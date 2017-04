Trump: Vụ Cảnh Sát Bị Giết Ở Paris Giúp Ứng Viên TT Le Pen; Hung Thủ 39 Tuổi Bắn Cảnh Sát Là Người Quá Khích Bị Theo Dõi

PARIS - 1 cảnh sát bị bắn chết và 2 người bị thương nặng hồi chập tối Thứ Năm khi 1 tay súng dừng xe bênh cạnh xe cảnh sát, ra khỏi xe, đọ súng với 4 cảnh sát, trên đại lộ Champs Elysée.Y quay lưng bỏ chạy liền sau đó và bị bắn chết, theo loan báo của viên chức Bộ nội vụ.Nhiều du khách có mặt tại nơi diễn ra bạo động chết người.TT Hollande tin rằng vụ này có liên quan với khủng bố.Vòng đầu của tiến trình bầu cử TT Pháp đuợc tổ chức ngày Chủ nhật tuần này - nhà chức trách định tăng cường thêm 50,000 cảnh sát và binh lính để bảo vệ an ninh.Tình trạng khẩn cấp còn hiệu lực khắp nước sau trận tấn công thủ đô Paris hồi Tháng 11-2015.Hôm Thứ Ba, 2 người bị bắt tại Marseille, 1 thành phố miền nam vì âm mưu tấn công khủng bố.Truyền thông quốc nội đưa tin: các ứng viên TT Francois Fillan và Marine Le Pen đã bãi bỏ các sinh hoạt vận động tranh cử dự định tổ chức trong ngày Thứ Sáu. Ứng viên Emmanuel Macron hô hào cử tri sinh hoạt bình thường, không sợ - trong khi đó, ứng viên Jean-Luc Melanchon tuyên bố: khủng bố không thể bị bỏ qua không trừng phạt.Nhà báo nhận xét: khó biết vụ sổ súng chập tối Thứ Năm tại thủ đô gây ảnh hưởng thế nào với bầu cử TT Pháp - nhưng 2 ứng viên Macron và Mélanchon biết rằng ít cử tri xem họ là “nặng ký” về ngoại giao và chính sách an ninh.Lý lịch của tay súng đã đuợc biết qua giấy tờ để lại trên xe cùng với 1 khẩu shotgun và dao - cơ quan chống khủng bố đuợc giao điều tra. 1 người khác có thể liên quan đã tự trình diện cảnh sát tại lân bang Belgium.Bộ trưởng nội vụ loan báo sát thủ là Karim Cheurti có quốc tịch Pháp từng bị truy tố hơn 10 năm trước trong 1 vụ bắn cảnh sát, ở tù 5, 6 năm. Gần đây, y bị cảnh sát theo dõi như là 1 phần tử cực đoan - trú sở của y ở ngoại ô Paris đã bị khám xét hồi tối Thứ Năm.Tổ chức gọi là “nhà nước Hồi Giáo-ISIS” đã nhận trách nhiệm – truyền thông liên quan với Hồi Giáo quá khích cho hay “1 chiến binh jihad” thực hiện vụ nổ súng lúc 9 giờ tối tại Paris, và nêu tên sát thủ trong bản tin đưa lên mạng.Không thấy thông tin của cảnh sát Pháp về quan hệ giữa thủ phạm và tổ chức khủng bố.Nhân chứng xác nhận đã nghe 5 tiếng súng nổ – toàn bộ đại lộ Champs Élysée di tản và dân Paris đuợc khuyến cáo tạm tránh xa khu vực.TT Trump đã nhanh chóng chuyển lời phân ưu.Vụ nổ súng chết người tại thủ đô Pháp chập tối Thứ Năm mà ISIS nhận trách nhiệm sẽ có ảnh hưởng lớn với cuộc bầu cử TT Pháp, theo đánh giá bằng thông điệp twitter của TT Trump.Trước vòng đầu của tuyển cử, các giới đã thấy lo ngại về nguy cơ bạo động khủng bố sau làm loạt tấn công của Hồi Giáo quá khích tại thủ đô Pháp từ Tháng 11-2015.Trump nói với thông tấn AP rằng vụ bắn chết cảnh sát vào tối Thứ Năm “có thể giúp” ứng viên TT Pháp Le Pen, người từng nêu ra các vấn đề chống di dân và an ninh. Trump cho biết ông không hậu thuẫn bà Le Pen nhưng ông tin rằng bà là ứng viên có lập trường “mạnh nhất về biên giới và những gì bà sẽ làm cho nước Pháp,” theo AP cho biết hôm Thứ Sáu.