Cờ Vàng Trong Tim Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Ở Hải Ngoại

Diễn hành với Cờ Vàng.

Thời gian 42 năm trôi qua, gần cả một cuộc đời lưu vong nơi xứ người, một dấu mốc lịch sử quan trọng của người Việt ty nạn Cộng Sản ở hải ngoại, không ai có thể phủ nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chế độ cũ, là di sản quý báu nhất của người Việt tỵ nạn Cộng Sản luôn luôn được duy trì và phát triển mạnh ở các nươc tư do trên thế giới nơi có người Việt định cư.Thật vậy sau khi Saigon sụp đổ, Cộng Sản cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam Việt Nam.chúng đã thi hành sách lược trả thù vô cùng tàn bạo không những đối với Quân, Cán, Chính của chế độ cũ mà ngay cả nhân dân miền Nam Việt Nam đều cùng chung một số phận.Với chiêu bài tập trung học tập cải tạo để hưởng lượng khoan hồng của chánh phủ cách mạng, Cộng Sản đã giam cầm những Quân, Cán, Chính/VNCH trong các lao tù nơi rừng sâu, nước độc với tên gọi mỹ miều “ Trại cảo tạo”, đầy ải khổ sai, ăn uống thiếu thốn khiến người tù không bản án, chịu đựng không nổi, cơ thể, suy nhược từ từ mà tử vong, không ngoài mục đích giết người một cách khoa học và thân nhân gia đình liên hệ cũng bị đối xử bạc đãi như công dân hạng 2 của chế độ.Ngoài ra Cộng Sản còn bần cùng hóa nhân dân miền Nam Việt Nam qua chính sách đổi tiền liên tục, cưỡng bách nhân dân miền Nam phải đi vùng “ kinh tế mới”, nơi khỉ ho gà gáy, thiếu thốn đủ mọi tiện nghi sinh sống, như hình thức đem con bỏ chợ để chúng tha hồ cướp nhà, cướp của nhân dân miền Nam Việt Nam.Vì không chịu nổi với chính sách thống tri kìm kẹp, trả thù tàn bạo của chế độ Cộng Sản nên đã có trên 1 triệu người Việt cam tâm bỏ nước ra đi tìm sự sống trong sự chết để đến định cư được ở các nước tự do trên thế giới với bất cứ giá nào và biết bao người đã bỏ thây nơi biên giới, trong rùng sâu nước độc trên đường bộ tìm tự do va cũng biết bao ngưòi đã nằm sâu dưới lòng bỉển cả trên những con thuyền nhỏ bé giữa lòng Đại Dương.Đến nỗi, trong một buổi lễ khánh thành bức tượng thuyền nhân tại California, Ca Sĩ kiêm MC Việt Dzũng khi còn sinh tiền đã ngẹn ngào đến xúc động khi khẳng định tuyên bố:” Cứ một người đến được bến bờ tư do, thì một người phải nằm sâu dưới lòng biển cả”. Thật quá kinh hoàng và khủng khiếp và đây có thể nói là một vấn nạn bất hạnh,mất mát,và đau thương nhất cho dân tộc Việt Nam.Trong lịch sử thế giới, chưa có một dân tộc nào khi đất nước hòa bình rội lại có một cuộc trốn chạy bằng chân vô tiền khoáng hậu như vậy, sự kiện này đã đánh động lương tâm nhân loại trên toàn Thế giới nên đã khai sinh ra danh từ thuyền nhân “People boat”.Với 2 bàn tay trắng, hành trang mang theo duy nhất là Cờ Vàng 3 sọc đỏ của chế độ VNCH, một di sản quý báu nhất mang truyền thống dân tộc của ngưpời Việt tỵ nạn Cộng Sản, định cư ở các nước tự do trên toàn thế giới.Dù cuộc sống mỗi ngày một phát triển và thành công thế nào chăng nữa, nhưng việc duy trì sự hiện hữu của lá cờ Vàng VNCH của chế độ cũ, mang truyền thống