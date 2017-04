Cali Sẽ Bị Chận Tiền Nếu Giúp Di Dân Lậu

WASHINGTON -- Bộ Tư Pháp hôm Thứ Sáu đưa ra lời chính phủ Trump cảnh cáo các thành phố bảo hộ di dân lậu, gửi thư tới 9 khu vực thành thị yêu cầu hợp tác bố ráp di dân, và nếu không hợp tác sẽ gặp cơ nguy mất tiền liên bang tài trợ.Các thư này cũng gửi tới Bộ Cải Huấn California, cũng như các viên chức ở Chicago, New Orleans, Philadelphia, Las Vegas, Miami, Milwaukee, New York và Cook County, Ill.Tất cả các nơi vừa kể đều có luật hay chính sách hạn chế quyền lực cảnh sát và trại giam trong việc bàn giao di dân lậu sang cho các viênc hức di trú liên bang.Các thành phố bảo hộ nguyên là phản ứng đoôi với chính sách tự thời Obama -- chính sách đó yêu cầu giới chức điạ phương giúp bố ráp và giam người di dân lậu.Các thành phố bảo hộ cũng bị TT Trump và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions chỉ trích.Trong bản văn, Bộ Tư Pháp nói rằngcác thành phố [bảo hộ di dân] đang “sụp đổ dưới gánh nặng di dân bất hợp pháp và tội phạm bạo lực,” nhắc tới tình hình tăng các vụ sát nhân và bạo lực băng đảng ở New York City.Lá thư cũng viết:“Và mới nhiều tuần trước tại vùng vịnh bắc California, sau một trận bố ráp đã bắt giam 11 thành viên băng đảng MS-13 với các lệnh khởi tố -- trong đó có tội sát nhân, làm tiền và buôn ma túy, các viên chức thành phố lại như dường quan tâm hơn với việc trấn an di dân lậu rằng trận bố ráp không liên hệ tới di trú hơn là cảnh cáo những thành viên khác của băng MS-13 rằng họ là đô1i tượng kế tiếp.”Thư nhắc rằng không hợp tác [bắt di dân lậu] có nghĩa là các thành phố naà vi phạm hợp đồng về tiền tài trợ từ Bộ Tư Pháp Liên Bang.Bộ trao ra 2.2 tỷ đôla/năm cho các thành phố địa phương để hỗ tor75 nỗ lực chống tội phạm.Một số thành phố đã chống lại áp lực từ chính phủ Trump.Seattle đã nộp đơn lên tòa để xin tuyên bố rằng thành phố Seattle có thể từ chối giúp liên bang bố ráp di dân lậu.Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions viết rằng Bộ có thể từ chối cấp tiền tài trợ cho các thành phố bảo hộ di dân.