An Ninh Hàng Không Khai: BS Đào Chửi Bới, Tự Va Miệng Vào Ghế; Luật Sư Của David Đào: Giám Đốc United Xin Lỗi Trực Tiếp Chưa Đủ

CHICAGO - Ông Thomas Demetrio, luật sư đại diện bác sĩ David Đào, là hành khách bị trục xuất từ 1 chuyến bay của hãng United Airlines, tuyên bố “Lời xin lỗi trực tiếp từ giám đốc Oscar Munoz không có nghĩa nhiều sau khi ông Đào bị lôi xuống khỏi phi cơ như 1 bao bố đựng khoai tây”.Trong vụ lôi kéo thô bạo hôm 9-4, ông Đào mất 2 răng cửa, gãy mũi và đổ máu.Luật sư Demetrio không thương luợng về vụ bác sĩ Đào với United, nhưng đã nhận 1 khách hàng mới muốn kiện United về hành vi của tiếp viên.Ông Demetrio nghĩ rằng sẽ còn 1 số video giải thích tình thế của bác sĩ Đào mà ông tin là không gây hấn hay gây trở ngại như phát biểu của giám đốc Munoz ngay trong ngày xẩy ra sự việc đáng tiếc ở phi trường Chicago.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 25 tháng 4 cho biết răng, “Nhân viên an ninh hàng không khai Bác sĩ David Đào đã chửi bới, khua tay khua chân trước khi mất thăng bằng và va miệng vào thành ghế.“Bác sĩ David Đào, người đã bị lôi ra khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines ở Chicago trong tháng này, đã chửi bới, khua tay khua chân trước khi mất thăng bằng và va miệng vào thành ghế, theo lời khai của nhân viên an ninh hàng không đã kéo ông Đào ra khỏi chỗ ngồi.“Cục Hàng không Chicago hôm thứ Hai công bố lời khai của nhân viên an ninh về vụ việc, đáp ứng yêu cầu của hãng thông tấn AP theo Luật Tự do Thông tin. Báo cáo này là tiết lộ đầu tiên về lời khai của phía an ninh về những gì đã xảy ra trên máy bay tại phi trường quốc tế O'Hare vào ngày 9 tháng 4.“Vụ việc đã được các hành khách khác quay video lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng, gây ra sự lúng túng mang tầm quốc tế đối với cả hãng hàng không lẫn cơ quan hàng không của thành phố Chicago.“Báo cáo còn đưa tên của viên an ninh, James Long, người mà nhà chức trách ban đầu từ chối xác định danh tính.”