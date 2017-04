Lá Thư từ Đức quốc

Sau khi nghỉ hưu, thực hiện PPS & Youtube cũng là phương thức để giết thời gian

* Lê Ngọc Châu

Anh làm gì khi về hưu ?, là chủ đề của vài bài viết mà tôi muốn giới thiệu. Bài viết mang tên " Viết lách là phương thức để giết thời gian ..." đã giới thiệu như một gợi ý với quý vị nào sắp nghỉ hưu hoặc đang nghỉ hưu. Hôm nay tôi mạn phép đưa ra một phương pháp khác và hy vọng độc giả nào thấy thích hợp hãy thử tìm cách thực hiện, biết đâu nhờ vậy mà có thể giảm bớt "mặc cảm là cảm thấy mình thừa thải" sau khi đã về hưu vốn có thời gian rảnh " xài không hết "!.

Tôi đã đưa ra thiển ý rằng làm thế nào để tuy nghỉ hưu mà vẫn không "thất nghiệp" là điều quan trọng. Những việc mà ai cũng có thể làm tùy theo hoàn cảnh sau khi về hưu nhằm đảm bảo tâm sinh lý, sống khỏe, tránh những áp lực của cuộc sống, đảm bảo dinh dưỡng được thu gọn bao gồm: du lịch, đi thăm con cháu, họ hàng hay bạn bè ở xa, vui thú điền viên, trồng rau, tưới hoa trong nhà, trong vườn (nếu có), tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao, văn hóa ở địa phương, tập dưỡng sinh, đánh vũ cầu, bóng bàn, văn nghệ… Sáng sáng đến công viên đi bộ hay đến các quán cà phê bình dân ngồi đọc báo, chuyện trò đàm đạo. Chiều xuống thì có thể chăm vườn, tưới kiểng, ngắm hoa và vui đùa cùng con cháu. Tóm lại, hãy tìm công việc yêu thích để loại bỏ "stress" như tham gia hội người cao tuổi, câu lạc bộ yoga, học chơi các môn thể thao nếu chưa biết; dành nhiều thời gian để giải trí, xem Tivi, Internet, đọc sách báo, đọc và trả lời emails, Facebook, làm thơ, viết lách …

Đẻ tránh ngộ nhận tôi xin được lập lại trước khi giới thiệu hobbys sau đây là đôi khi tôi dẫn chứng vài ví dụ dựa theo kinh nghiệm bản thân từng trải qua để độc giả rõ đâu là "vấn đề" mà thôi !.

Ngoài các việc kể trên hoặc làm thơ và viết lách thì thực hiện PPT/PPS hay Video-Clips/Youtube là những việc cũng có thể thich hợp cho người đã về hưu. Điều cần lưu ý là khi làm PPT/PPS hay Videos tốn rất nhiều thời gian (phù hợp vì nghỉ hưu dư thừa thời giờ !) bên cạnh sự tỉ mỉ, kiên nhẫn là yếu tố không thể thiếu được. Nếu ai đã từng sử dụng PC làm Slide Show hay PPT đơn giản khi còn đi làm thì sẽ ít gặp trở ngại nếu chọn PPT/PPS làm hobby để giết chết thời gian!.

Nếu nhớ không lầm, từ giữa thập niên 80 hay từ đầu thập niên 90 trở đi thì PC và Internet thịnh hành hơn, được sử dụng nhiều tại các hãng xưởng. Chúng tôi hầu hết đều được hãng trang bị cho một Laptop đặc biệt hoặc Desktop, đôi khi cả hai. Từ 286, 386, 486er, 2003... cho đến XP là các loại PC' s đến khi về hưu chúng tôi đều đụng đến (chỉ sử dụng để làm việc !). Quan trọng là PC phải được trang bị software để làm PPT (thông thường thì có nhưng tốt nhất nên hỏi khi mua PC và nếu cần yêu cầu họ trang bị !). Vì nhu cầu chúng tôi cần phải biết làm PPT (Power Point) hay Slide Show để thuyết trình trong các buổi họp, nhờ vậy cũng biết chút xíu về PPT. Thỉnh thoảng tôi nói riêng có nhận PPS phổ biến do bạn bè chuyển vào hãng nên tò mò xem sơ qua lúc được phép nghỉ trưa hay lúc nghỉ ăn sáng và thầm thán phục những người thực hiện PPS gởi cho xem.

