Hương Thời Gian: Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Westminster (Bình Sa)- - Để tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng Tư, Nhóm Hương Thời Gian do nhà văn, Võ Sư, ca sĩ Chu Tất Tiến thành lập, đã tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đấu tranh với chủ đề: “Trường Ca Quê Hương và Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” vào chiều thứ Bảy ngày15 tháng 4 năm 2017 tại hội trường nhà thờ Tin Lành Jesus Christ of Later Day Saints, 10332 Bolsa Ave, Westminster với sự tham dự khoảng 350 đồng hương, thân hữu. Đặc biệt trong buổi văn nghệ nầy đã thu hút những người tham dự say sưa thưởng thức những bản nhạc đấu tranh, những bản tình ca quê hương từ lúc khai mạc cho đế khi kết thúc chương trình.Trưởng Nhóm Hương Thời Gian là một cựu Sĩ Quan xuất thân từ Trường Võ Khoa Thủ Đức, sau năm 1975 anh cũng như những người Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù cộng sản.Anh định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O., anh bắt tay vào việc viết sách, viết báo, tham gia các sinh họat cộng đồng, có lúc hoạt động trong ngành y tế và đặc biệt có thời gian anh liên lạc với các nhà đấu tranh dân chủ, các dân oan trong nước bị cướp đất, cướp nhà, vận động đồng hương hải ngoại trợ giúp tài chánh cho những thành phần trên để họ có phương tiện tiếp tục tranh đấu.Mở đầu chương trình văn nghệ, nhà văn Chu Tất Tiến ngỏ lời chào mừng, cảm tạ những người đã tích cực ủng hộ, trợ giúp anh tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ này như ban nhạc, các nhạc sĩ, ca sĩ, âm thanh và đặc biệt cám ơn ban nhạc Quốc Vũ, nhạc sĩ Trần Sa, nhạc sĩ Dương Mạnh Tiến và các anh em trong giới Quân Y Sĩ Saigon từ khóa 67 – 74 đã đến tham dự.Chương trình văn nghệ diễn ra không có phần phát biểu của những người tham dự mà hầu hết thời gian để trình diễn và thưởng thức cùng hồi tưởng về ngày Quốc Hận 30-4Điều hợp chương trình do Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng, Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Hương Sen của Phật Giáo tại Nam California. cùng với MC. Minh Ngọc.Trong phần giới thiệu MC. Minh Ngọc đã nói: “ Biến cố 30 tháng Tư 1975 đã mang lại cho quê hương Việt Nam những đau thương, mất mát, nước mất, nhà tan, gia đình ly tán và nhất là đưa đến một xã hội băng hoại được hình thành từ nếp sống văn hóa nô dịch cộng sản. Hằng năm, người Việt hải ngoại đều tổ chức các buổi họp mặt tưởng niệm Tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận để ôn lại những kỷ niệm đau buồn và để lưu truyền cho con cháu tinh thần bất khuất của một dân tộc kiêu hùng.”Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng tiếp lời: “Và hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị những ca khúc sáng tác trong giai đoạn lịch sử cận đại, từ giai đoạn toàn dân kháng chiến chống Pháp cho đến Hiệp Định Geneve 1954 chia đôi đất nước, và sau đó là giai đọan chiến tranh khốc liệt Quốc - Cộng mà QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu chống sự xâm lăng của cộng sản miền bắc, cho đến biến cố năm 1975 đã làm cho chúng ta tang thương, mất nước, nhưng tinh thần hào hùng và bất khuất của dân tộc Việt Nam vẫn còn tiếp tục, vẫn còn đấu tranh chống bọn độc tài Cộng Sản và chúng ta có những bản nhạc rất xuất sắc, tạo được điều kiện tích cực cho mọi giới, và đặc biệt đối với thành phần trẻ Việt Nam đứng lên chống lại nhà cầm quyền cộng sản và đập tan những áp đặt bất công của chúng trên nhân dân Việt Nam.”Sau đó Ban Văn Nghệ Hương Thời Gian lên trình diễn Nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.Tiếp theo Bác sĩ Vương Đức Hậu, nhà văn Chu Tất Tiến và nhạc sĩ Dương Mạnh Tiến trình bày nhạc phẩm “Áo Em Sứt Chỉ Đường Tà.”Chương trình tiếp tục qua các ca khúc: Chiến Sĩ Vô Danh do ca sĩ Bùi Thiện hát, Tình Hoài Hương với tiếng hát Thanh Nguyên và sự phụ họa của Bích Thủy, Phương Mai, Phương Thảo. Ca sĩ Vũ Anh với bản Bên Bờ Đại Dương và ca sĩ Túy Hoa đơn ca Bốn Ngả Đường Quê Hương. Nhạc phẩm Về Miền Trung do Bích Thủy đơn ca, sau đó nhạc phẩm Con Thuyền Viễn Xứ với tiếng hát Phương Thảo và Phươg Mai phụ họa.Nhóm cựu Quân Y Sĩ Saigon hợp ca “Con Đường Vui,” tiếp nối là các nhạc phẩm: “Gánh Lúa”, “Hương Tóc Mạ Non”, “Dòng An Giang”, “Cờ Bay”, “Đêm Nguyện Cầu”, “Bài Hương Ca Vô Tận”, “Anh Đi Chiến Dịch”, “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây!”, “Người Tình Không Chân Dung”, “Chiều Trên Phá Tam Giang”, “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển”, “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển”, “Chút Quà Cho Quê Hương”, “Con Đường Tôi Ve”...Ngoài các thành viên cũng như thân hữu kể trên còn có các ca sĩ: Ngọc Quỳnh, Thanh Nguyên, Minh Ngọc. Trong phần cuối chương trình, nhạc phẩm “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” do nhóm hợp ca nữ và kết thúc bằng nhạc phẩm “Thề Không Phản Bội quê Hương” do nhóm hợp ca nam trình bày.Cuối cùng nhà văn Chu Tất Tiến, lên cảm tạ mọi người tham dự và tuyên bố bế mạc, hẹn nhau trong những buổi sinh hoạt văn nghệ kết tiếp.