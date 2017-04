50,000 Người Mỹ Nhập Viện Vì Bị Cảnh Sát Gây Thương Tích

Hơn 50,000 người Mỹ đã được điều trị mỗi năm vì các thương tích do cảnh sát gây ra, theo một nghiên cứu mới cho biết.Trong khi số tử vong do cảnh sát tạo ra đã thu hút sự chú ý trên cả nước, ít ai để ý tới những thương tích không chết người được gây ra bởi lực lượng chấp pháp tại Hoa Kỳ.Trên toàn quốc, có hơn 355,000 người đi cấp cứu vì các thương tích gây ra bởi cảnh sát từ năm 2006 tới 2012, theo các nhà nghiên cứu tại Bệnh Viện New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell Medicine tại Thành Phố New York.Số người bị thương mỗi năm – khoảng 51,000 – vẫn không thay đổi trong vòng 7 năm qua, theo các nhà nghiên cứu cho biết.“Trong khi không thể phân loại bao nhiêu thương tích thì có thể tránh được, những dự liệu này có thể phục vụ như là một đường cơ sở để định giá các kết quả của những nỗ lực toàn quốc và khu vực để giảm thương tích liên quan tới cảnh sát,” theo Bác Sĩ Elinore Kaufman và các đồng viện cho biết trong một nghiên cứu.Lạm dụng thể xác và bệnh tâm thần là thông thường trong các bệnh nhân bị thương bởi cảnh sát, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Những phát hiện trên được đăng trên trang mạng tạp chí JAMA Surgery vào ngày 19 tháng 4.Các nhà nghiên cứu phân tích các tài liệu từ Nationwide Emergency Department Sample cho thấy rằng hơn 8/10 bệnh nhân là đàn ông. Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 32, hầu hết sống trong các khu vực nghèo, và 81% sống trong các thành phố.