Bộ Trưởng Afghanistan Ra Đi Sau Trận Đánh 100 Tử Vong

KABUL - Bộ trưởng quốc phòng Afghanistan từ chức sau 1 trận đánh tại miền bắc gây ra trên 100 tử vong. 1 nhóm quân nổi dậy Taleban mặc đồng phục của quân đội quốc gia di chuyển bằng quân xa xông vào căn cứ quân sự tại thành phố Mazar-e-Sharif, tấn công binh sĩ vưà tan lễ cầu kinh ngày Thứ Sáu, và tại câu lạc bộ.Nhiều người là tân binh, hoảng hốt không nhận ra địch và bối rối trong phản ứng. Viên chức tiết lộ với phóng viên ngoại quốc: 136 binh sĩ thiệt mạng, 124 quan tài đã đuợc gửi đi các địa phương – còn 12 xác chưa đuợc nhận diện.Khoảng 10 đội viên Taleban trang bị súng trường, lựu đạn và áo bom bị diệt hết, theo loan báo của viên chức quốc phòng.Nhà báo mô tả cảnh tượng tiếp tục là kinh hoàng tại căn cứ 3 ngày sau – 1 nhóm công nhân mang khẩu trang dọn dẹp trong khi chuyên viên pháp y Hoa Kỳ và Đức và tập trung quanh 2 xe pick-up mà Taleban xử dụng để thu thập mẫu máu.Chỉ huy trưởng căn cứ là Tướng Katawazai xác nhận trận đánh giành lại quyền kiểm soát căn cứ là khó khăn ông chưa từng trải qua, vì phải tránh nổ súng vào phe ta.Vài tuần trước, quân nổi dậy tấn công quân y viện tại thủ đô Kabul, gây thiệt mạng hàng chục người.Bộ trưởng Abdullah Habibi từ chức hôm Thứ Hai, cùng ngày bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tới Kabul.Với 2 trận đánh gần đây, dân chúng cảm thấy hoài nghi về khả năng của quân đội quốc gia, về khả năng đề phòng và chống xâm nhập.Từ khi liên quân bình định do NATO dẫn đầu ngưng vai trò tác chiến, lực luợng bản xứ xoay trở chật vật với việc bảo vệ an ninh lãnh thổ – 1 biên bản Tháng 11-2016 của giới chức quân sự Hoa Kỳ ghi: chính quyền Kabul kiểm soát 57% lãnh thổ, so với 72% vào đúng 1 năm trước trong khi 1 lực luợng của “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” bắt đầu thiết lập 1 số cứ điểm nhỏ tại miền đông.Mới đây, Hoa Kỳ dội “bom mẹ 10 tấn” tại vùng hang hầm mật khu tại tỉnh Nangarhar. Quân ngoại nhập hiện gồm 8400 binh sĩ Hoa Kỳ và 500 quân NATO – 2 tháng trước, Tướng chỉ huy lực luợng Hoa Kỳ tại Afghanistan cho hay: cần thêm 5 hay 6ngàn quân để giúp lực luợng bản xứ dành lại thế công.Nhưng, kế sách về Afghanistan của chính quyền Trump chưa đuợc rõ – chuyến đi Kabul 2 tuần trước của cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster có thể báo hiệu thay đổi với tuyên bố “Sẽ trình TT 1 số phương án”. Chuyến đi Kabul bất ngờ của bộ trưởng quốc phòng cựu Tướng Mattis ám chỉ khả năng chuyển hướng của Washington với cuộc xung đột lâu dài này.