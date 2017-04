Bắt 21,000 Di Dân Lậu Từ Khi Trump Làm TT; Bộ Nội An: Lập Pháp Im Hoặc Sửa Luật Di Trú

WASHINGTON - Bộ trưởng nội an cựu Tướng James Kelly hô hào các tiếng nói chỉ trích tại cơ quan Lập Pháp hãy im tiếng hay sửa đổi luật di trú.Trong phát biểu tại George Washington University, ông Kelly tuyên bố “lực lượng cưỡng chế luật di trú làm công việc bảo đảm an toàn từ biên giới – nếu không ưa thích các điều luật hiện hành, các dân biểu hãy dùng khả năng và can đảm để cải tổ luật”.Cựu Tướng TQLC phàn nàn: nhân viên cưỡng chế luật tại phi trường bị chê trách không chính đáng, bị đòi hỏi làm nhiều hơn với nhân lực và phương tiện bị cắt giảm. Ông Kelly nhấn mạnh: các đơn vị cưỡng chế của Bộ nội an trải qua tình trạng nản chí từ nhiều năm qua vì các điều kiện làm việc không thích hợp.Thông tấn AP cho hay hơn 21,000 di dân bất hợp pháp bị bắt từ khi TT Trump nhậm chức so với 16,000 người trong cùng thời kỳ của năm 2016.Theo hồ sơ của cơ quan kiểm soát thuế quan và di trú (hay ICE), 25% trong số này không là thành phần phạm pháp.