Fresno: Bắn Chết 3 Người, Nghi Liên Quan Khủng Bố

Một người đàn ông ở Fresno, California được biết là người cổ võ phân biệt da đen và đưa ra đề nghị lập dân quân trên mạng xã hội đã bắn và giết chết 3 người tại thành phố Fresno hôm Thứ Ba trước khi đầu hàng cảnh sát và la lớn câu “Allahu akbar,” theo Ty Cảnh Sát Fresno cho biết.Nghi can được xác nhận là Kori Ali Muhammand, 39 tuổi là người đang bị truy lùng gắt gao vì liên hệ tới vụ bắn chết một nhân viên bảo vệ an ninh bên ngoài một quán trọ hôm Thứ Năm, theo Cảnh Sát Trưởng Jerry Dyer cho biết. FBI cũng đã được thông báo về vụ bắn chết người.Dyer cho biết các nạn nhân là những người đàn ông da trắng, và 2 trong số đó là các hội viên của một hội từ thiện Công Giáo địa phương. Họ đang ra khỏi tòa nhà và bị bắn ngay gần đó, ông cho biết. Muhammad là người da đen.“Còn quá sớm để nói rằng vụ này có dính tới khủng bố hay không,” theo Dyer cho biết. “Chắc chắn qua thông báo được công bố, thì nó có thể có chỉ dấu đó. Tuy nhiên, không có tuyên bố nào hôm tối Thứ Năm khi ông áy bắn chết người bảo vệ an ninh.”Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 10:45 sáng tại khu phố có số nhà 300 của North Van Ness Avenue. Trong vòng vài giây, vụ nổ súng khác được nghe, rồi vụ thứ 3, vụ thứ 4.Dyer cho biết có tất cả 16 loạt đạn được bắn ra tại 4 địa điểm.