Đại Sứ Mỹ Ở LHQ: TQ Áp Lực Hiệu Quả Với Bắc Hàn

LIÊN HIỆP QUỐC - Chính quyền Kim Jong-un muốn chứng tỏ sức mạnh với dân trong nước qua hành động bắt giữ 1 công dân Hoa Kỳ, nhưng nhìn chung áp lực từ Beijing tỏ ra có hiệu quả, theo nhận xét của ĐS Nikki Haley, đại diện Hoa Kỳ tại LHQ.Trong cuộc phỏng vấn sáng Thứ Hai của ABC News, ĐS Haley tuyên bố “Pyongyang đùa bỡn từ đầu – điều chúng ta thấy là Kim Jong-un thực sự muốn phô trương sức mạnh với dân chúng, nói về chiến tranh trong khi chúng ta xác nhận không muốn chiến tranh, không khởi động chiến tranh”.Công dân Hoa Kỳ Tony Kim, là 1 giáo sư, bị bắt cùng với vợ hôm Thứ Bảy khi chuẩn bị rời Bắc Hàn – ông là công dân Hoa Kỳ thứ 3 bị Pyongyang giam giữ trong thời gian gần đây.Theo nhận xét của ĐS Haley, Beijing tỏ ra thực sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại bán đảo Hàn - họ gây áp lực với Pyongyang và tỏ ra hiệu quả.Truyền thông Trung Cộng đưa tin: trong điện đàm với TT Trump, chủ tịch Xi yêu cầu Hoa Kỳ đình chỉ thao luyện hỗn hợp Mỹ-Hàn. ĐS Haley kịch liệt bác đề nghị này và khẳng định nhu cầu bảo vệ đồng minh Nam Hàn. TT Trump đã định tiếp ĐS Haley và đại diện của 15 thành viên HĐ Bảo An cùng trong ngày Thứ Hai.Theo tin mới nhận, TT Trump tuyên bố sáng Thứ Hai: HĐ Bảo An phải sẵn sàng thực hành các trừng phạt mới với Pyongyang. Nhân dịp này, TT Trump nhắc lại: HĐ Bảo An không hành động về vụ hơi độc tại Idlib (Syria) là điều đáng bất bình. Ông nhấn mạnh “Bắc Hàn và vấn đề lớn và là vấn đề mà sau cùng chúng ta phải giải quyết”.