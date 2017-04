Giám Sát Viên Michelle Steel Vinh Danh 6 Người Việt Từ Thiện Nổi Bật

Từ trái: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel, 6 người gốc Việt cùng với các bản vinh danh, 2 vị giám sát viên, và nghị viên Tyler Diệp của Westminster.

Hình chụp trong khi tiếp tân, trước khi vào hội trường của Hội Đồng Giám Sát. Đứng giữa là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel, hai bên là 6 người được vinh danh.

SANTA ANA (VB) – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel hôm Thứ Ba 25/4/2017 đã vinh danh 6 người gốc Việt xuất sắc trong nghề nghiệp chuyên môn trong khi có nhiều hoạt động thiện nguyện để tích cực giúp đỡ cộng đồng địa phương.Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel cũng là Giám sát viên đại diện Địa hạt 2 Quận Cam, nơi có đông người Mỹ gốc Việt, nói trong buổi họp Hội đồng Giám Sát Quận Cam rằng tháng 4 năm nay là tưởng niệm 42 năm Sài Gòn sụp đổ, những hình ảnh cộng sản phía bắc tiến vào chiếm miền nam vẫn còn gây kinh hoàng trong trí nhớ nhiều người.Bà Steel nói rằng bản thân bà thâm cảm những cảm xúc như thế, vì bản thân gia đình bà cũng từ Bắc Hàn chạy về Nam Hàn khi Đại Hàn chia đôi, và đó cũng là lý do bà thấy gắn bó với cộng đồng Mỹ gốc Việt.Bà Steel cho biết trong năm nay, bà sẽ vinh danh 42 người Mỹ gốc Việt thành công trong nghề nghiệp chuyên môn, trong khi đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng.Đợt vinh danh đầu tiên đã thực hiện hồi cuối tháng 2/2017.Đợt vinh danh thứ nhì là hôm Thứ Ba 25/4/2017, bao gồm 6 người: Linh Kochan, Cảnh sát trưởng Tim Vu (ngu ở Orange), BS Chuck Le (Newport Coast), BS Duke Nguyen (Newport Coast), BS Luan Nguyen (Newport Coast), và BS Thai-Van Nguyen (Seal Beach).GSV Michelle Steel nói rằng bản thân bà đã quen hàng trăm người Việt có nhiều hoạt động xứng đáng vinh danh, cho nên sự lựa chọn không thể đầy đủ được. Bà Steel cũng nói rằng bà cảm ơn nghị viên Tyler Diệp của Westminster, hiện là phụ tá cho bà trong văn phòng giám sát viên, đã cố vấn cho bà về những người gốc Việt cần được vinh danh.GSV Michelle Steel đã đọc tiểu sử từng người được vinh danh, sau đó mời từng người lên nói cảm tưởng.Nhóm 6 người được vinh danh đã tuần tự lên nói cảm nghĩ, tuy nói lời có dị biệt nhau, nhưng đều chung một số ý là cảm ơn gia đình, cảm ơn trường học và xã hội Hoa Kỳ đã giúp cho họ thành công, và từ ý thức đó họ đã làm thiện nguyện để đóng góp trở lại cho cộng đồng.Sau đây là tiểu sử nhóm 6 người được vinh danh hôm Thứ Ba 25/4/2017.LINH KOCHANLinh Kochan có văn bằng cử nhân Khoa học Điện toán và Tin học từ đại học UCI, hiện làm Kỹ Sư Trưởng Về Nhu Liệu tại Dell EMC Technologies. Bà Linh Kochan cũng tích cực hoạt động cộng đồng và từ thiện, quảng bá công trình lưu giữ chuyện đời thực và lịch sử của thế hệ thứ nhất người Mỹ gốc Việt, cũng như cái đẹp và phong phú của mỹ thuật và văn hóa Việt Nam.CẢNH SÁT TRƯỞNG TIMOTHY VUCảnh sát trưởng Timothy Vu và gia đình, gồm cả 10 anh chị em của ông, trốn khỏi Việt Nam trên chiếc ghe đánh cá của ba ông vào năm 1975 và tới Camp Pendleton tại California trong cương vị người tỵ nạn. Vũ và gia đình định cư ở Garden Grove năm 1978. Ông trở thành Cảnh sát trưởng Ty Cảnh Sát Alhambra năm 2017, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Nam Cali giữ chứcc vụ này. Ngoài ra, Vũ cũng có văn bằng MBA về Tài Chánh từ đại học University of Redlands và Cử nhân Tư Pháp Hình Sự từ California State University Fullerton, tốt nghiệp bậc hậu cử nhân từ đại học công quyền Harvard Kennedy School of Government, Học viện FBI, và từ Leadership in Police Organization (LPO).BÁC SĨ CHUCK LEBác sĩ Chuck Le tới Hoa Kỳ trong thập niên 1970s, học Nha khoa ở University of Southern California, nơi ông vào chương trình Tiến Sĩ Nha Khoa đầu tiên ở đây, tốt nghiệp Tiến Sĩ Phẫu Thuật Nha Khoa (DDS) năm 1989. Ông thành lập 7 Day Dental, và hiện có tổng cộng 4 chi nhánh ở Quận Cam từ khi khai trương phòng mạch đầu tiên ở đường Euclid tại Anaheim năm 1990. BS Le hỗ trợ nhiều nỗ lực cứu trợ thiên tai, đã tặng tất cả lợi tức từ việc giới thiệu bệnh nhân mới sang cho từ thiện để giúp nạn nhân sóng thần ở Fukushima. Ông cũng khởi động một nhóm 14 bác sĩ phẫu thuật hàm và 100 thiện nguyện viên cho chương trình “Dentists Pulling From the Heart Day” (Ngày Nha Sĩ Nhổ Từ Trái Tim) để nhổ răng miễn phí và chăm sóc răng cho những người không có tiền chăm sóc răng, và bây giờ là chương trình thường niên với hơn 300 bệnh nhân được chăm sóc mỗi năm.BÁC SĨ DUKE NGUYENBác sĩ Duke Nguyen là một thuyền nhân rời Việt Nam năm 1981, định cư với gia đình ở Anh quốc, nơi cha của ông tìm được việc làm ở London, trong khi gia đình còn trong một trại tỵ nạn ở Hong kong. BS Nguyen tốt nghiệp đại học y khoa St. Georges Hospital Medical School, University of London năm 1996, sau đó xin nội trú ngành Nội Khoa ở USC, hoàn tất chuyên môn sau đó ở University of Texas, Houston năm 2004. Bác sĩ Nguyễn liên tục đóng góp cho cộng đồng, gây ý thức cho cộng đồng Mỹ gốc Việt về các đề tài như Viêm Gan B, và cách giảm rủi ro cơ nguy ung thư ruột kết/trực tràng từ khi về ngụ ở Quận Cam năm 2010. Ông tiếp tục làm việc với các hội bất vụ lợi như Vietnamese American Cancer Foundation, Support Service Care Foundation, Orange Coast Memorial Hospital Foundation để giúp cộng đồng.BÁC SĨ LUAN NGUYENBác sĩ Luan Nguyen sinh vào Ngày Quân Lực VN trong năm 1966 tại Sài Gòn, Việt Nam. Cùng với gia đình, BS Nguyen di tản sang Hoa Kỳ, tới Fort Chaffee, Arkansas trong tháng 4/1975, sau khi qua các trại tỵ nạn ở Philippines, Wake Island, và Hawaii. Năm 1984, sau khi tới Mỹ lúc 9 tuổi, Luan Nguyen dồn hết thời gian cho việc học. BS Nguyen được trao giải thưởng nhân đạo Humanitarian Award của University of Missouri-Kansas City, và được vinh dự vào Alpha Omega Alpha Medical Honor Society của đại học trên. BS Nguyen hành nghề bác sĩ ở California trong 27 năm, có phòng mạch giải phẫu thẩm mỹ tư trong 22 năm ở Fountain Valley và Huntington Beach, California. Gần đây nhất, BS Nguyen làm thiện nguyện, cùng với hội Project Vietnam Foundation tới Sài Gòn, Việt Nam, để giải phẫu miễn phí cho trẻ em sứt môi và di tật bẩm sinh miệng.BÁC SĨ THAI-VAN NGUYENBác sĩ Thai-Van Nguyen vào Hoa Kỳ tỵ nạn khi mới 8 tuổi. Bà hành nghề bác sĩ chuyên ngành nội khoa về bao tử và ruột ở Quận Cam năm 1998 để giúp công đồng những hỗ trợ đối với bệnh nhân ung thư. Năm 2001, BS Nguyen thành lập Vietnamese American Cancer Foundation cùng nhiều bác sĩ khác, người sống sót từ ung thư và các thiện nguyện viên. Hội bất vụ lợi VACF có mục tiêu chủ yếu là giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Trong 16 năm qua, BS Nguyen và hội đã khám miễn phí để tìm viêm gan B và C cho hơn 7,000 người. BS Nguyen và hội VACF mỗi năm tổ chức tiệc mừng cho người sống sót từ ung thư (Cancer Survivor Celebration Dinner) bây giờ là năm thứ 19, để chúc mừng người khỏi bệnh ung thư và gia đình họ. BS Nguyen cũng tham dự các chuyến đi từ thiện y tế tại VN với hội Social Awareness Program, Vietnam. Cùng với các cô con gái, BS Nguyen cũng giữ vai trò gương mẫu và là một huynh trưởng cho các thiếu nữ khác qua thiện nguyện với Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (Girl Scouts of America).