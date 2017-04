Bạch Ốc Nói Sai Về Số Sắc Lệnh TT Roosevelt Đã Ký; Bạch Ốc Cố Sức So Sánh TT Trump Với TT Roosevelt

WASHINGTON - Trong lúc nhiều người muốn so sánh TT Trump với TT Obama trong 100 ngày đầu làm việc lãnh đạo hành pháp, Bạch Ốc cố sức so sánh ông Trump với TT Roosevelt.Nhưng với thông cáo báo chí tựa đề “President Trumps 100 Days of Historic Achievements”, Bạch Ốc loan báo sai rằng ông Trump đã ký ban hành nhiều sắc lệnh hơn TT Franklin Roosevelt. Theo tài liệu này, TT Trump đã ký 30 sắc lệnh và TT Roosevelt ban hành 9 sắc lệnh.Thực tế là TT Roosevelt ký trung bình 1 sắc lệnh/ngày trong 100 ngày đầu – con số chính xác theo sử gia Peter A. Shulman là 99.Chưa rõ Bạch Ốc căn cứ vào đâu khi ghi 9 sắc lệnh của TT Roosevelt.Thứ Tư 26-4 là ngày làm việc thứ 96 tại Bạch Ốc của TT Trump.Yahoo News cho hay: Bạch Ốc đã tạo ra 1 trang mạng đặc biệt về “thành tích 100 ngày”, liệt kê 18 thành tựu, gồm lời hưá quy trách nhiệm các thành phố và tiểu bang che chở di dân nhập lậu – nhưng, sắc lệnh ký ngày 25-1 đã bị 1 chánh án liên bang ra lệnh không thi hành hôm Thứ Ba và ông Trump dọa kiện tới toà tối cao.Mặt khác, TT Trump cổ vũ tăng ngân sách an ninh quốc phòng 54 tỉ MK.