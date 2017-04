Tiêu Thụ Ô Tô Tại Việt Nam Đang Khả Quan Trở Lại

Một số cửa hàng buôn bán ô tô tại Sài Gòn.

Một số cửa hàng buôn bán ô tô tại Sài Gòn.

Vừa qua, báo cáo của Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy vào tháng 3/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong nước đạt 26,872 xe, tăng 52% so với tháng 2/2017 và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 3/2016), theo trang web http://vama.org.vn.Đây là một tin vui cho ngành ô tô VN, do cũng theo số liệu của VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 2/2017 đã giảm 13% so với tháng 1/2017, còn doanh số bán hàng của tháng 1/2017 cũng giảm 39% so với tháng 12/2.Theo VAMA, tình hình thị trường ô tô trong nước các tháng đẩu năm 2017 có chậm lại như thế cũng là phù hợp với dự báo thị trường ô tô năm 2017, theo đó sẽ có nhiều biến động về giá, xe ô tô nhập khẩu giá rẻ sẽ tràn về VN. Đặc biệt khi thuế nhập khẩu ô tô từ thị trường ASEAN về 0 đồng trong năm 2018, người dân sẽ có tâm lý chờ mua ô tô giá rẻ, doanh số bán hàng vì thế sẽ chậm lại.Trở lại với thị trường ô tô trong tháng 3/2017, con số 26,872 xe bán ra bao gồm 16,805 xe du lịch; 8,278 xe thương mại và 1,789 xe chuyên dụng. Và theo cách tính của VAMA, kết quả là so với tháng trước thì doanh số xe du lịch tăng 67%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 45%.Mặt khác, VAMA cho biết cũng trong tháng 3/2017, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18,388 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8,484 xe, tăng 114% so với tháng trước.