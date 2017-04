Khó Tìm Tin Tốt Sau Khi Ông Trump Làm Tổng Thống; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 5-2017

Lê Minh Hải

Thử xem một số tiêu đề các bản tin mới đây làm xôn xao dư luận đến chừng nào: Chẳng hạn như: Cơ Quan ICE Có Thể Trục Xuất Nhiều Người Có Liên Hệ (Thân Nhân) Tại Hoa Kỳ Nếu Việc Vượt Biên Giới Giảm Xuống. Về căn bản, điều này có nghĩa là hiện này chỉ có một số nhỏ người Mễ Tây Cơ muốn nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp, vì thế Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement - ICE) có nhiều thì giờ hơn để gia tăng việc trục xuất. Trong quá khứ, chính phủ Hoa Kỳ đã hứa cho phép những ngoại kiều bất hợp pháp được lưu lại Hoa Kỳ nếu họ có những liên hệ thân nhân ở đây và nếu họ không có hồ sơ án tích. Những lời hứa này được xem như bị quên lãng hoặc thay đổi với những chính sách mới của ông Trump.Dưới triều đại hành pháp của Trump, ưu tiên trục xuất được nhắm tới tất cả những di dân không có giấy tờ hợp pháp, kể cả những người không có án tích. Nói cách khác, nếu qúy vị sống bất hợp lệ trên đất Hoa Kỳ, cơ quan ICE có thể trục xuất qúy vị mặc dù qúy vị chưa hề phạm một tội hình sự nào. Ông John Kelly, Bộ trưởng Bộ Nội An, nói rằng những di dân bất hợp pháp, những người đã ở quá hạn chiếu khán (visa) cũng là một ưu tiên bị trục xuất.Bộ Nội An đã tìm chỗ giam giữ 30.000 ngọai kiều bất hợp pháp cho đến khi họ bị trục xuất.Mới đây, một bà mẹ Mễ Tây Cơ có 4 người con sinh đẻ ở Hoa Kỳ đã bị trục xuất. Các viên chức di trú cho biết bà đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp năm 2002 và tất cả những nỗ lực để xin ở lại Hoa Kỳ đều đã bị từ chối. Bà đã có lệnh trục xuất sau cùng vào năm 2014.Ông Jeff Sessions, Tổng trường Tư Pháp Hoa Kỳ, nói rằng Bộ Tư Pháp có thể phán tội đại hình cho những người nhập cảnh Hoa Kỳ trái phép hơn một lần, cũng như những người kết hôn vi phạm luật di trú. Mỗi một vụ trục xuất mà cơ quan ICE tiến hành sẽ làm tốn tiền thuế của người dân trung bình là 10.854 Mỹ kim. Số tiền này bao gồm mọi thứ từ việc nơi ăn chốn ở của người bị bắt cho đến phí tổn chuyên chở người này về quê hương của họ.Tiêu đề một bản tin mới đây đã gây xôn xao nhất là: Hành Khách Bị Kéo Lê Khỏi Máy Bay Của Hàng Không United. Điều này hòan tòan bất hợp pháp đối với hãng hàng không này khi họ yêu cầu du khách rời khỏi máy bay bằng vũ lực chỉ vì hãng máy bay này đã bán vé quá số khách ấn định. Phản ứng đầu tiên của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hàng không United cho rằng cảnh sát phi trường đã hành động đúng! Những chỉ hai ngày sau, ông Chủ tịch Oscar Munoz, đã phải ngỏ lời "xin lỗi sâu xa" đến Bác sĩ David Đào. Vấn đề đời sống riêng tư của Bác sĩ Đào không can dự đến biến cố này. Điều duy nhất cần nói lên là ông đã bị bắt rời khỏi máy bay bằng võ lực và bất hợp pháp.Chúng ta còn phải lo âu về sự nguy hại khi người dân Hoa Kỳ sẽ tự mang vào thân khi đọc tiêu đề một bản tin như sau: Tiểu Bang New Mexico Sẽ Đòi Hỏi Cảnh Sát Viên Mang Theo Thuốc Giải Độc (Cho Người) Uống Thuốc Qúa Liều. New Mexico trở thành tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đòi hỏi tất cả cảnh sát viên phải có dụng cụ giải độc để phòng chống sự tử vong khi có ai sử dụng quá liều chấy gây nghiện như opioid và heroin. Chất gây nghiện opioid đã làm 33.000 người tử vong tại Hoa Kỳ trong năm 2015. Dụng cụ thuốc giải độc có chứa chất Naloxone. Thuốc này thường ngăn chận sự tử vong khi dùng quá liều các chất gây nghiện. Các tiệm thuốc tây ở New Mexico hiện đang bán lọai thuốc này không cần toa.Liệu hai cơ quan ICE và CBP (tức Custom and Border Protection, cơ quan Bảo Vệ Biên Giới và Thuế Quan - CBP) có phải là cơ quan cảnh sát không? Câu trả lời là không, nhưng họ muốn người di dân nghĩ rằng họ là... cảnh sát. Vì thế, chúng ta nhìn thấy tiêu đề: Luật Đề Nghị Ngăn Cấm Nhân Viên Di Trú Có Chữ "Cảnh Sát" Trên Đồng Phục Của Họ. Cơ quan ICE không được phép xâm nhập gia cư nếu không có lệnh cho phép và họ không bao giờ có lệnh này. Nhưng nếu một vài nhân viên ICE xuất hiện ở một căn nhà nào đó, mang súng và mặc áo khóac chống đạn có chữ ICE và CẢNH SÁT, người ta thường nghĩ ngay họ là cảnh sát thứ thiệt và sẽ cho phép họ vào nhà. Các nhân viên ICE và CBP dùng chữ "Cảnh Sát" trên áo khóac ngòai đã làm người di dân nhầm lẫn và cho các nhân viên chính phủ liên bang này vào nhà mà không có lệnh.Bộ Nội An nói rằng Những Nạn Nhân Của Một Tội Ác Nếu Là Di Dân Bất Hợp Pháp và Những Nhân Chứng Của Một Tội Ác Nếu Là Di Dân Bất Hợp Pháp Có Thể Bị ICE Bắt Giam. Những di dân sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ có thể bị nhân viên cơ quan ICE bắt giữ nếu họ đến văn phòng cảnh sát thông báo họ là nạn nhân của một vụ hình sự hoặc là một nhân chứng của một tội ác. Điều gì xảy ra từ chính sách này? Ông Charlie Beck, Trưởng cơ quan cảnh sát thành phố Los Angeles, tuyên bố trong tháng Ba vừa qua là thành phố của ông đã giảm 25% báo cáo của những người nói tiếng Tây Ban Nha về những vụ tấn công tình dục sống trong thành phố của ông và giảm 10% báo cáo người người dân về những vụ bạo hành gia đình kể từ ngày ông Trump nhậm chức. Tội ác không giảm nhưng những báo cáo về tội ác giảm vì người di dân bất hợp pháp sợ gặp các nhân viên ICE. Một luật sư ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, nói rằng văn phòng của bà phải ngưng truy tố một số hồ sơ bạo hành gia đình chỉ vì các nạn nhân là di dân không có giấy tờ hợp pháp, và họ lo sợ sẽ bị bắt nếu đến tòa án.ICE Bắt Người Trong Tòa Án. Trong những tháng gần đây, nhiều báo cáo cho biết các nhân viên ICE bắt giữ những di dân bất hợp pháp có mặt ở tòa về những vấn đề không liên hệ đến di trú. ICE lên tiếng bào chữa việc bắt giữ này và cho rằng những khách đến tòa luôn luôn bị rà xét vũ khí, nhằm làm giảm nguy cơ xung đột vũ khí giữa nhân viên bắt giữ và di dân bất hợp pháp!Jay Sessions, Tổng Trưởng Tư Pháp, Dọa Sẽ Truy Tố Dân Mỹ Nào Giúp Đỡ Di Dân Bất Hợp Pháp. Luật di trú Hoa Kỳ sẽ buộc tội đại hình cho bất cứ ai, kể cả công dân Hoa Kỳ, "giúp đỡ" người nào đó đang ở Hoa Kỳ trái phép. "Giúp đỡ" có thể được hiểu là cố vấn pháp lý, trợ giúp y tế, mội nơi để ở, hoặc giúp bất cứ việc gì cho bất cứ ai là di dân bất hợp pháp. Điều này cũng có thể là không chịu báo cáo một di dân bất hợp pháp nào đó cho cơ quan ICE bắt giữ và trục xuất.Tổng trưởng Tư Pháp nói rõ rằng những di dân bất hợp pháp không chỉ là một điểm mà ông Trump nhắm tới. Công dân Hoa Kỳ nào giúp đỡ di dân bất hợp pháp cũng có thể bị truy tố.Chưa ai biết ông Trump sẽ trục xuất bao nhiêu người. Chúng ta chỉ biết chắc hiện nay có 4.000 người Somalia đang chờ bị trục xuất về nước của họ. Nếu qúy vị biết về nước Somalia, qúy vị biết rằng cách trục xuất này không nhân bản chút nào. Sau 8 năm làm thổng thống, ông Obama chỉ trục xuất 170 Somalia. Ông Obama đã cố gắng để cho dân Somalia lưu lại Hoa Kỳ nếu họ có thân nhân ruột thịt ở đây.Thật hoang mang và khó chịu khi đọc những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ gần đây. Ông Trump đang muốn trục xuất càng nhiều người càng tốt. Đó là lý do tại sao ông lại chọn ông Sessions làm Tổng trưởng Tư Pháp. Ông Sessions từ xưa đến nay được biết như một người chống di dân mạnh bạo nhất. May mắn thay, việc di trú hợp pháp không bị ảnh hưởng.Liệu người dân Hoa Kỳ có phải lo lắng về việc sẽ bị bắt vì giúp đỡ di dân bất hợp pháp không? Điều này có thể xảy ra trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng có thể không xảy đến cho những cộng đồng Á Châu và Âu Châu. Tuy nhiên, điều thật lo lắng khi thấy chưa có nhiều biện pháp ngăn chận các hành động của các nhân viên ICE và CBP.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 5-2017(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 08/12/2010 (Tăng 7 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/07/2011)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 15/07/2015 (Tăng 5 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/04/2016)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/10/2010 (Tăng 2 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/06/2005 (Tăng 4 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 04/12/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/05/2004 (Không thay đổi)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)(7) - Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Thường trú nhân hợp pháp có cần lo âu về việc bị nhân viên ICE bắt giữ không?- Đáp: Trong hầu hết mọi trường hợp, câu trả lời là không. Tuy nhiên, nếu một thường trú nhân có một quá trình phạm tội thì có thể đưa đến việc bị bắt và bị trục xuất.- Hỏi: Có bao nhiêu di dân bất hợp pháp bị trục xuất dưới thời hành pháp của ông Obama?- Đáp: Ước lượng có từ 2 đến 5 triệu người. Tổng thống Bush đã trục xuất 10 triệu người và ông Clinton đã trục xuất 12 triệu người.- Hỏi: Những di dân bất hợp pháp nên luôn luôn giữ số điện thọai nào trên người?- Đáp: Họ nên có số điện thọai của một luật sư di trú tốt. 