Disneyland Resort Ra Mắt Thế Giới Vui Chơi Mới Mùa Hè Này Tại Disney California Adventure Park, Disneyland Park; Fantasmic, Disneyland Railroad and Rivers

ANAHEIM (ngày 17 tháng Tư, 2017) – Du khách lạc vào Disneyland Resort để tìm niềm vui và phiêu lưu trong mùa hè năm nay sẽ được tham gia lực lượng Vệ Binh Dải Ngân Hà trong các chuyến cố gắng giải thoát của phi hành đoàn dải ngân hà với trò chơi hấp dẫn mới vui nhộn, ly kỳ Vệ Binh Giải Ngân Hà – Nhiệm Vụ: GIẢI THOÁT!, khai mạc vào thứ Bảy, ngày 27 tháng năm, tại Disney California Adventure Park. Những vị anh hùng của phim “Vệ Binh Dải Ngân Hà”, một số mới xuất hiện lần đầu tại Disney park, ngoài ra cũng có các vị Siêu Anh Hùng huyền thoại trong những trải nghiệm mới trong Summer of Heroes (Mùa Hè của Những Vị Anh Hùng), buổi lễ kỷ niệm đặc biệt tại Disney California Adventure, từ ngày 27 tháng Năm đến ngày 10 tháng Chín.Vệ Binh Dải Ngân Hà – Nhiệm Vụ: GIẢI THOÁT! đưa du khách vào cuộc phiêu lưu bất ngờ và hài hước kết hợp cảm giác rơi tự do nghẹt thở với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hoàn toàn mới. Nhảy hành động theo nhịp với “phối khí tuyệt vời” của âm nhạc trong trò chơi, lấy cảm hứng từ nhạc nền của bộ phim. Du khách sẽ khám phá những trải nghiệm qua nhiều chuyến xe khi giúp vị anh hùng Rocket có một không hai trong kế hoạch táo bạo để giải thoát các Vệ Binh – một nhóm người lập dị ngoài hành tinh – khỏi pháo đài của The Collector (Kẻ Sưu Tập), Taneleer Tivan.Vệ binh Dải Ngân Hà – Nhiệm Vụ: GIẢI THOÁT! mở ra trò chơi hấp dẫn thường xuyên trong suốt mùa hè 2017 tại Disneyland Resort, và Summer of Heroes mở ra vũ trụ vô tận các câu chuyện Siêu Anh Hùng tại Disney California Adventure thậm chí ngày ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, du khách tại Hollywood Land trong công viên sẽ tham gia cùng các Siêu Anh Hùng yêu thích trong sử thi, với những trải nghiệm mới trong quãng thời gian giới hạn.Ông David Duffy, đạo diễn giải trí sáng tạo đã phát biểu: “Hãy chọn nơi vui chơi và phiêu lưu trong mùa hè này tại Disneyland Resort. Bạn có thể tham gia nhiệm vụ cứu hộ trong cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng Vệ Binh Dải Ngân Hà, và bạn có thể gặp các Siêu Anh Hùng huyền thoại. Bạn có thể bước lên gặp Groot lần đầu tiên, và tìm hiểu xem bạn phải làm sao để tham gia Avengers (Đội Quân Báo Thù). Bạn có thể xem Main Street Electrical Parade thêm một lần nữa, khám phá lại một số trường phái cổ điển yêu thích như Fantasmic! và còn nhiều nữa.”Ở Disneyland Park, Main Street Electrical Parade cổ điển được tiếp tục theo yêu cầu chung đến ngày 20 tháng Tám, 2017. Cuộc diễu hành ban đêm có các nhân vật và câu chuyện Disney được yêu thích, nửa triệu ngọn đèn lấp lánh, âm nhạc tổng hợp “Baroque Hoedown” và niềm vui của nỗi nhớ da diết. Mùa hè 2017 cũng đánh dấu sự trở lại của phong cảnh màn đêm “Fantasmic!,” Disneyland Railroad (Xe Lửa Disneyland) và các trò giải trí trên các Rivers of America (Dòng Sông Hoa Kỳ).Về Disney California Adventure:Du khách sẽ được thưởng thức một số trải nghiệm Siêu Anh Hùng quanh năm:- Gặp Gỡ với Siêu Anh Hùng: Lần đầu tiên, công dân của Terra (Trái Đất) sẽ gặp mặt trực tiếp với Groot. Du khách cũng có thể gặp First Avenger, Captain America, và Người Nhện thân thiện, gần gũi yêu thích của mọi người.