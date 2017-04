TQ Bắn Tàu Cá Phi, Cản Máy Bay Phi

BIỂN ĐÔNG -- Theo tin của thông tấn Nga Russia Today, quân lực Trung Quốc đã tìm cách đẩy lùi 2 phi cơ của Philippines lúc đó đang chở các cấp cao nhất của quân đội Philippines.Vụ naà xảy ra gần một đaỏ nhân tạo do TQ chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa.Hai phi cơ Philippines lúc đó đang chở Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippine Delfin Lorenzana, Tướng Tham Mưu Trưởng Eduardo Ano và 40 nhà báo.Phía TQ nói rằng 2 phi cơ Philippines phải bay sang hướng khác vì đang vào không phận của đảo do TQ chiếm giữ, nếu bay tới có thể gặp bất trắc.Phi cơ Philippines trả lời là chỉ bay trên vùng đaỏ Philippines.Lorenzana nói với các nhà báo rằng chuyện này là bình thường, theo Russia Today.Trong khi đó, một bản tin RFA cho biết một toán ngư dân Phi cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc nổ súng bắn vào tầu của họ, lúc những ngư phủ Phi đang đánh bắt hải sản ở gần cụm đảo Sinh Tồn.Vụ việc xảy ra từ hôm 27 tháng Ba, khi chiếc tầu cá Princess Jahann của Phi bị tầu hải cảnh Trung Quốc nổ súng bắn tất cả 7 lần, may mắn không ai bị thương tích.Các giới chức quân sự và tuần duyên Phi cho biết đang mở cuộc điều tra. Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Manila chưa lên tiếng nói gì về cáo buộc này.Nếu sự việc xảy ra đúng như trình bày của các ngư dân Phi, thì trong gần một năm qua, đây là vụ xung đột đầu tiên giữa tầu cá Phi và hải cảnh Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đang ấm dần sau khi Tổng thống Duterte lên nhậm chức, và thực hiện chính sách thân thiện với Hoa Lục.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng chuyến thăm thứ nhì của tàu chiến Nga tới Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte củng cố niềm tin cho lãnh đạo Philippines rằng Manila có thể đối mặt với các thách thức an ninh phía trước.Trên chiếc Varyag có phi đạn hành trình dẫn đường, ông Duterte tuyên bố: “Người Nga đang sát cánh với tôi nên tôi không sợ gì cả.”Lời phát biểu được đưa ra trong lúc ông đứng cho báo giới chụp ảnh cùng với đại sứ Nga, Igor Khovaev, cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon Jr, quyền Ngoại trưởng Enrique Manalo, cùng các giới chức an ninh của đôi bên.Tàu Varyag cập cảng thăm Philippines 1 tháng trước chuyến công du của ông Duterte tới Nga. Trong chuyến đi sắp tới, đôi bên dự kiến sẽ ký kết các hợp đồng nhà nước về quốc phòng và kinh tế.Tổng thống Philippines cũng tuyên bố sẵn sàng nhận hỗ trợ của Nga về thiết bị quốc phòng.VOA ghi thêm rằng khi rời Philippines, chiếc Varyag sẽ hướng ra Biển Đông và hiện diện tại đây trong 1 hay 2 tháng, theo giới chức Nga thông báo.