợi duyệt xét hồ sơ bảo lãnh không? Tôi đã nộp đơn bảo lãnh con tôi và sắp đến ngày đáo hạn.- Đáp: Một người sử dụng chiếu khán du lịch đến Hoa Kỳ với ý định ở thường trú được xem là phạm tội gian dối chiếu khán. Người này sẽ bị xem là bất hợp lệ khi xin bất cứ quyền lợi di trú nào khác, kể cả việc chuyển diện xin thẻ xanh.- Hỏi: Nếu một người có thẻ xanh đang sống ở Việt Nam và không mong chờ sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ, liệu họ có thể từ bỏ thẻ xanh và chỉ nộp đơn xin chiếu khán du lịch bất cứ nào họ muốn không?- Đáp: Được. Ông ta có thể từ bỏ thẻ xanh và sau đó nộp đơn xin chiếu khán du lịch. Ông ta cần phải chứng minh những ràng buộc ở Việt Nam nhiều hơn những ràng buộc ở Hoa Kỳ (như ràng buộc về gia đình, ràng buộc về tài chánh...). 