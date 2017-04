Trần Hưng Đạo Foundation Đền Thờ Đức Thánh Trần Đã Tổ Chức An Vị Tôn Tượng Cũ Vào Bên Trong Đền Thờ

Trong Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Thánh Trần.

Westminster (Bình Sa)- - Sau một thời gian chuẩn bị, Ban Quản Trị Trần Hưng Đạo Foundation Đền Thờ Đức Thánh Trần đã hoàn tất việc đưa Tôn Tượng cũ Đức Thánh Trần vào an vị bên trong đền thờ tại số 9078 Bolsa Ave (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) Thành Phố Westminster, CA 92683. Mặc dù công việc thực hiện rất khó khăn nhưng qúy vị trong Ban quản trị đã cố gắng để thực hiện đưa tôn tượng ngài vào đền thờ để đồng hương tiện việc chiêm bái.Công tác thực hiện đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017. Hiện diện trong buổi lễ ngoài qúy vị trong Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, còn có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đặc biệt trong buổi lễ nầy có sự hiện diện của ông Võ Đại Tôn, Tổng Ủy Viên Điều Hợp Trung Ương Liên Minh Quang Phục Việt Nam đến từ Úc Châu và một số đồng hương tham dự.Sau khi tôn tượng Đức Thánh Trần được an vị lên bệ bên cạnh đền thờ. Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ban Quản Trị đền thờ mời các vị quan khách cùng các thành viên trong ban quản trị đến trước đền thờ niệm hương tế lễ theo nghi thức cổ truyền.Sau phần tế lễ, Ban tổ chức mời quan khách cùng mọi người thọ lộc trước khi chia tay.Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần gồm có: Chủ Tịch ông Phan Kỳ Nhơn, Phụ Tá Điều Hành ông Trần Vệ, Phụ Tá Hành Chánh ông Phan Tấn Ngưu, Phụ Tá Truyền Thông ông Lê Quang Dật, Phụ Tá Liên Lạc ông Trần Quang An, Thủ Qũy ông Hứa Trung Lập, Tổng Thư Ký ông Du Miên và một số các thành viên chuyên môn khác. (tất cả đều làm việc trong tinh thần thiện nguyện.)Qúy đồng hương muốn biết chi tiết về những sinh hoạt của Trần Hưng Đạo Foundation Đền Thờ Đức Thánh Trần liên lạc về: các Ông: Phan Kỳ Nhơn (714) 854-4584, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Hứa Trung Lập (714) 720-4722, Du Miên (714) 398-3033.