Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Đại Lễ Phật Đản PL 2561: Hội Thảo, Thuyết Pháp, Ủy Lạo Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An

Hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Tăng Đoàn GHPGVNTNHN tổ chức tại Chùa Điều Ngự.

Westminster (VB)- - Vì sự thống khổ của tất cả muôn loài, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh.Để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTNHN) đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản chung PL.2561 trong 3 ngày 21-22-23 tháng 4 năm 2017 tại Chùa Điều Ngự: 14472 Chestnut St., Thành phố Westminster, CA 92683.Hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đó có các vị thuộc các quốc gia như: Tây Tạng, Nam Hàn, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Cambodia, Miến Điện, Đài Loan, Nhật, Hoa Kỳ, và Việt Nam cùng hàng ngàn đồng hương, Phật tử.Quan khách có các vị dân cử, đại diện dân cử Trung Ương, Tiểu Bang, Quân Hạt cũng như các Thành Phố, một số qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Trong 3 ngày Đại Lễ Phật Đản:Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2016, Ban tổ chức trong đó có qúy Chư tôn giáo phẩm thuộc Tăng Đoàn cùng một số Phật tử đã đi thăm viếng, ủy lạo và cầu nguyện cho những người cao niên, neo đơn, bệnh tật đang điều trị tại các khu điều dưỡng.Buổi tối có lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017 có buổi hội thảo với chủ đề: “Vai trò Hoằng Pháp, Giáo Dục và Ni Giới trong thời đại mới.” Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, trong buổi hội thảo nầy đã quy tụ hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni, đa số là những vị Tăng Ni trẻ về từ khắp nơi trên thế giới và các Tiểu Bang Hoa Kỳ, ngoài ra còn có qúy vị Nhân Sĩ, qúy vị Giáo Sư, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và đồng hương Phật tử tham dự để được nghe những bài thuyết trình gía trị của qúy Tăng Sĩ thuộc các Tổng Vụ có liên quan đến những đề tài trên.Buổi chiều cùng ngày tất cả cùng tập trung về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để đặt vòng hoa làm lễ tưởng niệm đến các anh linh Chư chiến sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn trên đường vuợt thoát tìm tự do.Đại lễ Phật Đản chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 với sự tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử.Quan khách có, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ và phu nhân là Bà Chanh Án Quận Cam Cheri Phạm, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fourntain Valley Michael Võ và phu nhân, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ và Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Nguyễn Thu Hà cũng là người đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Francis Nguyễn Thế Thủy, Phụ Tá Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn là Billy Lê.Điều hợp chương trình buổi lễ do các MC. Nữ Sĩ Ái Cầm, Nhá báo Thái Tú Hạp, MC, Minh Phượng và MC. Tuyết Nha.Mở đầu với nghi thức trì bát khất thực, trong lúc nầy tại hội trường có buổi thuyết pháp do các Giảng Sư thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTNHN thuyết giảng về đề tài: “Đức Phật và Con Đường Thoát Khổ.”Sau thời pháp là lễ thỉnh sư quang lâm lễ đài đã được long trọng diễn ra với sự nghinh đón của các em Gia Đình Phật Tử và đồng hương Phật tử tham dự đứng hai bên cùng niệm Phật.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và đạo tràng chùa Điều Ngự phụ trách.Sau phần nghi thức là diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2017 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của qúy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông, đồng hương Phật tử. HT. đã nhắc lại sự kiện lịch sử thế giới đó la: “ ngày Đức Thích Ca Mâu Ni sinh ra đời đem lòng từ bi, hỷ xả cho khắp thế gian để tạo được hòa bình cho nhân loại. HT. cho biết: tổ chức Liên Hiệp Quốc, nơi hội tụ của các quốc gia trên thế giới, đã coi Ngày Phật Đản là ngày lễ quốc tế và từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của Tháng Năm Dương Lịch...” Sau đó HT. tuyên bố khai mạc Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017.Tiếp theo Liên Khúc Mừng Khánh Đản do các em Gia Đình Phật tử trình diễn cúng dường Đức Phật Đản Sinh.Nghi thức lễ khánh đản chính thức bắt đầu qua trang kinh