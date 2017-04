Y Tế Tốt Nhất Thế Giới: Pháp, Ý, San Marino, Andorra

NEW YORK -- Quốc gia nào có nền y tế tốt nhất?Trả lời câu hỏi này cần định nghĩa minh bạch, rằng thế naò là tốt nhất.Hệ thống y tế là điều quan trọng để giữ sức khỏe và hạnh phúc cho ngưoòi dân trong một nước. Nghĩa là, ảnh hưởng về tài chánh, về xã hội, về văn hóa.Trong danh sách chấm điềm 10 nước có nền y tế tốt nhất theo cơ quan y tế thế giới WHO, hệ thống y tế Mỹ không vào được danh sách 20 nước có nền y tế tốt nhất.Thí dụ, về tuổi thọ trung bình, công dân Mỹ không vào được 50 nước hàng đầu.Dù vậy, trong năm 2017, Mỹ vẫn xài tiền cho y tế trên mỗi đầu dân nhiều nhất thế giới.Đa số các nước vào nhóm 10 nền y tế tốt nhất, theo World Health Organization (WHO), là Châu Âu. Phần còn lại là Châu Á. Tất cả đều có nền kinh tế vững mạnh.1. Pháp. Hiệu quả y tế nhiều nhất khi tính vê chi phí. Chính phủ Pháp trả 70% toàn bộ hóa đơn y tế. Mọi người dân Pháp đều có bảo hiểm y tế, phần bổ túc là bảo hiểm tư.2. Italy. Dân sô Ý khỏe mạnh, một trong các nước tuôi thọ cao, xài y tế ít mà hiệu quả lớn. Bảo hiê3m công và tư.Tiền mua thuốc bao cấp. Khám và năm ở bệnh viện công hoàn toàn miên phí.3. San Marino. Quôc gia San Marino đứng thứ 3 nền y tế tốt nhất nhờ dân số ít. Y tế miễn phí cho toàn dân, nhưng người có tiền có thể mua bảo hiểm tư.4. Andorra. Cũng nhờ dân số ít và GDP cao. Y tế theo mô hình Pháp. Bệnh nhân trả y phí trứớc. Chính phủ bôi hoàn 75% y phí bệnh nhân ngoại chẩn, 90% y phí bệnh viện.5. Malta. Cũng nhờ dân số ít. Kết hợp bảo hiêm công, tư.6. Singapore. Kinh tế giàu mạnh, và đứng cao về phát triển nhân dụng. Bảo hiểm y tế công và tư, phần căn bản doc hính phủ chi trả.7. Tây Ban Nha. Bảo hiểm do chính phủ chi trả hoàn toàn cho toàn dân, kể cả du khách khi tới nước naỳ.8. Oman9. Austria10. Nhật Bản.