GHPGVNTNHK Đại Lễ Phật Đản: Đông, Trang Nghiêm, Rực Rỡ

Hình ảnh trong hai ngày Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 tại Mile Square Park, Fountain Valley, Quận Cam, California.(Photo VB)

“Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế

Điều Ngự Như Lai

…"

FOUNDTAIN VALLEY, CA (VB) – Khoảng 500 chư tôn đức Tăng, Ni cùng với hàng ngàn người, gồm các vị dân cử Việt Mỹ, đại diện các tôn giáo, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, truyền thanh, truyền hình, báo chí, các thân hào nhân sĩ Phật Giáo, các đơn vị Gia Đình Phật Tử, văn nghệ sĩ, và đồng hương Phật Tử đã tham dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 đo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2017.Đại Lễ Phật Đản bắt đầu với Lễ Cắt Băng Lễ Đài tại Mile Square Park vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 2017 và lễ rước anh linh các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, cũng như lễ rước hương linh chư đồng bào tử nạn trên đường vượt biển, vượt biên tại Tượng Đài Thuyền Nhân, thành phố Westminster về Lễ Đài Chính để cầu siêu trong 2 ngày Đại Lễ Phật Đản.Đại Lễ Chính Thức diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Mile Square Park, với hai vị MC kỳ cựu và lịch lãm là Hòa Thượng Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHK; và Thượng Tọa Thích Nhật Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTNHK.Buổi sáng Chủ Nhật, các đường phố tại vùng Little Saigon bỗng tươi vui và rộn rịp khác thường hẳn lên với đoàn xe Jeep 8 chiếc và 35 chiếc xe mô tô của đoàn xe mô tô do Luật Sư Đỗ Phủ dẫn đầu đã tuần hành để chào mừng ngày Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561.Trong công viên Mile Square Park, khoảng 9 giờ sáng thì mọi người đã lần lượt hội tụ đông đảo. Những chiếc áo vàng, áo nâu, áo lam bay phất phới với những dãy cờ Phật Giáo Thế Giới ngũ sắc và cờ vàng ba sọc đỏ dạo bước qua cổng vào khu vực lễ đài được trang trí rất nguy nga và nghệ thuật. Có thể nói, công chính vào lễ đài năm nay được xây dựng thật công phu và đặc sắc đã làm cho nhiều người tưởng như được xây dựng bằng những trụ đá hoa cương thật. Trên Lễ Đài, đức Phật Sơ Sinh đứng trên tòa sen cao ngất nhìn xuống với nụ cười từ bi hoan hỷ và phúc hậu. Hàng chục gian hàng thức ăn chay, đồ lưu niệm, văn hóa phẩm đã bày ra bao quanh một vùng rộng lớn của khu vực lễ đài với nhiều người tham quan, ủng hộ.Ngày Đại Lễ chính thức bắt đầu với Lễ Cúng Dường Trai Tăng cho khoảng 500 Tăng Ni quang lâm tham dự. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên từ mấy chục năm qua chư Tăng, Ni tụ hội về một trú xứ hành lễ đông đảo như thế.Nghi Lễ Khánh Đản mừng ngày đức Phật ra đời được trang nghiêm cử hành trên Lễ Đài Chính vào lúc 12 giờ rưỡi trưa sau Lễ Cúng Dường Trai Tăng với phần tụng kinh bằng tiếng Pali và tiếng Việt.Tiếng tụng kinh trầm ấm của chư Tăng, Ni và Phật tử hòa cùng nhịp điệu của chuông mõ làm cho không gian của công viên thêm trầm lắng và thiêng liêng hơn trong Ngày Đại Lễ qua bài tụng Khánh Đản rất thông dụng mà vào Lễ Phật Đản chùa nào cũng tụng:Sau nghi thức Khánh Đản chư Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tuần tự xếp hàng để được tắm Phật sơ sinh là một trong những nghi thức được thực hiện trong ngày Đại Lễ Phật Đản để đem lòng thành kính và thanh tịnh chúc tụng sự ra đời hy hữu của đức Phật.Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đã đăng đàn thuyết pháp về ý nghĩa trọng đại của sự ra đời của đức Phật. Hòa Thượng nói rằng sự ra đời của đức Phật và cả cuộc đời giáo hóa của Ngài đã để lại bức thông điệp về hòa bình và giác ngộ cho chư thiên và loài người. Đức Phật cũng đã làm một cuộc cách mạng xã hội rộng lớn với tinh thần xóa bỏ giai cấp và thực hiện bình đẳng xã hội. Hòa Thượng nhấn mạnh rằng quá trình lịch sử 2000 năm của Phật Giáo Việt Nam cũng đã truyền thừa tinh thần của bức thông điệp ấy của đức Phật. Hoà Thượng nhắc nhở rằng đức Phật và đạo Phật rất yêu mến môi trường và thương hết thảy muôn loại chúng sinh, bởi vì cuộc đời của đức Phật gắn liền với thế giới thiên nhiên khi Ngài sinh ra, giác ngộ và nhập niết bàn đều ở dưới gốc cây. Cho nên, theo Hòa Thượng, tổ chức Đại Lễ Phật Đản ngoài các hình thức lễ nghi còn phải quan tâm đến việc thực hiện việc bảo vệ môi trường, bảo vệ giá trị sự sống và giá trị làm người. Hòa Thượng cũng nói đến bổn phận giữ gìn sơn hà xã tắc của người