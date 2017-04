VC Cấm LM Nguyễn Duy Tân Giảng...

Bản tin RFA cho biết các quan chức tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh không cho linh mục Nguyễn Duy Tân tiến hành các lễ nghi tôn giáo tại xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.Yêu cầu đó được ghi trong công văn mang số 2829 gửi đi vào ngày 26 tháng tư. Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, do Phó chủ tịch Lê Văn Đại ký tên, gửi các vị chức sắc giáo phận Vinh gồm Giám mục Nguyễn Thái Hợp, hai linh mục Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Đinh.Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nói rằng trong những buổi giảng lễ, linh mục Nguyễn Duy Tân đã có những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách của đảng cộng sản Việt Nam, cổ vũ các hoạt động tuần hành, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua. Và ở cuối công văn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên không cho linh mục Tân đến giảng lễ ở xứ Phú Yên.Trả lời phỏng vấn của RFA, linh mục Đặng Hữu Nam cho rằng nội dung tố giác linh mục Nguyễn Duy Tân trong công văn mang tính chất vu cáo. Ông nói:“Yêu cầu tôi không cho linh mục Nguyễn Duy Tân giảng lễ tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên nữa, là một điều hài hước. Bởi vì việc sinh hoạt của giáo hội là việc riêng, xã hội không thể can thiệp vào việc riêng của giáo hội. Việc bảo rằng người ta ra lệnh cho tôi không cho linh mục Tân đến dâng lễ tại tôi, cái điều đó có hài hước không khi tôi yêu cầu anh không cho người nào đó đến nhà anh?”Linh mục Nguyễn Duy Dân nhiều năm gần đây nổi tiếng về nhiều bài viết trên mạng và các bài giảng trên YouTube.Trong một bài viết đăng lại trên nhiều mạng trong năm 2015, Linh Mục Nguyễn Duy Tân được ghi là đã viết, trích:“1. Thuở bé, mỗi khi đêm về, mà nghe tiếng súng: kắc kục; kắc kục… thì hãi lắm.Mẹ tôi bảo: Việt Cộng về làng rồi đấy! con phải đóng cửa chuồng gà cho chắc, nếu ai kêu cửa thì không được mở nghe chưa!Cũng may, nhà tôi có dán câu thần chú trên cửa: “VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, HÒA BÌNH SẼ ĐẾN NGAY”. Cho nên Việt Cộng không dám bén mảng đến nhà tôi bao giờ.Tôi rất ước ao VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, để cho HÒA BÌNH HIỂN TRỊ.Tôi mong ước HÒA BÌNH biết là dường nào!2. Lớn lên, mỗi khi nhận được giấy mời của Công An Đồng Nai PA88… thì hãi lắm (Chuyện cách đây 4 năm rồi, nhưng vẫn còn hãi).Tôi phải làm việc với họ từ sáng tới chiều, phải bỏ cả lễ lậy.Máy camera quay liên tục, thỉnh thoảng máy chụp hình lại chớp chớp. Tôi ngồi ở giữa phòng, có lúc dăm bảy “đồng chí” đứng xung quanh, làm thằng bé sợ, teo hết cả… linh hồn.Hãi nhất là, có một “đ/c” nói với tôi: “Bánh xe lịch sử nó cứ quay, nếu anh mà không theo, thì sẽ bị bánh xe nghiền nát” (tôi hiểu là: VN sẽ tiến lên CNXH nếu anh không theo, thì anh sẽ bị nghiền nát).Là Linh mục, tôi rao giảng một lối sống YÊU THƯƠNG, tôi tôn trọng mạng sống của mọi người, và không muốn ai đe dọa mạng sống tôi.Tôi mong ước NHÂN QUYỀN biết là dường nào!”Do vậy, Linh mục bị công an “mời làm việc” thường xuyên, và linh mục cũng được các nhà dân chủ bênh vực tích cực.Các băng video của Linh mục có thể nghe khi vào: https://www.youtube.com/ và gõ “linh muc nguyen duy tan”...