Ban Thuyết Trình với Gs Trần Huy Bích, Ts Lê Minh Nguyên và Gs Đỗ Quý Toàn (Từ phải qua). (ảnh MP cung cấp)

Ban Đồng Ca Tập Thể Chiến Sỹ Vùng Tây Nam Hoa Kỳ.(ảnh MP)

Trong khung cảnh khang trang thoáng mát của Westminster Community & Recreation Center thuộc thành phố Westminster, Quận Cam, Nam California, chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017, Hội Bưởi-CVA/NC đã tổ chức một buổi Thuyết Trình và Hội Thảo có ý nghĩa về quê hương. Đó là buổi thuyết trình với chủ đề: “Việt Nam Trong Thế Giới Biến Chuyển” với ba diễn giả đều xuất thân từ ngôi trường danh tiếng Bưởi-Chu Văn An: Gs Trần Huy Bích, Gs Đỗ Quý Toàn và Tiến Sỹ Lê Minh Nguyên.Bên ngoài Center và trong khi chờ đợi, các cơ quan truyền thông báo chí đã tề tựu và bắt đầu các cuộc phỏng vấn cho phóng sự tường trình của họ. Đúng 1 giờ chiều, theo truyền thống của Hội BCVA, chương trình được khai mạc, trước tiên bằng nghi thức chào cờ Mỹ-VNCH trang trọng với toán quân kỳ của Hội Thủ Đức và Thiếu Sinh Quân. Cùng hiện diện trên sân khấu là các tà áo dài đồng phục, đại diện của các trường bạn như Gia Long, Lê Văn Duyệt, Hội Bà Triệu, Liên Trường Pleiku, Phan Thanh Giản-Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đình Chiều-Đoàn Thị Điểm, Quốc Gia Nghĩa Tử, và Tập Thể Chiến Sỹ VNCH Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, v.v…Trong phần Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4, ban chấp hành Hội BCVA và anh Nguyễn Địch Hà/ Hội Trưởng lên thắp hương trên bàn thờ Tổ Quốc, MC Vũ Quốc Phong đọc lời tưởng niệm trong tiếng kèn Trumpet bi ai của Chiêu Hồn Tử Sỹ. Khán giả đều ngậm ngùi trong phút mặc niệm lần thứ 42 ngày Quốc Hận.Trong lời chào mừng cám ơn quan khách của anh Nguyễn Địch Hà và sau đó trong cảm tưởng của anh Bùi Đức Uyên, Trưởng Ban Tổ Chức, đều nói lên nỗi lòng thao thức của các cựu học sinh Chu Văn An về một đất nước đang suy đồi phải sống trong đọa đầy tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tuy 42 năm đã qua nhưng chúng ta vẫn không thể quên được nỗi nhục mất nước vào tay cộng sản, càng không thể quên được khi xã hội VN đang lao xuống dốc, nhiều phương diện còn thua kém cả hai nước làng giềng Lào và Miên. Tổ chức về tình hình VN hôm nay của Hội Bưởi-CVA không phải là vẫn nuôi lòng hận thù vì mất nước, không phải vì mất đi một xã hội văn minh của thời VNCH, mà để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh đến mọi người trên thế giới về một nguy cơ Hán Hóa, vì không thể chịu đựng được khi nghĩ đến một ngàn năm nữa bị người Tầu đô hộ, và ngày mất VN vào tay Trung Cộng không còn xa.Chương trình bao gồm hai phần chính là Thuyết Trình và Hội Thảo. Để mở đầu, MC Phạm Gia Đại lên giới thiệu hai giáo sư cố vấn của Hội là Gs Nguyễn Xuân Vinh và Gs Hiệu Trưởng Dương Minh Kính. Kế tiếp là Ban Điều Hợp với ba anh Lại Quốc Ấn, Phạm Đình San và Nguyễn Đức Năng (CVA 57-59) và trao trách nhiệm lại cho ba anh. Sau đó Ban Điều Hợp mời các diễn giả lên bàn thuyết trình và đọc tiểu sử của mỗi vị. Ngoài ra còn có Ban Thảo Luận với hai CVA là Nguyễn Đồng và cựu HT Nguyễn Đức Khoát và cô Võ Minh Phượng/TTK của trường Quốc Gia Nghĩa Tử, sẽ tham gia trong phần hội thảo. Diễn giả đầu tiên TS Lê Minh Nguyên, cũng là thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền Thế Giới, đã đề cập đến những trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng tại VN, đến tình trạng ô nhiễm môi trường nguy ngập từ Bô Xít trên đất liền ở Tây Nguyên đến Formosa thải các chất độc hại xuống lòng biển miền Trung VN, không những triệt hạ môi trường sống, môi trường sản xuất, mà còn hủy hoại sức khỏe của người dân. TS Lê Minh Nguyên cũng đưa ra các con số, các dữ kiện qua trình chiếu Power Point trên màn hình để khán giả thấy rõ hơn về vi phạm nhân quyền trong nước và âm mưu tàn phá môi sinh của Trung Cộng tại VN. Gs Trần Huy Bích đưa lên