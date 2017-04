LHQ Xin Cứu 2 Triệu Dân Yemen Đói, Bệnh; Hội Nghị Cấp Viện Yemen Tìm Kiếm 2.1 Tỉ Cứu Trợ Nhân Đạo Yemen

GENEVA - 1 hội nghị về cứu trợ nhân đạo do LHQ tổ chức họp tại Geneva hôm Thứ Ba để quyên góp cứu trợ nhân đạo góp phần làm giảm đau khổ của khoảng 18.8 triệu dân Yemen.Các nhà ngoại giao cao cấp của Thụy Sĩ và Thụy Điển cùng TTK-LHQ Antonio Guterres chủ trì hội nghị cấp viện dự kiến thu gom 2.1 tỉ MK. Chỉ 1 phần nhỏ trong hưá hẹn đã đuợc giao.Mở đầu hội nghị, TTK Guterres nhanh chóng nêu lên nhu cầu cấp bách về luơng thực và thuốc men của hàng triệu dân chiến nạn chịu ảnh hưỏng của xung đột vũ trang từ 3 năm – loạn quân Houthi đánh nhau với lực luợng trung thành của TT bị lật đổ Mansour Hadi làm hơn 10,000 người thiệt mạng và 3 triệu người di tản.Nội chiến đã biến thành cuộc chiến đa phương khi Saudi Arabia dẫn đầu 1 liên minh chống Houthi từ Tháng 3-2015, không tập phòng tuyến của phe chống Hadi, gây thiệt hại thường dân và cơ sở hạ tầng – phe can thiệp cũng gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức.Chuyên gia của cao ủy nhân quyền LHQ ước luợng 85% trong dân số 27.4 triệu của Yemen thiếu ăn và thuốc chữa bệnh, gồm 2 triệu người đói và 7 triệu nguời không biết bữa ăn kế tiếp là từ đâu.Tuyên bố chung ngày 25-4 của UNICEF và World Food Program xác nhận gần 2.2 triệu trẻ em Yemen thiếu dinh dưỡng – mỗi 10 phút chứng kiến 1 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì các nguyên nhân có thể tránh.Vấn đề lớn là khả năng đưa hàng cứu trợ tới Yemen, khi liên minh do Saudi dẫn đầu phong toả các thương cảng và phi trường trong lúc chiến sự ác liệt tiếp diễn.