Lễ Cầu Siêu Cho Bà Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Trong lễ cầu siêu.

Santa Ana (Bình Sa) Tại Chánh Điện Chùa Bảo Quang số 713N Newhpope ST, Santa Ana CA 92703 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang cùng tang quyến đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu cho Bà Qủa Phụ Lý Nhật Hướng, Nhũ danh Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Pháp Danh Thân Từ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2017. Chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Quảng Thanh Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Thượng Tọa Thích Viên Chánh, Viện Chủ Chùa Bảo Ân cùng các chư Tăng, Ni Chùa Bảo Quang.Tham dự buổi lễ cầu siêu, ngoài các thành viên trong gia đình tang quyến, thân bằng quyến thuộc còn có qúy vị trong Ban Điều Hành Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Dân cử có Luật Sư Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cùng đi với ông có LS. Lê Công Tâm.Trước khi lễ cầu siêu chính thức bắt đầu, HT. Thích Quảng Thanh, lên cảm ơn sự tham dự của mọi người. HT nói: “ Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã làm việc rất ý nghĩa, Bà đã để lại cho hậu thế một tấm gương sáng. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm nầy, HT. cho biết: “Bà đã để lại di chúc là Tôi sẽ làm lễ tang cho Bà. Bà đã dặn dò kỷ lưỡng để lo cho một cuộc hành trình mới.” Hôm nay chúng ta có mặt nơi đây để cùng đốt nến tâm hương cầu siêu cho người qúa cố sớm được vãng sanh cực lạc.Sau đó HT. Thích Chơn Thành lên có lời chia buồn cùng gia đình tang quyến, cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại, nhất là Cộng Đồng Việt Nam Nam California. HT. tiếp: “Chúng ta đã mất đi một người rất thân thương, Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi một người bạn, một người chị đã hết lòng lo lắng cho các anh chị Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, gia đình mất đi một người Mẹ, các cháu mất đi một người Bà kính yêu. Và cộng đồng đã mất đi một chiến hữu lúc nào cũng có mặt, cùng đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung để cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.”HT. tiếp: “Chúng ta hãy để thương nhớ trong lòng, cùng hướng tâm cầu nguyện để chuyển hóa tâm thức cho hương linh của Bà sớm được siêu sanh về cõi Phật.”Nhân dịp nầy HT. cũng cho mọi người biết về sự vô thường trong cuộc sống và HT. khuyên mọi người nên gắng tâm tu tập để có cuộc sống an lạc nhằm phục vụ tha nhân.Tiếp theo Luật Sư Andrew Đỗ lên có lời chia buồn cùng tang quyến, ông cũng đã hết lời ca ngợi về những đóng góp của Bà cho quê hương, cho xã hội trong suốt cuộc đời hoạt động của Bà.Sau đó, nghi thức cầu siêu bắt đầu, mọi người cùng đọc kinh A Di Đà để cầu nguyện cho hương linh Cụ bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sớm vãng sanh về cõi Phật.Tiếp theo gia đình tang quyến cùng những người tham dự đến trước bàn thờ có chân dung của bà đốt hương cầu nguyện cho Bà sớm về cõi Phật.Được biết, Bà qủa phụ Lý Nhựt Hướng, nhũ danh Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Pháp Danh Thân Từ, nguyên Trung Tá Nữ Quân Nhân Không Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh, một Huân Chương cao qúy nhất của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Hội Trưởng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa đã an giấc ngàn thu vào lúc 1:43 AM ngày 18 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu, tại Fountain Valley Hospital, S. California. Hưởng đại thọ 91 tuổi.Linh cữu hiện quàn tại: Peek Family Funeral Home, Phòng số 1 7801 Balsa Ave., Westminster, CA 92683.Chương trình tang lễ:Thứ Năm 27 tháng Tư năm 2017 từ 8:00 AM đến 10:00 AM Llễ nhập quan, phát tang và lễ cầu siêu. Từ 10:00 AM đến 8:00 PM thăm viềng.Thứ Sáu ngày 28 tháng Tư năm 2017 từ 10:00 AM đến 12:00AM thăm viếng. Từ 12:00 PM đến 03:00 PM (lễ tưởng niệm có chương trình riêng).Từ 3:00 PM đấn 8:00 PM thăm viếng.Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017 từ 10:00 AM đến 11:00 AM thăm viếng, từ 11:00 AM đến 01:00 PM, pháp giảng và lễ cầu siêu. Từ 01:00 PM đến 01:15 PM lời cảm tạ, tri ân của gia đình.Từ 01:15PM đến 02:00PM lễ di quan, hỏa táng.