Đưa Trực Tiếp Lên Facebook: Cha Treo Cổ Con Rồi Tự Tử

Một chuyện kinh hoàng trên Facebook: một người cha phát trực tiếp cảnh ông ấy treo cổ đứa con gái chỉ mới 11 tháng tuổi và rồi sau đó ông này đã tự tử tại một khách sạn ở Thalang của Thái Lan, theo bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 26 tháng 4.Bản tin VOA kể rằng, “Một thanh niên Thái đã treo cổ con gái 11 tháng và phát trực tiếp trên Facebook, sau đó tự vẫn tại một khách sạn bỏ hoang ở Thalang đêm thứ Hai (24/4).“Thi thể của hai cha con đã được phát hiện bên trong một khách sạn trước đây có tên là “The Peninsula”. Một số trang mạng du lịch gọi đây là tòa nhà ma.“Cảnh sát Thái bắt đầu cuộc truy tìm sau khi nhận được cuộc gọi từ cô Jiranuch, 21 tuổi, vào lúc 6:30 tối thứ Hai. Cô Jiranuch yêu cầu cảnh sát tìm người bạn trai tên Wuthisan “Tei” Wongtalay, 21 tuổi, đã bỏ đi cùng với bé gái 11 tháng tuổi của họ sau trận cãi vã trước đó trong ngày.“Cô Jiranuch cho biết Wuthisan đã đăng trên trang Facebook một đoạn video Live cảnh anh ta treo cổ con gái bằng dây thừng từ trên trần của một khách sạn bỏ hoang.““Đoạn video dài khoảng 4 phút đã được đăng lên vào lúc 5:45 chiều hôm qua”, cảnh sát Thalang cho biết.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Vẫn theo lời cảnh sát, “Trong video, Wuthisan còn cho thấy một lọ chất lỏng, mà chúng tôi sau đó xác định là kratom (chất an thần). Anh ta cho bé Beta uống một hớp rồi anh ta cũng uống một hớp. Sau đó, anh ta quấn dây quanh cổ bé gái và thả bé xuống”.“Sau khi kiểm tra video, cảnh sát đã lục soát một số tòa nhà hoang trước khi dừng chân tại “The Peninsula”, nơi Wuthisan và bé gái được phát hiện treo cổ trong một căn phòng trên tầng ba.“Cô Jiranuch khai với cảnh sát rằng Wuttisan cho rằng cô ngoại tình.”Bản tin VOA nói thêm rằng, “Hôm thứ Ba, báo The Nation dẫn lời người phát ngôn của Facebook xác nhận Facebook đã gỡ đoạn video Live kinh khủng trên ra khỏi trang mạng.“Người phát ngôn của Facebook nói với The Nation: “Đây là một sự việc khủng khiếp và chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Tuyệt đối không thể có một nội dung kiểu này trên Facebook. Hiện nó đã bị gỡ bỏ”.”