RSF: VN Hoàn Toàn Không Có Tự Báo Chí; RSF: Tự Do Báo Chí Bị Tấn Công Khắp Nơi

PARIS - Tổ chức “Phóng viên Không Biên giới - RSF” báo động: tự do báo chí bị tấn công khắp nơi.Trong tài liệu Press Freedom Report gồm thẩm định về “World Press Freedom Index – WPFI”, tổ chức này đả kích chính quyền Đức về các điều luật lưu trữ dữ liệu và chống lại “người thổi còi”.RSF xác nhận tự do báo chí bị đe dọa tại 2/3 thế giới, và nhấn mạnh: khi tự do truyền thông không đuợc bảo vệ, không quyền tự do nào khác đuợc bảo đảm.Là cơ quan tham vấn của LHQ, RSF đã điều tra tình hình tự do báo chí tại 180 quốc gia, và nhận thấy các thể chế dân chủ cũng xâm phạm tự do báo chí.Các nhà nghiên cứu báo động: chính trị gia dùng quyền lực để trấn áp hoặc vô hiệu hoá tin tức của báo chí. RSF nêu thí dụ điển hình là Thủ Tướng Phần Lan Juha Sipila gửi 20 e-mail cho ban biên tập của hệ thống truyền thanh truyền hình công YLE, phàn nàn về các tin tức nói tới xung đột quyền lợi liên quan với ông. Kêt quả là chủ biên kiểm duyệt tin tức loại này.Tại New Zealand, luật mới mở rộng quyền của an ninh tình báo chống lại truyền thông.Các cơ quan công quyền Canada theo dõi phóng viên điều tra khủng bố để tìm nguồn thẩm lậu từ cảnh sát.Với Hoa Kỳ, RSF tố cáo TT Trump đả kích truyền thông có hệ thống.Na Uy đứng đầu về tự do báo chí – cuối bảng là Bắc Hàn, Trung Cộng, Nga, Ai Cập, Syria, Turkmenistan, Vietnam. Trung Cộng và Syria là môi trường chết chóc nhất với phóng viên.Trong bảng xếp hạng mới của RSF, Đức và Canada tuột 4 bậc, New Zealand rớt 8 hạng trong khi Italy từ hạng 52 nhảy lên hạng 25.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC tiếng Việt hôm Thứ Tư nói rằng, “Việt Nam là một trong những nước vi phạm quyền tự do báo chí và bỏ tù nhiều nhà báo, blogger nhất thế giới, báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) xếp hạng Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn thuộc các nước đội sổ.”Ngoài ra bản tin hôm Thứ Tư của Đài Á Châu Tự To (RFA) thì cho biết rằng, “Trong số 180 nước được điều tra trong báo cáo thường niên về tình hình tự do thông tin toàn cầu của tổ chức Phóng viên Không biên giới năm 2017, Việt Nam đứng thứ 175 với điểm số là 73.96, tức là không có thay đổi về thứ hạng so với năm ngoái và chỉ có một thay đổi rất nhỏ về điểm số là 0.31 so với năm ngoái. Nếu nhìn vào bản đồ tự do thông tin do tổ chức Phóng viên Không biên giới cung cấp, Việt Nam nằm trong số các nước bị bôi đen, tức là hoàn toàn không có tự do thông tin.“...“Theo Phóng viên Không Biên Giới, tính đến cuối năm 2016, vẫn có ít nhất khoảng 17 blogger bị cầm tù ở Việt Nam, giảm hơn so với con số 35 người được tổ chức này đưa ra vào năm 2013. Người đại diện của Phóng viên Không Biên Giới cho rằng điểm số cải thiện không đáng kể trong năm 2016 của Việt Nam có thể là do số blogger được trả tự do từ sau năm 2013 đến năm 2016, nhưng theo ông con số này còn quá nhỏ để cho thấy một sự cải thiện rõ ràng.”