Mỹ: Doanh Thu Bán Lẻ Sút Giảm, Bất Lợi Cho Kinh Tế; TT Trump Ban Hành Sắc Lệnh Buy America và Hiring Americans

WASHINGTON - Khẩu hiệu tranh cử của ứng viên Trump là America First – ông tiếp tục hô hào “Buy American – mua hàng nội hóa”.Ông định nhắc lại khẩu hiệu này trong chuyến thị sát tiểu bang Wisconsin hôm Thứ Ba. Nhưng thực tế là dân chúng không dành nhiều tiền vào việc mua sắm, bất kể nơi sản xuất là đâu.Phúc trình của Bộ thương mại ghi rõ: doanh thu bán lẻ Tháng 2 và Tháng Ba kém trước – người tiêu thụ trong nước không “xài kỹ” như thế kể từ đầu năm 2015, nghĩa là gây ảnh hưởng bất lợi với kinh tế.GDP quý 1-2017 đuợc phỏng đoán ở mức 0.5%, theo phân tích của chi nhánh Atlanta thuộc hệ thống Quỹ dự trữ liên bang và Macroeconomics Advisers.Sau ngày TT Trump vào Bạch Ốc làm việc, các giới kinh doanh đầu tư cảm thấy lạc quan về các hưá hẹn giảm thuế, tu bổ hạ tầng cơ sở – nhưng, tâm lý ấy không biến thành hoạt động mua sắm, là 70% sức đẩy của nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới.Nhà chiến luợc đầu tư Kate Warne nhận xét “Đó là ý tưởng lạc quan hoài nghi”.Nhìn chung, thái độ của các giới là “chờ xem”, theo 1 dòng tựa tin tức của CNN. Tại thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones tăng 2700 điểm sau khi ứng viên Trump thắng cử và nhận bàn giao, nhưng đã giảm 2% (bằng 500 điểm) trong tháng qua – các nhà đầu tư trở lại “thiên đường an toàn” là vàng và công trái.1 sự kiện thức tỉnh quần chúng là đảng CH và TT Trump thất bại trong việc vận động thu hồi và thay thế ObamaCare, như hưá hẹn đuợc nhắc lại nhiều lần.Trong tin thư gửi khách hàng, kinh tế gia Sam Bullard của Wells Fargo nhận định “Chúng tôi quyết định chờ xem cho tới khi các sáng kiến chính sách trở thành rõ hơn trước khi thay đổi dự báo về đường hướng kinh tế”.CNN cho biết: Macroeconomics Advisers phỏng đoán sức tăng GDP quý 2 có thể đạt 3.6%, nhưng là không đủ so với cam kết tranh cử của TT Trump về tăng trưởng mạnh hơn thời Obama.Theo giới phân tích, cả TT Trump và 2 Viện lập pháp cùng thuộc quyền kiểm soát của đảng CH phải làm luật thuế thích hợp trong lúc phải tránh sai lầm trong ngoại giao và ngoại thương.Trong chuyến đi Wisconsin hôm Thứ Ba, TT Trump đã ký ban hành 1 sắc lệnh mới gồm 2 phần “Buy America” và “Hiring Americans”.