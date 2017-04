Hawaii: Bỏ Đồn Điền Mía Lâu Năm, Làm Nông Nghiệp Hữu Cơ

HONOLULU - Chỉ vài năm trước, tiểu bang Hawaii sản xuất hơn 1 triệu tấn đuờng/năm, bằng 20% sản luợng toàn quốc Hoa Kỳ – nhà máy đường sau cùng tại đảo Maui đóng cửa từ Tháng 12-2016 đã chấm dứt đồn điền miá đường công nghiệp đuợc biết với tên “Big Five”.Tập đoàn này, do các nhà truyền giáo và hậu duệ thiết lập từ thế kỷ 19, là thế lực chế ngự kinh tế, đất đai và chính trị tại tiểu bang đảo trong hơn 150 năm.Đơn canh mía đường có ảnh hưởng rộng lớn với môi trường – thế hệ nông gia mới muốn thực hành mô hình nông nghiệp hữu cơ gần với tự nhiên.Khi nhà máy đường cuối cùng đóng cửa, chuá đảo Maui tỏ ý thông cảm với số công nhân mất việc nhưng xác nhận: thay đổi là không thể tránh.Thống đốc Alan Arakawa nói rõ: Hawaii có vô số giống cây ăn trái, nông nghiệp của Hawaii tiếp tục sinh động khi đường miá không còn là chủ lực.Các nhà tranh đấu chỉ ra các hậu quả môi trường khi đốt đồn điền miá để loại bớt lá tạo ra mây khói ô nhiễm ảnh hưởng cư dân sinh sống dưới gió. Ngoài ra, thuốc sát trùng thấm xuống đất lâu ngày gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Cây miá tiêu thụ rất nhiều nước, đồn điền A&B chuyển dòng chảy của nhiều suối để tưới ruộng miá.Đóng cửa đồn điền miá đường công nghiệp cũng là chấm dứt trợ giá trong chính sách nông nghiệp của liên bang, nay cho phép các nông trại hữu cơ nhỏ giành lại quyền kiểm soát.Ông Simon Russell là phó chủ tịch phân hội Maui của Hawaii Farm Union United cho hay: Hội muốn thuyết phục các viên chức làm luật nâng đỡ nông dân địa phương làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ – ông khẳng định: đơn canh là loại trừ khả năng sinh sản của sinh vật đơn bào làm đất đai giàu chất dinh dưỡng với cây trồng.Mặt khác, an ninh luơng thực cũng là vấn đề, bởi Hawaii phải nhập cảng 90% nông sản thực phẩm.Nhà báo cho hay: dân đảo bỏ phiếu trong năm qua để đưa nhà tranh đấu của họ vào HĐ quận Maui - nghị viên Alika Atay là nông gia không có kinh nghiệm chính trị, chủ trương làm nông nghiệp theo truyền thống hữu cơ, không dùng phân bón hoá học, khi đa số dân đảo không còn muốn để Big Five tiếp tục chế ngự.