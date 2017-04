VN: Dưa Hấu Tiếp Tục Rớt Giá, Nông Dân Thê Thảm

Dưa hấu giá bèo đổ đóng bán trên vỉa hè Sài Gòn.

Hiện nay ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, giá dưa hấu vẫn bị tình trạng rẻ như cho mà không có người mua, nên bỗng chốc nông dân trồng dưa phải lâm cảnh nợ nần, theo báo Nông nghiệp Việt Nam.Ông Nguyễn Đình Dương, ở khu phố Long An, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) cho biết ông trồng 6 sào dưa, bán với giá 2,500 đồng/kg, trừ chi phí xong, lỗ 12 triệu đồng. Ông Dương nhẩm tính, trung bình mỗi sào dưa thu 2 tấn dưa, đó là thời điểm dưa ra trái non thì êm trời nên đậu trái sai. Còn cùng trồng dọc sông Kỳ Lộ, một số người trồng trước bị trời động đúng thời điểm dưa ra trái non, họ chỉ thu 1,7 tấn/sào.Báo Nông nghiệp VN nêu tiếp hoàn cảnh ông Bùi Văn Tấn, trồng dưa ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) cũng thua lỗ nặng vì vụ dưa năm nay rớt giá. Ông giãi bày: "Vụ này tôi thu hoạch 15 tấn dưa. Thời điểm tôi bán dưa 2,500 đồng/kg vẫn là còn hên, nhiều người bán tuần trước chỉ 1,500 đồng/kg".Theo nhiều người trồng dưa, giá dưa hiện nay rất thất thường, cách đây một tháng giá bán 12,000 đồng/kg, thương lái lùng sục mua nhưng không có dưa bán, đùng một cái có tin đồn thị trường Trung Quốc không nhập nữa nên giá dưa rớt thê thảm. Chỉ trong vòng một tuần dưa giá dưa xập xình, lên xuống 4-5 giá, khi thì 2,000 đồng, lúc thì 2,200 đồng rồi hạ xuống 1,500 đồng, sau đó nhích lên 2,500 đồng/kg…Hơn thế, hể giá dưa hạ là thương lái thường tìm cách chê dưa. Cũng vụ dưa này, thời điểm giá cao thì thương lái mua sa cạ, trái dưa méo mó cũng lấy, Còn nay giá dưa hạ, trái dưa nặng 3kg trở lên nhưng bị sâu cạp sơ (tức là có vệt màu trắng trên vỏ dưa) thì thương lái cũng gạt ra, ghi nhận của Báo Nông nghiệp VN.Được biết hiện nông dân trồng dưa hấu ở miền Tây, như tại Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ… chỉ biết than trời khi dưa hấu cũng tuột giá bất thường. Có nơi thương lái chỉ đồng ý thu mua dưa hấu với giá võn vẹn 1,000-3,000 đồng/kg.