Năm 2005, tình cờ quen cô em đồng môn là ca sĩ ở Mỹ có sở thích / đam mê văn nghệ nên tôi nhờ vậy nhận được nhiều bài hát hơn qua PPS. Thấy cũng hay hay vì PPS vừa có hình ảnh lại vừa có nhạc nghe / xem giải trí. Vào một cuối tuần 2007 tôi tò mò táy máy thử học làm PPS. Chuyện thực hiện PPT không khó vì nhờ đã biết sơ sơ, chỉ cần sưu tầm hình ảnh và chọn bản nhạc nào thích. Nhưng rất tiếc lúc đó riêng tôi có vấn đề khi lồng nhạc vào PPT. Thử 3-4 cuối tuần liên tiếp vẫn không xong nên chạy vào google nhờ thầy Google chỉ dạy và vui vì sau đó ... làm được, tuy vất vả. Tổng cộng phải mất 6 cuối tuần (ngày 2-3h thôi) mới thực hiện xong 01 PPS (Power Point mit Sound vì có Music). PPS được hoán chuyển từ PPT để cho nó chạy tự động trên "màn ảnh" của PC.

Một điểm khác tôi cũng đề cập luôn là quý vị có thể tự chụp hình, chụp cảnh, người hay một sinh hoạt nào đó... để thực hiện PPT/PPS theo ý muốn với máy Digitalcamera loại cầm tay (theo tôi đủ để sử dụng rồi cho các hobbys !). Như vậy quý vị lại có thêm một hobby nữa là "chụp hình" và nhờ đó ít nhiều cũng giảm bớt giờ rảnh rỗi mà người nghỉ hưu vốn có thừa.

Kỹ thuật để làm cho PPT/PPS linh động (mà anh bạn tôi Bs PAD đặt cho cái tên là Linh Ảnh Nhạc) tùy theo PC hiện đại hay không. PC càng mới modern thì kỹ thuật càng cao, tuy nhiên phải tự tìm cách học hay thử các effects có sẵn trong máy. Tôi từng tò mò và thử với software cũ (2003, XP và Vista) có thể làm cho hình ảnh linh động tùy ý nhưng khá công phu, cần kiên nhẫn để tìm ra "effects" mà người thực hiện thấy thích. Xong PPT đổi sang PPS thì có thể gởi cho bạn bè xem.

Từ đó tôi chuẩn bị chọn PPS/Video làm một trong vài hobbys sau khi nghỉ hưu. Cái ưu điểm theo tôi là khi sử dụng PC xem PPS là vừa nghe được nhạc, vừa xem hình ảnh !.

Để quý độc giả thấy PPS (bây giờ có thể convert đưa lên youtube !) được hoàn thành như thế nào thì mời xem PPS do tôi thực hiện với sotfware có kỹ thuật giới hạn sau thời gian ngắn thực tập (vì tự học hàm thụ nhờ Internet nên mong các chuyên gia hoan hỷ cho mọi sự).

Bài Thơ Mùa Thu

Thơ :Bích Huyền

Nhạc : Phạm Anh Dũng

Trình bày : ca sĩ Xuân Thanh

(PPS : Lê Ngọc Châu)

Theo đường Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qe9QoSPHQNw

"Trăm hay không bằng tay quen" nên sẵn nói luôn, ban đầu chỉ cần hy sinh thời gian kiên nhẫn thực hiện vài PPS thì sẽ nhuần nhuyễn, quen dần với kỹ thuật cũng như nắm vững một số effects thì sau đó việc hoàn thành PPS sẽ không trở ngại và ít tốn thời gian hơn.

Khuyết điểm của PPT/PPS là File nặng ký, gởi đi kèm theo điện thư bất tiện nên sau khi làm PPT bắt đầu từ năm 2007 cho đến cuối Hè 2008 thì tôi không thực hiện PPT/PPS nữa và xoay sang tìm cách "tự học mò" để làm Video Clips / Youtube. Ông thầy của tôi vẫn là Google.

