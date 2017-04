Facebook: Giảm Người Dùng Vì Mạng Lưới Spam Phá Rối

Facebook, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới luôn tự hào với con số 1.86 tỷ người dùng, nhưng đến khoảng giữa tháng 04/2017, số lượng người dùng đã giảm đi khá đáng kể. Facebook công bố đã ngăn chặn được một mạng lưới lớn các tài khoản giả mạo được dùng để spam trên thế giới.Được biết, mạng lưới spam hoạt động tại Bangladesh, Indonesia, Ả Rập Saudi, cùng nhiều quốc gia khác. Shabnam Shaik, một quản lý chương trình kỹ thuật của Facebook cho biết trên blog: “Mục đích rõ ràng của chiến dịch spam là để giả mạo các kết nối bạn bè mới bằng cách Like và tương tác chủ yếu với các Pages nổi tiếng trên Facebook, với mục tiêu cuối cùng là đi spam những người dùng thật. Chúng tôi đã phát hiện thấy, hầu hết các hoạt động được tạo ra không phải qua các cách thức tạo tài khoản hàng loạt truyền thống, mà bằng các phương cách tinh vi hơn nhằm che đậy hành vi. Với việc phá vỡ được chiến dịch spam, chúng tôi hy vọng sẽ ngăn chặn được mạng lưới spammer, không cho chúng đạt được mục đích là gửi các thông tin giả mạo đến một lượng lớn người dùng”.Trong trường hợp như trên, dường như những kẻ spam đã tìm cách xây dựng một mạng lưới các kết nối bạn bè bằng cách dùng nhiều tài khoản để like và tương tác với Pages. Tuy nhiên, các tài khoản không thực hiện việc kết bạn với người dùng thật bằng cách xoá bỏ dấu vết, ẩn đi các like giả chúng tạo ra. Trước đó, Facebook cũng công bố đã dẹp bỏ được 30,000 tài khoản giả mạo trên nền tảng của hãng.Số lượng người dùng thực là điều rất quan trọng với Facebook, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu quảng cáo của công ty. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ số lượng tài khoản bị ảnh hưởng sau đợt quét mới. Các tài khoản giả mạo, hay các bot tự động, vẫn luôn là một bài toán gây đau đầu của các công ty trong lĩnh vực mạng xã hội. Công việc viết phần mềm để tạo ra các tài khoản giả mạo cũng trở thành một ngành công nghiệp có lợi nhuận lớn. Trong năm 2014, Facebook ước tính có 67.7 triệu đến 137.8 triệu tài khoản bị trùng lặp hoặc là tài khoản giả.Theo: Nguoivietphone.com