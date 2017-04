Trump: Xây Tường, Đóng Cửa Chính Phủ, Quốc Hội Phải Chọn 1 Trong 2 Trước Thứ Sáu

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump nêu vấn đề xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico trở thành điều kiện: nếu không chấp nhận xây bức tường tốn kém naỳ, Trump sẽ để cho chính phủ đóng cửa từ cuối tuần này.Như thế, Quốc Hội phải thông qua dự luật tài trợ vào nửa đêm Thứ Sáu để chính phủ có quỹ vận hành.TT Trump đã ký sắc lệnh hành chánh từ tháng 1/2017 yêu cầu các cơ quan khởi sự lên kế hoạch xây bức tường, muốn rằng các dân cử Dân Chủ phải chấp thuận ngân sách xây bức tường.Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Charles Schumer nói hôm Thứ Hai rằng các dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ đang tìm cac1h giaỉ quyết bế tắc ngân sách thì Bạch Ốc can thiệp vào.Vị Thượng nghị sĩ New York này nói rằng các dân cử đang thảo luận tốt đẹp về ngân sách thì TT Trump và Bạch Ốc đưa vào điều kiện xây tường: “Tôi nghĩ, nếu TT Trump không dính vào, chúng ta có thể có ngân sách vào Thứ Sáu.”TT Trump nói rằng xây bức tường dọc 2,000 dặm biên gioơi Mỹ-Mexico là an ninh quốc gia, ước tính tiền xây gần 20 tỷ đôla.Phát ngôn nhân Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng: “Tổng Thống muốn thi hành một lời hứa với người dân Hoa Kỳ” trong khi họp báo hôm Thứ Hai ở Bạch Ốc.Nancy Pelosi, lãnh tụ thiểu số ở Hạ Viện, nói rằng TT Trump ra điều kiện xây tường như thế là một dấu hiệu yếu kém, cướp trẻ em những khoản đầu tư cho tương lai các em...”