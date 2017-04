Đồng Tâm: Còn Bắt 10 CA, Bãi Truy Tố Mới Thả Hết; Công An Họp Báo Tố Dân Đồng Tâm Phạm Pháp

HÀ NỘI - Truyền thông châu Âu đặc biệt chú ý tới khuynh hướng bất phục tùng dân sự của người dân Vietnam ngày càng lan rộng trong thời gian gần đây – dân làng Mỹ Duệ, xã Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội, chống lại lệnh cưỡng chế đất để giao cho 1 công ty viễn thông quân đội sử dụng.Dân làng đã thả 15 công an cơ động và 3 con tin khác trốn thoát – nhưng nhà chức trách đang thương luợng để 20 con tin còn lại đuợc trả tự do, theo tin của hệ thống DW của Đức, dẫn nguồn là cơ sở truyền thông quốc doanh VNExpress.Dân và công an đụng độ hôm Thứ Bảy – 5,6 dân làng bị bắt, gồm 1 bô lão 83 tuổi tên Kình.Đổi lại, dân làng vây bắt 38 công an và viên chức, đòi chính quyền trả tự do số dân làng bị bắt.Luật sư đại diện dân làng Mỹ Duệ cho phóng viên ngoại quốc biết họ rất căm phẫn về chính sách cưỡng chế đất, không còn tin ai vì đã bị lừa trong nhiều năm qua.1 người xác nhận: con tin đuợc ăn uống đầy đủ và đuợc đối xử tử tế.Tranh chấp về đất đai tại Vietnam là chuyện thuờng xẩy ra dưới quyền cai trị của đảng CS – nhưng trường hợp công an và viên chức bị giữ làm con tin là hiếm.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba cho biết công an thành phố Hà Nội đã họp báo hôm 18 tháng 4 để nói về vụ Đồng Tâm và vẫn giữ một mực cáo buộc dân Đồng Tâm vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm.Bản tin VOA viết rằng, “Sau hơn 3 ngày xảy ra sự việc người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và viên chức chính quyền làm con tin ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, vào sáng ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội mới họp báo đưa tin chính thức.“Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA-Việt ngữ rằng chính quyền và truyền thông nhà nước rất “lúng túng” trong sự cố này:““Sự kiện này cho thấy rằng chính quyền hết sức lúng túng. Toàn bộ báo của nhà nước đã không làm chức năng báo chí, tức là đưa tin tức về sự thật, mà chỉ là cái loa của chính quyền. Họ im lặng cả 3-4 ngày, rồi đến lúc 15 cảnh sát cơ động của Hà Nội được thả ra thì họ bắt đầu trở mặt và lên tiếng một cách đồng loạt. Đấy là một hình mẫu ứng xử đã quá quen thuộc của chính quyền.”““Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về cuộc họp báo sáng ngày 18/4 do Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức, trong đó có phát biểu của Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định:““Ứng xử của chính quyền càng ngày càng dở. Cuộc họp báo vừa rồi, một ông tướng của công an Hà Nội đã nói một cách hết sức phách láo, coi người dân ở Đồng Tâm như là những thế lực thù địch, thế này thế kia.”“Báo Công an trích lời tướng Định nói: “Từ đầu năm 2017 đến nay, số công dân khiếu kiện liên tục lôi kéo, kích động người dân có các hành vi vi phạm pháp luật với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng; xâm chiếm đất quốc phòng; gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn; cản trở các hoạt động bình thường, sinh hoạt của quần chúng nhân dân; chống người thi hành công vụ và bắt, giữ người trái pháp luật.”“Cuối buổi họp báo, công an thành phố Hà Nội kết luận: “Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh.”“Về việc chính quyền nói tráo rằng dân Đồng Tâm chiếm đất quốc phòng, một bản tin khác của Đại RFI của Pháp hôm Thứ Ba trích lời giải thích của một người Đồng Tâm nói rằng, “Ông Bùi Viết Thiểu, dân Đồng Tâm, phản đối lập luận này và cho biết quan điểm:“«Tổng khu vực đấy là 104 ha, nhưng quyết định thu hồi năm 1980 của chính phủ là 47,36. Số còn lại là gần 59 ha là đất nông nghiệp. Thế nhưng bây giờ người ta bảo tất cả là đất quốc phòng, nên dân phẫn nộ.“Thứ hai là, việc bán cho tập đoàn viễn thông quân đội, trong giấy người ta viết là giao cho Viettel quân đội 47,36 ha, theo quyết định 113. Nhưng người ta không làm chỗ 47,36 ha, mà người ta lại làm ở chỗ 59 ha.“Quân chủng Phòng Không Không Quân thông báo vẫn quản lý đầy đủ sân bay Miếu Môn, trong đó có 47,36 ha của Đồng Tâm. Thế mà họ lại bảo dân Đồng Tâm lấn chiếm đất.“Việc lấy chