Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis Tới Saudi Củng Cố Liên Minh 2 Nước

RIYADH - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ là cựu Tướng 4 sao TQLC James Mattis vừa đến thủ đô Saudi Arabia, bắt đầu hàng loạt hội đàm để củng cố liên minh song phương.Ông Mattis và đoàn tháp tùng đã đuợc vua Salman tiếp đón tại lâu đài Yamama. Vào dịp này, cựu Tướng Mattis nói với quốc vương “Rất vui trở lại đây”.Tướng Mattis là 1 cấp chỉ huy trong chiến dịch Iraq muốn tìm biết các ưu tiên của nhà cầm quyền Riyadh, theo tiết lộ của 1 viên chức.Quan hệ thân thiết nhiều năm giữa Riyadh và Washington có phần lơi lỏng trong thời gian TT Obama lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ. Saudi không muốn thấy Washington do dự với việc can thiệp tại Syria cùng trong lúc mềm mỏng với Iran.Tại Riyadh, bộ trưởng Mattis định hội đàm với thế tử Bin Nayef, và con trai của vua là phó thế tử Bin Salman đang giữ chức bộ trưởng quốc phòng - trong tháng qua, bộ trưởng Bin Salman đã tiếp xúc TT Trump tại thủ đô Hoa Kỳ.Nhà cầm quyền Riyadh cảm thấy quan ngại về sự can thiệp của Iran từ Bahrain, Lebanon đến Yemen và Saudi dẫn đầu 1 liên minh Arap đánh lại loạn quân Houthi tại Yemen có hậu thuẫn từ Tehran. Giờ đây, Saudi cảm thấy các viên chức lãnh đạo Washington là thuận lợi hơn với họ.Bộ trưởng Mattis gọi Iran là “nhà nước bảo trợ khủng bố”, và từ Tháng 2, TT Trump ra lệnh các trừng phạt mới sau 1 vụ phóng phi đạn của Iran.Washington tố cáo loạn quân Houthi tại Yemen đe dọa tự do hàng hải trong vùng giữa lúc căng thẳng tiếp tục tại eo Hormuz nối liền Vịnh Persia với Ấn Độ Duơng.Với TT Trump, Saudi có thể lại đuợc Hoa Kỳ cung cấp bom chính xác mà chính quyền Obama ra lệnh đình chỉ vì quan ngại về tổn thất của thường dân tại Yemen.Washington cũng muốn Riyadh tham gia tích cực hơn chiến dịch đánh ISIS tại Iraq và Syria, bằng các hoạt động không tập và cứu trợ nhân đạo.Sau Saudi, chuyến du thuyết Trung Đông đưa bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đến Ai Cập, Israel trước khi đến Qatar vào ngày Thứ Bảy tuần này.