công dân đôi với đất nước, đặc biệt trước mối đe dọa của thế lực Phương Bắc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải hiện nay. Hòa Thượng nhắc lại lời khẳng quyết của Tướng Trần Bình Trọng, “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.” Hòa Thượng cũng khuyến tấn người Phật Tử nên tinh tấn tu tập theo lời dạy của đức Phật để báo đáp thâm ân giáo hóa của Ngài.Hòa Thượng Thích Thông Hải, Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTNHK, đã đăng đàn thuyết pháp bằng tiếng Anh cho giới trẻ người Mỹ gốc Việt sinh trưởng ở đây không rành tiếng Việt có thể hiểu được ý nghĩa ngày Đại Lễ Phật Đản. Hòa Thượng giải thích hình ảnh đức Phật sơ sinh tay chỉ lên trời tay chỉ xuống đất vào nói rằng, “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” [Trên trời dưới đất duy chỉ có con người là tôn quý]. Hòa Thượng nói rằng đó chính là sự khẳng định của đức Phật về khả tính giác ngộ thành Phật tôn quý nhất mà tất cả mọi người đều có thể thành tựu. Hòa Thượng cũng nhắc đến hiện tình bất an và khủng hoảng của thế giới và vai trò và sự đóng góp thiết thực của giáo pháp từ bi hòa bình của đức Phật để hóa giải khổ nạn này, mà chính tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng đã thừa nhận trong một Quyết Nghị của Đại Hội Đồng LHQ vào năm 1999 để rồi từ đó đến nay hàng năm Liên Hiệp Quốc đều tổ chức Lễ Mừng Đức Phật Đản Sinh tại trụ sở của LHQ.Cùng thuyết pháp bằng tiếng Anh với Hòa Thượng Thích Thông Hải còn có Hòa Thượng Sutadhara đến từ Ventura Buddhist Center tại Quận Ventura, Nam California.Lễ Hành Chánh chính thức bắt đầu vào lúc 2 giờ cùng ngày với nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và chào Phật Giáo Kỳ, với một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến sự ra đời hy hữu của đức Phật và cầu nguyện cho thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc, như chủ đề của Đại Lễ “Phật Giáo và Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam,” do hai vị MC cư sĩ Nguyễn Phú Hùng và xướng ngôn viên Minh Phương phụ trách cùng với Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm.Các em Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Quảng Đức đã hát cúng dường Đại Lễ Liên Khúc Khánh Đản.Hòa Thượng Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh của GHPGVNTNHK, kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561, đã đọc Diễn Văn Khai Mạc. Hòa Thượng tri ân chư tôn đức Tăng, Ni và hoan hỷ quang lâm tham dự Đại Lễ, và cảm ơn tất cả các vị dân cử, thân hào nhân sĩ, văn nghệ sĩ, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, các đại diện tôn giáo bạn, các tổ chức, cộng đồng, đồng hương Phật tử đã hỗ trợ từ bấy lâu và đến tham dự trong ngày Đại Lễ. Hòa Thượng không quên tri ơn các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và đồng bào bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do. Hòa Thượng nhấn mạnh rằng sự đản sinh của đức Phật là một sự kiện lịch sử trọng đại vì ngày đã xây dựng nền tảng cho thế giới hòa bình. Hòa Thượng nhắc nhở rằng cách xưng tụng và kỷ niệm ngày đản sinh của đức Phật có ý nghĩa nhất là mỗi người phải ý thức về giá trị của sự sống, biết xây dựng thế giới và môi trường sống xanh tươi, nỗ lực không làm việc ác và nguyện làm nhiều việc lành để góp phần tạo dựng thế giới chân thiện mỹ.Các vị dân cử tham dự Đại Lễ Đản Sinh cũng đã được Ban Tổ Chức mời lên Lễ Đài để lần lược phát biểu cảm tưởng nhân ngày Đại Lễ Đản Sinh của đức Phật, như Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fourntain Valley Michael Võ và phu nhân, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ và Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Nguyễn Thu Hà cũng là người đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Francis Nguyễn Thế Thủy, Phụ Tá Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn là Billy Lê, và Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cũng là thành viên Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ.Giáo Sư Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTNHK, Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561, đã ân cần giới thiệu Giám Sát Viên Andrew Đỗ và phụ tá là Luật Sư Lê Công Tâm đã hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều cho Ban Tổ Chức trong trong quá trình tổ chức Đại Lễ Phật Đản tại Mile Square Park.Trong lời phát biểu cảm tưởng, GSV Andrew Đỗ nói rằng chủ đề hòa bình của Đại Lễ phản ảnh ý nguyện hòa bình thực sự của toàn dân Việt Nam khi đối diện trước nạn xâm lăng của kẻ thù phương Bắc là Trung Quốc, và sống dưới chế độ CSVN đàn áp và chà đạp tự do tôn giáo và nhân quyền của người dân. Ông Andrew Đỗ cũng công nhận ngày Đại Lễ này là mở đầu cho mùa Đại Lễ Phật Đản tại Quận Cam. Ông cũng đã trao bằng tưởng lục đến HT Thích Thiện Long và HT Thích Nguyên Trí để ghi nhận và tán dương công đức đóng góp cho cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại đây.Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đã thay mặt Giáo Hội chúc mừng ngày Đại Lễ. Hòa Thượng nói rằng, “Hôm nay chúng ta cùng có mặt nơi đây là để tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến vô tiền khoáng hậu của Đức Phật trong việc chuyển hóa tâm linh, kiến tạo hạnh phúc và an bình trong đời sống thực tiễn của con người, của xã hội, và của toàn hành tinh nầy.“Và để tưởng nhớ, tri ân, không gì bằng tự thân mỗi chúng ta luôn nỗ lực thực hành đúng đắn lời dạy của Đức Phật hầu lợi mình, lợi người; phụng sự con người và chúng sanh với lòng từ bi vô lượng.“Thay mặt GHPGVNTNHK, chúng tôi xin đón chào toàn thể quý liệt vị, đồng thời kính chúc tất cả, nhân ngày kỷ niệm Đản Sanh của Đức Phật, được thấm nhuần và tỏa chiếu phẩm tính ưu việt của bậc Đại Giác Thế Tôn.”Trong Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2561, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, dạy rằng, “Trong nhiều năm qua, hàng trăm khóa tu học thường xuyên do các trung tâm, tự viện của Phật giáo tổ chức đã góp phần không nhỏ trong cuộc sống an lành của cộng đồng Việt và người bản xứ. Sự tu tập này là hương hoa cao quí nhất, chúng con xin dâng lên cúng dường Đức Phật trong ngày Đản Sanh. Chúng con cũng thệ nguyện rằng, mỗi tự thân người đệ tử, nguyện là đuốc, là nước, là hương hoa của pháp Phật để tưới lên vùng đất Bắc Mỹ này. Do vậy, tổ chức lễ Phật Đản, chỉ hình thức tráng lệ không thôi, chưa đủ, cần phải làm rực sáng tâm thức Phật qua đời sống hàng ngày của người đệ tử.”Hòa Thượng cũng không quên quê hương, dân tộc Việt Nam, khi nói rằng, “Trong mùa Phật Đản, xin hướng tâm về quê hương nguyện cầu cho dân tộc. Người đói được no, người bịnh được thuốc, người nghèo được việc, không ai hà hiếp ai. Non sông và lãnh hải gấm vóc Việt Nam là của con dân Việt từ bao đời, xin được che chở bởi hồn thiêng sông núi tổ tiên.“Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm đảnh lễ Chư tôn Thiền Đức Tăng Ni đã phụng hiến đời mình vì hòa bình, an lạc mà hoằng truyền Phật Đạo nơi châu lục Bắc Mỹ. Giáo hội cũng xin tán thán công đức của tất cả chư thiện tín đã có đời sống Đạo và hoằng Đạo nơi quê hương này.”Hai diễn giả Cao Xuân Khải, từ Phong Trào Yểm Trợ Tự Do, Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, và nhà nghiên cứu, biên khảo Phạm Trần Anh đã lần lượt được Ban Tổ Chức mời lên Lễ Đài để thuyết trình về hiện tình đất nước. Cả hai vị đều nhắc nhở những vết son oai hùng của tổ tiên đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi giang sơn gấm vóc Việt Nam. Hai vị cũng đã trình bày thảm họa độc tài đảng trị cộng sản trên quê hương mang đến sự lụn bại, khủng hoảng và họa mất nước trước đế quốc đầy tham vọng phương Bắc. Hai vị cũng đã kêu gọi đồng hương Việt đừng thờ ơ mà hãy tích cực góp phần tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam.Tiếp theo cho đến tối là chương trình văn nghệ cúng dường ngày Phật Đản do các MC Đỗ Tân Khoa, Triệu Mỹ Ngân, và Ngọc Châu điều hợp cùng với sự góp mặt của khoảng 40 ca nhạc sĩ. Đặc biệt có trích đoạn tuồng cải lương về cuộc đời đức Phật.Quang lâm và tham dự ngày Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 gồm có, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ GHPGVNTHK; HT Thích Minh Tuyên, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ GHPGVNTHHK; HT Thích Thông Hải, Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ GHPGVNTNHK; HT Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chủa Huệ Quang, Phó Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản; HT Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết GHPGVNTNHK; HT Thích Bửu Lợi trú xứ Chùa Quang Thiện; HT Thích Giác Sỹ, HT Thích Tâm Ngoạn và chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, v.v… Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo; Mục Sư David Huỳnh; Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, v.v…