Và bây giờ xin đề cập đến "Youtube". Khi nói đến Video Clips (đơn giản thôi vì tôi thuần túy chỉ là người sử dụng) thì đây cũng là cách giải trí, một phương thức phù hợp với người nghỉ hưu nói riêng. Software cần thiết được trang bị sẵn trong Computer: Windows Mowie Maker. Version càng modern thì kỹ thuật làm với Mowie Maker tốt hơn theo thiển ý. Ai biết thực hiện PPT thì làm Video Clips tương đối dễ dàng. Với Windows Mowie Maker (WMM), với hình ảnh sưu tầm hay đã có sẵn và bản nhạc (Audio : Format MP3 hay WMA) là có thể hoàn thành được Video Clip. Quan trọng là phải chịu khó, kiên nhẫn thử thực hiện một Testversion với 5-10 hình ảnh để làm quen với WMM, với Effects ..., rồi đặt cho nó một cái tên (save as ...) dưới dạng WMV (Typ : Windows Media-Audio-/Videodatei) xong là Up Load File này lên một account (tài khoản) ở Youtube mở cho người sử dụng (đề nghị cũng nên vào Google xem chỉ dẫn !). Khi Youtube báo cho biết Video-File đã up load xong thì chỉ gần gởi Link của Youtube đi cho bạn bè hay phổ biến rộng rãi nếu muốn, nhẹ nhàng không sợ Virus gì cả so với PPS-Flle (as Att.). Một điểm nhỏ người viết cũng lưu ý là cần phân biệt giữa tác phẩm tài tử, giải trí của người có tuổi về hưu và các sản phẩm chuyên nghiệp !. Lý do với những free software trang bị sẵn trong PC thì kỹ thuật hạn chế, ngược lại software cho dân profi vì phải mua tốn kém nên được trang bị với "kỹ thuật & Effects cao siêu" hơn nhiều.

Nếu ai muốn thực hiện Video tính cách cá nhân (privat) thì có thể sử dụng hình ảnh riêng tư.

Cũng xin được giới thiệu một Video Clip / Youtube đơn giản với hình ảnh sưu tầm theo Link:

CHIỀU TÂY ĐÔ

. Nhạc Lam Phương

. Trình bày : Miên Thụy

- Video Châu6168

http://www.aihuubienhoa.com/p107a216/19/chieu-tay-do-nhac-lam-phuong-trinh-bay-mien-thuy

hoặc theo đường Link : https://www.youtube.com/watch?v=dB0oNSA15MA

Một phương thức khác là có thể dùng Videocamera hay Digitalcamera chụp hình kỷ niệm hoặc tự tay quay trực tiếp ca sĩ đang hát một sinh hoạt nào đó (ví dụ sinh nhật người yêu, bạn bè, đám cưới của con cháu ...) làm kỷ niệm và sau đó nếu thích có thể đưa lên account youtube đã mở và rồi gởi Link giới thiệu như ý muốn. Riêng người viết, lúc đầu tưởng chỉ chọn viết lách, chụp hình làm PPT rồi đến Video Clips chuẩn bị sơ sơ trước để khi về hưu có chuyện làm giải trí đỡ cảm thấy "mình thừa thải và thất nghiệp" NHƯNG về sau vì nhận thấy rõ ràng rằng hình ảnh thay cho ngàn lời nói nên đi xa hơn chút nữa giới thiệu các sản phẩm tự biên tự diễn (tài tử) liên quan đến những sinh hoạt của NVTN tại CHLB Đức nói riêng, điển hình như biểu tình nhân ngày Quốc hận 30.4, các buổi văn nghệ đấu tranh hay ngày Nhân quyền Quốc tế 10.12 mục đích góp phần vào công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt Nam cũng như để đồng hương ngoài nước Đức biết sinh hoạt của xứ mình tỵ nạn, tương tự như ở Gia Nã Đại, Mỹ, Úc...

Để dẫn chứng, tôi mạn phép giới thiệu Youtube sau đây là một sự kết hợp những gì mà người viết tự học hàm thụ để giải trí và thực hiện (pps, chụp hình, quay Film với Digitalcamera cầm tay):

* Đức Quốc, Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Cap Anamur tổ chức ngày 09-08-2014 tại Cảng Hamburg_Video Chau6168 theo đường Link (dài 42min, vì vậy đề nghị chỉ cần lướt nhanh qua để thấy phương thức kết hợp thực hiện một Video Clip (tài tử)):

https://www.youtube.com/watch?v=e3FPw6rkzR0

Tóm lại, tự chụp hình để làm PPT/PPS, Video Clips hay quay trực tiếp một Video-Film cũng là những phương thức dành cho người nghỉ hưu, không những có thể giúp giết chết thời gian rảnh rỗi mà còn để giải trí, học hỏi thêm kỹ thuật của các Software nằm sẵn trong Computer cũng như chắc chắn sẽ tạo nên được niềm vui cho "tác giả của sản phẩm nghệ thuật thanh tao" khi mở máy thưỏng thức nghe/xem lại "tác phẩm" do chính mình đã kiên nhẫn hoàn thành !.

Xin hẹn cùng độc giả lần tới với bài viết mới giới thiệu thêm hobby khác mà như tôi đã nói, chỉ là một gợi ý không hơn không kém để người nghỉ hưu có thể làm hầu "giết chết bớt thời gian rảnh!".