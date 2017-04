Tây Ban Nha: Vây 12 Địa Điểm, Bắt 8 Tình Nghi Khủng Bố

MADRID - Cảnh sát Tây Ban Nha mở hành quân an ninh phối hợp với lực luợng an ninh Belgium hôm Thứ Ba tại thành phố Barcelona và vùng ven, khám xét 12 địa chỉ, bắt 8 người tiếp theo nhiều tháng điều tra về nhóm khủng bố tấn công thủ đô Belgium, về Hồi Giáo quá khích và tội ác có tổ chức.1 số nghi can là đối tuợng điều tra về trận tấn công thí mạng tại Brussels hồi Tháng 3-2016. Tổ khủng bố thực hiện vụ này có liên quan với trận tấn công tắm máu Paris Tháng 11-2015.Tất cả số nghi can bị bắt giữ hôm Thứ Ba là người Morocco tuổi từ 21 đến 39, sinh sống tại vùng Barcelona. Cuộc điều tra đang tiếp diễn.Theo hồ sơ của Bộ nội vụ Tây Ban Nha, 22 tình nghi bị bắt trong các chiến dịch an ninh có liên quan với Hồi Giáo quá khích kể từ đầu năm (không gồm số người mới bị bắt hôm Thứ Ba).