Chùa A Di Đà Đại Lễ Phật Đản: Hát Trong Mùa Sen Nở

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa A Di Đà.

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa A Di Đà.

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa A Di Đà.

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa A Di Đà.

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa A Di Đà.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017 tại Chánh Điện Chùa A Di Đà, Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân, tọa lạc tại số 14042, Swan St, Thành phố Westminster, CA 92683 do Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 với chủ đề: “Hát Trong Mùa Sen Nở”.Tham dự buổi lễ có Thượng Tọa Thích Thiện Phước (chùa VN Los Angeles), Thượng Tọa Thích Minh Tâm (Đạo tràng Hoa Sen), các Ni Sư gồm co: Thích Nữ Tịnh Quang (Viện Chủ Tu Viện Quan Âm), Thích Nữ Như Như (Quan Âm Tịnh Thất), và hai sư cô Thích Nữ Khánh An (Đạo tràng Chân Viên), Thích Nữ Diệu Liên (chùa VN Los Angeles), và một số đồng hương Phật tử cùng các cơ quan truyền thông.Trước khi lễ Khánh Đản chính thức bắt đầu, Sư Bà Viện Chủ Thích Nữ Như Ngọc ban thời pháp về “từ bi, trí tuệ và bình đẳng.”Mở đầu Sư Bà ngỏ lời cảm ơn và chào mừng chư tôn đức, quý đồng hương Phật tử và các cơ quan truyền thông đã đáp lời mời đến tham dự đại lễ.Ni Sư tiếp: “Cách đây hơn 2500 năm, Đấng đại từ, đại bi, đại giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ đời vua Tịnh Phạn tại nước Nepal là một nước gần Ấn Độ, và ngày đó nhằm ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch. Tất cả những người theo Phật giáo cũng như tất cả toàn dân trên thế giới ngày nay đã coi ngày Phật Đản như một ngày vui chung của nhân loại.Chùa A Di Đà hôm nay cử hành đại lễ Phật Đản, chúng tôi nghĩ rằng chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ nhưng chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp giới truyền thông truyền hình, báo chí đã có mặt hôm nay như thế này thật là một sự ấm cúng vô cùng cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả qúy đồng hương Phật tử đến từ các chùa để chúng ta cùng dâng lên Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng thành kính của chúng ta trong ngày vui chung của nhân loại hôm nay.”Xen lẫn với thời thuyết pháp có phần trình diễn văn nghệ, mở đầu Ban hợp ca hát bản: “Trăng Tròn Tháng Tư” để đón mừng ngày Phật Đản Sanh.Trong dịp nầy Ni sư cho biết, sở dĩ chùa A Di Đà tổ chức Đại lễ Phật Đản sớm là vì muốn dành thời gian để qúy đồng hương Phật tử có thì giờ tham dự Ngày Đại Lễ Phật Đản do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức tại Mile Square Park vào các ngày Thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23 tháng 4 năm 2017, ngoài ra Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cũng tổ chức Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Điều Ngự trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 22 và 23 tháng 4 năm 2017.”Ni Sư tiếp: “Chúng ta cùng tề tựu về nơi đây để mừng đại lễ Phật Đản và để nhớ đến công ơn cao dầy của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng sanh mà ngài đã có mặt trên thế gian này vào ngày Rằm Tháng Tư, âm lịch, cách nay hơn 2500 năm. Hiện nay, trên toàn thế giới xem ngày Phật Đản Sanh như là ngày vui chung của nhân loại... “ Ni Sư tiếp: “Đức Phật có dạy, lòng từ bi còn phải có trí tuệ, vì trí tuệ và từ bi như đôi cánh của chim đại bàng để giữ thăng bằng cho sự bay cao, mất một là không được. Vì thế, từ bi và trí tuệ là nền tảng căn bản của Đạo Phật. Song song đó, sự bình đẳng cũng rất cần thiết trong đời sống của nhân loại chúng sinh, nhằm tránh khỏi sự kỳ thị sang hèn trong xã hội...”Lễ chính thức bắt đầu, đồng hương Phật tử sắp hàng cung nghinh chư tôn thiện đức quang lâm chánh điện, để hành lễ.Điều hợp chương trình nghi lễ, Phật tử Lan Phương.Sau phần nghi thức, Phút nhập từ bi quán để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã dầy công dựng nước, giữ nước, tưởng niệm đến chư Tổ, chư Thánh tử đạo đã vì pháp vong thân để bảo vệ chánh pháp; các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam; các đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu, biển cả vì hai chữ tự do, các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.Tiếp theo mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau phần nghi thức lễ.Thượng Tọa Thích Thiện Phước lên ban Đạo Từ, trong lời Đạo Từ Thượng Tọa cho biết: “Nhìn về lịch sử của Đức Phật hiện diện trên thế gian này, ngài ra đời vào ngày trăng tròn Rằm Tháng Tư, âm lịch. Thật ra, bản thể của Đức Phật thì không có ngày tháng, có nghĩa là vô thủy vô chung, không có đầu mối. Theo bản thể của Đức Phật có hai điều, một là lịch sử, hai là không tính về lịch sử mà tính về bản thể và bản tánh của đức Phật vốn đã có từ xưa đến nay là không có đầu và mối. Đức Phật thị hiện ra đời được tính từ ngày Rằm Tháng Tư, âm lịch tại Ấn Độ để giáo hóa chúng sanh, chỉ cho chúng sanh trở về cõi thanh tịnh vốn có, mà từ bao giờ con người đã bỏ quên đi để chạy theo sắc đà danh vọng ở thế gian, nên chúng sanh mới bị trôi lặn trong vòng sanh tử luân hồi và chìm đắm trong bể khổ. Thanh tịnh cũng có nghĩa là nơi mà bản tánh con người không có tham, sân, si, mừng giận, yêu ghét, hơn thua, tốt xấu,… Vì thế, trần gian mặc dù đang lặn hụp để chạy theo thực chất, nhưng trong một ngày, nếu con người ngồi lại để thực hiện những giờ khắc thanh tịnh, và từ sự thanh tịnh ấy con người sẽ được vơi bớt đi sự chìm đắm trong bể khô của luân hồi. Vì sở dĩ con người bị khổ đau, phiền não, ăn ngủ không được, là tại vì con người còn chạy theo ngũ dục, tài sắc… Phật là giác, Đản là sanh ra trong sự chớm nở và vượt lên. Phật Đản còn có nghĩa là làm cho giác trỗi dậy để sự si mê bị xa lánh đi.”Tiếp theo, Ni Sư Thích Nữ Thiện Quang gửi đến các Phật tử một bài pháp thoại nhân mùa Phật Đản Sanh.Sau phần pháp thoại, Nghi thức Lễ Tắm Phật bắt đầu, tất cả mọi người sắp thành hàng để lần lượt làm lễ tắm Phật.Sau đó Ban tổ chức mời qúy đồng hương Phật tử thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ Mừng Đản Sanh do nhóm Phật tử Hương Từ và thân hữu cùng ban nhạc Huỳnh Hoàng và Ban văn nghệ “Tình Yêu Không Biên Giới” với Mục Sư David Huỳnh trình diễn.