Pechanga Resort & Casino Cử Hành Lễ "Lợp Mái” Hoàn Thành Một Nửa Công Trình Mở Rộng Khu Resort 285 Triệu USD

Trong Lễ Lợp Mái tại Pechanga Resort & Casino.

Trong Lễ Lợp Mái tại Pechanga Resort & Casino.

Vào lúc 10:00 sáng ngày 19/04, dưới sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông báo chí khu vực Nam Cali, Pechanga Resort & Casino đã long trọng cử hành lễ “Lợp Mái” (Topping Out), để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện dự án mở rộng khu casino & resort này.Công trình mở rộng Pechanga Resort & Casino có trị giá lên đến 285 triệu đô. Hàng chục thành viên của công ty xây dựng, các viên chức dân cử, các nhân vật chức sắc, các thành viên Bộ Tộc Pechanga Tribal và các lãnh đạo Pechanga Team, cũng đã tề tựụ về để tham dự sự kiện quan trọng này của công trình. Dự án này sẽ biến casino của Bộ Tộc trở thành Resort/Casino lớn nhất ở Bờ Tây Hoa Kỳ. Công cuộc mở rộng khổng lồ nay đã hoàn thành hơn một nửa, và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12/2017.Chủ Tịch Edith Atwood của Công ty Phát Triển Pechanga Development Corporation đã phát biểu: "Không biết bao nhiêu người đã cùng với hơn 2,500 công nhân xây dựng, đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi, để bảo đảm cho việc xây dựng diễn ra theo đúng lịch trình, cho phép chúng ta cử hành nghi thức hôm nay. Đây chính là nơi sẽ tạo những ấn tượng cho quí khách hiện tại và tương lai khi đến khu Resort mới của chúng tôi, vào tháng Mười Hai này. Trong ngày trọng đại này, chúng ta có thể vững tin hướng về tương lai của Bộ Tộc chúng tôi, và của Thung Lũng Temecula Valley…"Được biết, công trình đã tạo công ăn việc làm cho hơn 2,500 công nhân xây dựng tại địa phương, trong thời gian xây dựng hai năm. Phần lớn vật liệu xây dựng đã được chở đến từ các địa phương Miền Nam California. Công nhân đã đổ 81,000 tấn bê-tông để dựng lên cánh khách sạn mới của khu Resort Pechanga. Hơn 2,174 tấn cốt sắt đã được mang sử dụng cho công trình kiến trúc. Nền của các tháp khách sạn thông nối với nhau rộng 70 ft và sâu 13 ft, với một hệ thống đường hầm rộng, cho phép hơn 4,500 nhân viên Pechanga di chuyển dễ dàng qua lại trong casino & resort, để phục vụ khách hàng được hữu hiệu nhất. Khách sạn cao 13 tầng ở phía Nam, và 9 tầng ở phía Bắc.Khi công trình mở rộng hoàn tất vào tháng 12/2017, Pechanga Resort & Casino hứa hẹn sẽ đem đến cho khách đến từ California và khắp nơi những trải nghiệm của một địa điểm vui chơi quy mô, toàn diện.Sau khi mở rộng, khu Pechanga Casino & Resort sẽ bao gồm:- Diện Tích Sòng Bài: 200,000 sf- Diện Tích Khu Sinh Hoạt/Hội Họp/Hội Thảo: 100,000 sq ft (trong nhà), 174,500 sq ft (ngoài trời)- Số Phòng Khách Sạn: 1,090- Số Nhà Hàng: 13- Số Hồ Tắm & Spas: 13- Số Nhân Viên: 4,560- Những tiện nghi khác: Spa sang trọng 2-tầng, Trung Tâm Thể Dục, Sân Golf 18-lỗ, rạp hát, khu giải trí ban đêm…Công trình nới rộng được thiết kế bởi những kiến trúc sư Delawie, là những nhà thiết kế từ ban đầu của Pechanga Resort & Casino, khi cơ sở được xây dựng vào năm 2002. Lifescapes International xây dựng quần thể hồ tắm rộng-bốn-mẫu. Tutor Perini đã được chọn phụ trách việc xây cất công trình mở rộng. CLEO Design phụ trách công việc thiết kế trang trí nội thất.Pechanga Resort & Casino đã được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ, và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002. Pechanga Resort & Casino hiện có hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, nhà hàng, Spa, sân golf…Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians.Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA, hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24-giờ.Đoàn Hưng