Khánh Đản theo từng truyền thống của các quốc gia tham dự như: Tây Tạng, Nam Hàn, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Cambodia, Miến Điện, Đài Loan, Nhật, Hoa Kỳ, và Việt Nam.Sau phần nghi lễ, Hòa Thượng Thích Chơn Trí Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTNHN lên đọc Thông Bạch Phật Đản của Tăng Đoàn, trong đó có đoạn: “ Hơn 2600 năm trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, địa vị, giàu sang, xa hoa, quyền qúy, đi vào rừng vắng, thiền định tu hành, khai mở con đường giải thoát mọi khổ đau cho muôn loài chúng sinh... Phật Đản năm nay lại về với chúng ta trong hoàn cảnh thế giới xãy ra nhiều vấn nạn đau thương: chiến tranh tại Syria khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người đau khổ vì phải rời bỏ quê hương, cuộc chiến tại Ukraina vẫn chưa có ánh sáng cuối đường hầm vì mâu thuẩn của các nước lớn chưa tìm được đồng thuận, tại Pháp đã xãy ra nhiều đợt tấn công khủng bố làm nhiều người chết và bị thương, mới nhất là tại Anh Quốc, những cuộc khủng bố đã gieo rắc những kinh hoàng bởi lòng thù hận vô minh... Việt Nam chúng ta lại càng khốn đốn, hiểm nguy hơn nhiều vì “di chứng” của thảm họa môi trường Fomosa vẫn còn đó và chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt, làm người dân bất an. Chính sự bất an nầy là động lực nổ ra các cuộc xuống đường đi đòi công lý ở Hà Tỉnh, Nghệ An...Nhưng thay vì lắng nghe, đồng cảm và hổ trợ thì nhà cầm quyền lại thẳng tay đàn áp, dùng vũ lực để dập tắt nguyện vọng chính đáng của người dân, khiến mâu thuẩn giữa người dân và nhà cầm quyền thêm sâu đậm... Bên trong nhà cầm quyền lại tăng gia thuế, phí, và nạn cướp đất, cướp nhà vẫn tiếp diễn làm cho người dân khốn khổ đủ điều...Đối diện với hiện tình đất nước và tương lai dân tộc, người Phật tử cần phải dấn thân cứu khổ phò nguy, thực hành hạnh vô úy trong đời sống của miình và cứu giúp tha nhân, khai mở dân trí thực thi trách nhiệm công dân và sứ mệnh người con Phật, mang ánh sáng Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Phật đến với mọi người để đẩy lùi tha hóa, canh tân xã hội...”Tiếp theo lời Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTNHN. HT.cho biết: “ từ ngày Đức Phật sinh ra đã mở ra con đường giải thoát cho thế nhân, tạo lòng từ bi hỷ xả đến khắp mọi loài không chỉ có con người.Rất mong giáo lý của Ngài được mọi người biết đến thì nhân loại sẽ tiến đến hòa bình khắp nơi...”Sau đó Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, trong lời phát biểu HT. đã ca ngợi những đóng góp của Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Điều Ngự đã tổ chức Ngày Đản Sinh Đức Thích Ca trang trọng được đông đảo chư tăng ni và Phật tử đến tham dự như hôm nay. Và HT. cầu chúc cho tất cả một mùa đản sanh an lạc.Tiếp theo Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn PGVNTNHN lên tuyên đọc bản Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Trong bản Tuyên Ngôn có bốn điều mà tăng đoàn chủ trương đó là:Thứ nhất: Tin tưởng và phát huy giáo lý nhà Phật, xiển dương chánh pháp.Thứ hai: Đồng hành cùng nhân loại bảo vệ môi sinh và sự sống,Thứ Ba: Sát cánh với dân tộc cùng chia xẻ những thương đau, cùng dân tộc bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước.Thứ Tư: Cương quyết đòi nhà cầm quyền CSVN phải thực thi dân chủ, nhân quyền và tự do cho mọi người dân, đồng thời phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ...Trong phần phát biểu của qúy vị quan khách, tất cả những vị nầy đều ca ngợi những đóng góp giá trị của Tăng Đoàn cũng như Chùa Điều Ngự trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, nhằm tạo cho một cộng đồng đa sắc tộc càng ngày càng phong phú hơn.Trong dịp nầy một số qúy vị dân cử cũng đã trao đến Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản Bằng Tưởng Lục.Tiếp tục chương trình với phần nghi thức Lễ Mộc Dục (tắm Phật,) Ban tổ chức mời Chư Tôn Đức cùng đồng hương lần lược đến làm lễ tắm Phật.Sau đó là phần phát thưởng cho các học sinh và sinh viên xuất sắc trong niên học.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời tất cả cùng thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đản Sanh.Sau đó cùng tham dự lễ cắt băng khánh thành khai mạc phòng triển lãm Mỹ thuật.Chương trình lễ Phật Đản kết thúc với phần cúng dường trai tăng và lễ Quy y Tam Bảo.