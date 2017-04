Venezuela: 6 Triệu Dân Biểu Tình Chống TT Maduro, 3 Người Chết

CARACAS - Hàng trăm ngàn dân Venezuela xuống đường tại thủ đô và các thành phố lớn hôm Thứ Tư để phản đối các chính sách của TT khuynh tả Maduro – 3 người chết và hơn 400 người bị bắt.Đối lập hô hào tiếp tục biểu tình trong ngày Thứ Năm, để tăng áp lực với chính quyền.Động lực biểu tình là 1 số vấn đề, gần đây nhất là tòa tối cao thân chính tước mọi quyền lực còn lại của QH, về các nan đề khan hiếm luơng thực, thuốc men, lạm phát phi mã, tội ác tràn lan ….Ban tổ chức ước luợng 6 triệu dân biểu tình chống Maduro – chính quyền không đưa ra con số phỏng đoán.Dân thủ đô tập trung tại 26 địa điểm trước khi kéo tới trụ sở của cơ quan điều tra các khiếu tố của công dân gọi là Office of the Ombudsman.Ít nhất 2 người biểu tình trúng đạn tử thương và 1 cảnh sát thiệt mạng.Đối lập tuyên bố “Khi hàng triệu người xuống đường hôm nay, sẽ có nhiều người tham gia vào ngày mai”.Từ đầu tháng, hơn 5 tử vong đuợc ghi nhận – mới đây, toà tối cao đã rút lại quyết định truất quyền QH, nhưng âm mưu củng cố quyền lực của lãnh tụ Maduro gây phẫn nộ toàn dân.11 nước Nam Mỹ đã phát thông cáo chung trong tuần này ủng hộ đối lập Venezuela và đòi nhà cầm quyền Caracas hoạch định 1 khung thời gian để nhanh chóng giải quyết khủng hoảng mà quốc dân đang trải qua – tuyên cáo này cũng phản đối bạo lực của Caracas.Trong khi đó, TT Maduro lên tiêng tố cáo Washington cổ vũ can thiệp quân sự và xâm lăng trực tiếp.Hôm Thứ Hai, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phát thông điệp khuyến khích công dân Venezuela bày tỏ chính kiến trong ôn hoà và nhắc nhở lực luợng an ninh Venezuela trách nhiệm hiến định về bảo vệ công dân, không ngăn cấm biểu tình bất bạo động.World Bank dự báo GDP 2017 của Venezuela là âm 3.1% so với âm 12% trong năm trước.