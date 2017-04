1,500 Tù Palestine Tuyệt Thực Đòi Israel Cải Thiện Nhà Tù

RAMALLAH - Từ thủ phủ hành chính Ramallah, các viên chức lãnh đạo Palestine lên án chính quyền Netanyahu không thuơng luợng với hàng ngàn tù nhân Palestine tuyệt thực trong nhà giam, và báo động “1 đợt nổi dậy (intifada) mới bùng nổ nếu 1 người chết”.Khoảng 1500 tù nhân Palestine hưởng ứng lời hô hào tuyệt thực của người tù nổi tiếng Marwan Barghouti – khi nhà báo tiếp xúc, viên chức quản lý khám đường Israel từ chối bình luận.Ông Barghouti đang thọ án tù chung thân vì vai trò của ông trong đợt intifada trước.Tù tuyệt thực đỏi hỏi cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện thoại và mở rộng thăm viếng với thân nhân.Khoảng 6500 người Palestine bị tù với các tội danh khác nhau - 500 người trong số này bị quản thúc không truy tố trong 6 tháng và có thể bị gia hạn.Ông Issa Qaraqe, là viên chức Palestine phụ trách hồ sơ tù bị Israel giam giữ, hô hào cộng đồng quốc tế và LHQ nhanh chóng can thiệp.Tuyên bố hôm Thứ Ba của bộ trưởng an ninh Israel mô tả tù nhân tuyệt thực là khủng bố và sát nhân – trong khi đó bộ trưởng tư pháp Ayelet Shaked khẳng định: sẽ không do dự với việc cưỡng bách thực phẩm bằng ống với tù tuyệt thực mất sức.Ông Barghouti là nhân vật có uy tín lớn - thăm dò dư luận ám chỉ nếu tranh cử, ông có thể thắng ghế chủ tịch.Đối với người Palestine, nhà tù Israel là biểu tượng của chiếm đóng – khoảng 850,000 người Palestine đã ra vào nhà tù của Israel trong nửa thế kỷ bị chiếm đóng.