màn hình các phóng ảnh về các đảo san hô tại Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Cộng (TC) đã bồi đắp thành đảo nhân tạo trong những năm qua. Những hòn đảo mà TC tự nhận là của họ, nhưng không chứng minh được bằng lịch sử. Sự thờ ơ của thế giới nhất là Hoa Kỳ trước việc TC ngang nhiên xâm chiếm các bãi đá ngầm biến thành nhân tạo cho mục tiêu dân sự và quân sự của họ. Gs Bích cũng chứng minh qua lịch sử Trung Hoa từ thời Mãn Thanh rằng biên giới hải đảo của người Tầu chỉ đến đảo Hải Nam, ngang với Vịnh Bắc Việt. Trong khi lịch sử của chúng ta có ghi chép rõ ràng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam với các di tích xây dựng từ thời các vua nhà Nguyễn từ thế kỷ 17 và 18, và các ghi chép của người Pháp chứng nhận sự có mặt của triều đình nhà Nguyễn trên các đảo này. Chương trình được khởi sắc thêm với các bài hùng ca do Tập Thể Chiến Sỹ Vùng Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn với các bài: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (Nguyễn Đức Quang), Vẫn Còn Đây các Con Của Mẹ, và Ngày Quật Khởi (Nguyệt Ánh).Gs Đỗ Quý Toàn là diễn giả sau cùng thuyết trình về tình hình biến chuyển nhanh chóng của thế giới từ bầu cử ở Pháp với dự trù Pháp có thể rút ra khỏi khối NATO hay Euro, tình hình bên Anh, tại Hoa Kỳ với tân TT Trump, lướt qua các lục địa. Những diễn biến khác thường tại VN như vụ Đồng Tâm, dân chúng đã hai tay không bắt nhốt ba chục công an cảnh sát có vũ trang, không đổ máu. Tình hình này có những nét giống như Đông Đức năm 1989 trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Sự biến chuyển của thế giới chắc chắn sẽ có tác động đến tình hình tại VN. Chế độ hiện nay chắc chắn sẽ sụp đổ nhưng ngày giờ nào thì không ai biết được. Theo ông, cần phải suy nghĩ phải tình đến lúc chúng ta sẽ làm gì nếu một mai CSVN sụp đổ. Cũng theo nhận định của cá nhân ông, ông tin rằng TC sẽ không can thiệp vào tình hình rối ren hay sụp đổ tại VN, hay nhân cơ hội đó chớp thời cơ xâm chiến nắm chính quyền vì người Tầu biết họ không thể đô hộ lâu dài tại VN (?).Chương trình thảo luận sau đó diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề mà mọi người đều quan tâm. Các khán giả thay phiên nhau trong tinh thần trật tự đặt câu hỏi, trong đó có nhiều vị được nhiều người biết đến trong cộng đồng như Gs Đỗ Anh Tài, Gs Nguyễn Đình Cường đã đứng lên chất vấn các diễn giả. Cũng có vị như Ls Nguyễn Xuân Nghĩa bầy tỏ sự ủng hộ và ca ngợi việc tổ chức các buổi thuyết trình hội thảo hữu ích của hội BCVA đã làm và đang làm như hôm nay. Hoặc như chị Nguyễn Thị Hường/Liên Trường Pleiku nói cảm tưởng dù là một nội trợ trong bếp nhưng vẫn luôn lưu tâm đến tình hình đất nước, và mong chờ các vị thức giả làm gì cho quê hương. Một giáo sư của trường Gia Long tên Ngọc Diệp Sadler cho chúng tôi biết bà rất thích chương trình thuyết trình và thảo luận hôm nay, và đưa carte visite để nếu Hội có ra DVD chương trình này, bà sẽ đặt mua. Một cựu học sinh Bưởi Chu Văn An cao niên nhất là ông Dương Đình Bộ nói ông tốt nghiệp Tú Tài ở Hà nội năm 1953 và vào quân đội trường Võ Bị Quốc Gia, tuy sức khỏe kém nhưng phải đến tham dự vì đây là buổi tổ chức của các cựu học sinh trường CVA. Một khán giả cuối cùng hỏi diễn giả chúng ta cần phải làm gì ở hải ngoại trước những diễn biến như vậy tại VN? Các câu hỏi đặt ra đều được các diễn giả trả lời thỏa đáng, và phần thảo luận đã hoàn tất viên mãn với sự cộng tác tốt đẹp của mọi người.Ban tổ chức mời khán giả lên sân khấu chụp hình lưu niệm với các diễn giả, và sau đó là phần ẩm thực chọn lọc do Hội B-CVA khoản đãi. Chương trình kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Khán giả ra về, tuy thỏa mãn vì họ đã biết thêm nhiều tin tức cập nhật về một Việt Nam trong thế giới đang biến chuyển, nhưng vẫn canh cánh bên lòng vì tình hình bi quan tại VN./.P. Thành Nhân