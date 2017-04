Bạch Ốc: Trình Bày Tình Hình Bắc Hàn Cho 100 Nghị Sĩ Nghe

WASHINGTON - Cho tới nay, nhiều vị dân cử liên bang nhận thấy điều còn thiếu với nội các Trump là chiến lược rõ rệt đối đầu mối đe dọa an ninh quốc gia chính yếu.Trong lúc tình hình bán đảo Hàn tiếp tục căng thẳng vì tham vọng phát triển phi đạn và vũ khí nguyên tử của chế độ Kim Jong-un tại Pyongyang, TT Trump mời tất cả 100 nghị sĩ dự buổi thuyết trình của các bộ óc an ninh, quốc phòng, gồm bộ trưởng quốc phòng James Mattis, Tướng tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford, giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats và ngoại trưởng Tillerson.Thường thì viên chức Bạch Ốc tới Capitol Hill điều trần, nhưng kỳ này xe bus chở toàn bộ thành viên Thượng Viện tới Bạch Ốc.Sau đó, 4 viên chức kể trên tới Capitol Hill vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày để thuyết trình với Hạ Viện.Nghị sĩ DC Chris Coons hy vọng đuợc nghe những điều chưa biết để có thông tin đầy đủ hơn.Thứ Bảy tuần này đánh dấu 100 ngày cầm quyền của TT thứ 45 – tuy Bạch Ốc hạ thấp tầm quan trọng của cột mốc 100 ngày, TT Trump đã định tiếp xúc cử tri tại Pennsylvania vào dịp này.Tham vụ báo chí Sean Spicer cho hay: Tướng Dunford sẽ đề ra 1 số phương án quân sự và bộ trưởng Mattis sẽ trình bày quan điểm về tình hình bán đảo Hàn.Mặt khác, ngoại trưởng Tillerson đã định thảo luận các trừng phạt nghiêm khắc hơn khi ông là chủ tọa HĐ Bảo An vào ngày Thứ Sáu tuần này.Nhiều nghị sĩ tỏ ý muốn tìm kiếm giải pháp thương luợng với Pyongyang hơn là dùng sức mạnh quân sự. Theo nghị sĩ CH Lindsey Graham, TT Trump đã nói tới “ranh giới đỏ”, và nay cần làm rõ – ông nói: chế độ Kim Jong-un không ngưng khiêu khích cho tới khi thấy hại nhiều hơn lợi.Chỉ khi Beijing và Pyongyang tin rằng TT Trump không cho phép lạm dụng, họ mới chọn giải pháp hoà bình.Tối Thứ Hai, các nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã bàn luận vấn đề Bắc Hàn với TT Trump và cảm thấy ấn tượng về quyết tâm của nhà lãnh đạo hành pháp.