dân tộc, có tầm vóc Quốc tế, song song với bài quốc ca luôn ghi nhớ trong tâm khảm không thể thiếu được của người Việt tỵ nạn trong các buổi lễ và trong những ngày kỷ niệm quan trọng hàng năm.Mặc dầu chính phủ VNCH sụp đổ do sự sắp đặt của các cường quốc và Đồng Minh phản bội, nhưng hình bóng quốc gia VHCH vẫn còn hiện hữu luôn luôn gắn liền với Lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ,lá cờ chính nghĩa Quốc gia qua bao thế hệ..Hơn nữa kế thừa tinh thần truyền thống dân tộc và ý chí quật cường vô cùng hào hùng chống ngoại xâm của tiền nhân, Cộng đồng Việt tỵ nạn Cộng Sản với tính kiên trì và thông minh sẵn có,khởi đầu từ khi mới đinh cư chỉ với 2 bàn tay trắng từng chịu biết bao đắng cay tủi nhục, đã mạnh dạn vươn lên trong cuộc sống ngày một phát triển mạnh cho đến ngày nay và đã đạt thành công tốt đẹp vẻ vang vượt bực về mọi phương diên khiến cả thế giới không khỏi nể nang, vinh danh và kính phuc.Bất cứ trường hợp nào,ưu điểm duy nhất của Cộng đồng Việt tỵ nạn vẫn luôn luôn duy trì sự hiện hữu của Cờ Vàng, lá cờ chính nghĩa Quốc gia mang truyền thống dân tộc đồng thời cũng để xác minh căn cước tỵ nạn của mình, Cờ Vàng còn là linh hồn của người Việt màbao thế hệ đã hy sinh biết bao xương máu để tranh đấu và bảo vệ..Bây giờ lịch sử đã sang trang, những bí mật cuộc chiến VN đã được công khai hóa trước công luận, thời gian quá đủ để những người có lương tri trên toàn thế giới công minh phán xét.sự thật về cuộc chiến Việt Nam: đâu là chánh nghĩa, đâu là phi nghĩa. Hãy trả lại sự thật cho Lịch Sử vì sự thật lúc nào cũng là sự thật.Là Người Việt tỵ nạn Cộng Sản, có lập trường quốc gia vững chắc thời gian cũng quá đủ để chúng ta suy ngẫm chín chắn về những biến cố thực tiễn qua nhiều giai đoạn lịch sử về vận mệnh của đất nước Việt Nam kể từ khi có Đảng Cộng Sản Việt đến nay để thấy rằng hậu quả của cái nghiệp mà nhân dân Việt Nam đã phải trả giá quá mắc.Đặc biệt, nhân ngày kỷ niệm quốc hận năm thứ 42, Cờ Vàng VNCH lai được dịp tung bay ngạo nghễ trong buổi lễ tưởng niệm tại Mỹ cũng như các nước tư do trên thế giới có người Việt tỵ nạn đinh cư, như để minh đinh cho Thế giới biết rằng Chế độ Việt Nam Cộng hòa vẫn còn hiện hữu và chúng ta cũng có thể lạc quan hy vọng một ngày nào đó lá cờ chinh nghĩa VNCH sẽ tung bay trở lai trên bầu trời thành phố Saigon hoa lệ, xứng danh với danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông thay thế lá cờ máu Cộng Sản đang bi nhân dân nguồn rủa và oán ghét. Vì theo lịch sử nhân loại luôn luôn minh định” Chánh nghĩa cuối cùng cũng thắng phi nghĩa”.Ngoài ra, cờ Vàng còn có giá trị biểu hiệu hồn dân tộc nên chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm tôn quý, duy trì và bảo vệ như con tim của chính mình. Bất cứ ai dù vô tình hay cố ý lạm dụng Cờ Vàng trong những hành vi sai trái, bôi bác hoăc làm phương tiện tranh đấu cho một mục tiêu không trong sáng đều đắc tội với nhân dân, với tổ quốc.đáng bị công luận phê phán.Tacoma.-Viết nhân ngày Quốc Hận 42BUIPHU/VBMN