Long An: 300 Công Nhân Đình Công Đòi Quyền Lợi

SAIGON -- Một cuộc đình công đã bùng nổ ở tỉnh Long An hôm 18/4/2017.Báo Thanh Niên cho biết có gần 300 công nhân xưởng may của Công ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế (Long An) tiếp tục đình công để yêu cầu giải quyết quyền lợi phù hợp cho người lao động.Khoảng 14 giờ ngày 18.4, gần 300 công nhân Công ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế (HDI, tọa lạc ấp 5, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức, Long An) - chuyên sản xuất hàng may mặc do người nước ngoài làm chủ đầu tư, tiếp tục đình công để yêu cầu giải quyết quyền lợi phù hợp cho người lao động.Đại diện công nhân cho biết trước đây công ty ký hợp đồng lao động với hình thức làm việc theo thời gian. Đến nay, dù hợp đồng chưa hết hạn nhưng công ty muốn chuyển sang hợp đồng theo hình thức hưởng sản phẩm làm ra, trong khi việc chuyển đổi hợp đồng chưa có lộ trình cụ thể.Trước đó, ngày 14.4, khoảng 300 công nhân của công ty đã đình công. Khi Liên đoàn Lao động H.Bến Lức trực tiếp đến làm việc, đại diện công ty đồng ý cho công nhân nghỉ việc hưởng lương trong 3 ngày (từ 14 - 17.4).Báo Thanh Niên ghi nhận rằng, dù vậy, đến ngày 17.4, công ty lại ra thông báo với nội dung: Kể từ ngày 18.4, công nhân trở lại làm việc bình thường. Nếu công nhân nào tự ý nghỉ việc quá 5 ngày, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Công nhân nào muốn nghỉ việc thì làm đơn xin thôi việc, công ty giải quyết đầy đủ các chế độ quy định... Thông báo này đã gây thêm bức xúc cho công nhân nên họ tiếp tục đình công.