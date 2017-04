LHQ Kêu Cứu: 20 Triệu Người Sắp Chết Đói, Chi Phí Cứu Trợ Khẩn Cấp 4.4 Tỉ Đô La

LIÊN HIỆP QUỐC - Thế giới chưa từng thấy dân số thế giới bị đe dọa chết đói và chết bệnh cao như hiện nay, là lần đầu tiên từ thế chiến 2.Hôm 10-3, phó TTK-LHQ Stephen OBrien, phụ trách hoạt động nhân đạo, thông báo HĐ Bảo An: 20 triệu dân tại 3 nước Somalia, South Sudan Nigeria và 1 số người Yemen chết nếu không đuợc cứu giúp kịp thời bằng luơng thực và thuốc men. Ông OBrien tuyên bố “Đây là 1 thời điểm nguy kịch của lịch sử – chúng ta chứng kiến khủng hoảng từ đầu năm 2017 – hàng triệu người sẽ chết đơn giản vì thiếu ăn hay không đuợc chữa bệnh, theo tường thuật của tuần báo The Nation.Hạn hán từng xẩy ra, nhưng kỳ này là quy mô lớn, cùng lúc tại 4 vùng. 7.3 triệu dân Yemen bị đe dọa - tai họa đe dọa 5.1 triệu người tại vùng Hồ Chad thuộc Nigeria, 5 triệu dân South Sudan và 2.9 triệu người Somalia.Trong tổng số 20 triệu người thiếu ăn, thiếu thuốc chữă bệnh gồm 1.4 triệu trẻ em.Chi phí cứu trợ khẩn cấp khoảng 4.4 tỉ MK, không là lớn với 20 triệu sinh mạng.Các viên chức LHQ từng nói: cần có tiền trước cuối Tháng 3 và nay đã là tuần lễ thứ 3 của Tháng 4.Cũng như mọi người, TT Trump cảm thấy kinh hoàng với hình ảnh trẻ em ngạt thở vì hơi độc tại Syria - 1 ngày sau, ông ra lệnh tấn công căn cứ không quân Syria bằng phi đạn Tomahawk.Nhưng TT tỉ phú không tỏ ra quan tâm lắm về trẻ em chết vì đói tại châu Phi. Cũng không ai biết vì sao trong khi truyền thông thấy phản ứng của thế giới là vô cảm, là không khác.Hạn hán là 1 trong các hệ quả của biến đổi khí hậu, là kết luận của khoa học gia mà TT tỉ phú địa ốc Hoa Kỳ hoài nghi.Tuần báo The Nation khuyến cáo: không hành động cũng có nghĩa là tắc trách, không cứu giúp đồng loại.