- “Vệ Binh Giải Ngân Hà: Bước Nhảy Tuyệt Hảo!”: Star-Lord mở đầu buổi tiệc với thùng loa theo kiểu cũ vui nhộn. Mọi người, bao gồm cả cành-cây-ít-nói Groot, sẽ vào vị trí quen thuộc và thể hiện những bước nhảy trong bản nhạc rock n roll tuyệt vời.Trong thời gian giới hạn (từ ngày 27 tháng Năm đến 10 tháng Chín), sẽ có một số cuộc phiêu lưu mới dành riêng cho Summer of Heroes:- “Avengers Training Initiative” (Sáng Kiến Huấn Luyện Avengers): Black Widow và Hawkeye tuyển chọn thanh thiếu niên vào thi xem họ có phẩm chất cần thiết để làm Avengers hay không.- Hội Ngộ với Anh Hùng: Black Widow: Black Widow xuất hiện trên sân khấu một vài lần trong ngày trên chiếc xe bọc sắt Avengers để gặp du khách tại công viên.- Grab a Piece (or Bite) of the Action (Lấy một miếng/mảnh Hành Động): Một số món hàng chủ đề đặc biệt, cùng với ẩm thực và giải khát, có sẵn khắp nơi tại Hollywood Land.Màn trình diễn mới, quanh năm là niềm vui cho mọi lứa tuổi:- “Disney Junior Dance Party”: khai mạc vào thứ Sáu, ngày 26 tháng Năm, trải nghiệm buổi hòa nhạc vui nhộn cho người lớn và trẻ em lên cùng lên nhảy và hát theo nhạc. Các nhân vật Disney Junior Nổi Tiếng từ chương trình Disney Junior TV “Doc McStuffins,” “Sofia the First” và “The Lion Guard” cùng với Mickey Mouse và Minnie Mouse từ tuyển tập phim mới “Mickey and the Roadster Racers.”Về Disneyland:Cùng với Main Street Electrical Parade, một số chương trình sở thích cổ điển của du khách được giới thiệu trở lại vào mùa Hè 2017. Lịch biểu diễn sẽ sớm có sẵn tại Disneyland.com.- Các tháng hè là cơ hội cuối cùng để xem đèn, nghe nhạc và để hưởng trọn niềm vui từ Main Street Electrical Parade được yêu thích. Các màn trình diễn ban đêm cho đến ngày 20 tháng Tám gồm các tiết mục yêu thích như trái bóng của Cinderella, Elliot, “Petes Dragon” miệng phun lửa, vẫy đuôi và đêm chung kết “To Honor America” (Vinh Danh Hoa Kỳ) lộng lẫy.- Phong cảnh màn đêm nổi tiếng “Fantasmic!” được mở lại vào mùa hè năm nay với Rivers of America, với những cảnh quay và tình tiết mới. Du khách sẽ được gặp Mickey Mouse nhiều nhất trong các cảnh quay từ trước tới nay, và du khách sẽ khám phá các vai diễn mới cho Genie trong “Aladdin”, “Rapunzel”, “Vua Sử Tử” và “Cướp Biển Vùng Caribbea”.- Trong khi vẫn tiếp tục công việc tại công viên chủ đạo Star Wars, sẽ khai mạc vào 2019, Disneyland Raidroad biểu tượng đang chuẩn bị trở lại vào mùa hè năm nay để đưa du khách tham quan công viên. Du khách sẽ được thưởng thức quang cảnh mới lạ dọc theo Rivers of America, cùng với cảnh thác nước hùng vĩ, vách đá và hẻm núi bí hiểm bên dưới.- Cũng trở lại vào cuối mùa hè năm nay là Rivers of America: Mark Twain Riverboat, Sailing Ship Columbia, Davy Crockett Explorer Canoes và Pirates Lair on Tom Sawyer Island.- Với Tomorrowland, những người hâm mộ Star Wars và Disney sẽ bước vào các trải nghiệm ngoài vũ trụ tại Ga Xuất Phát Star Wars, gặp gỡ một số nhân vật Star Wars và được nhìn cận cảnh các dụng cụ và hình tượng phỏng theo phim Star Wars, bao gồm “Rogue One: A Star Wars Story” mới nhất.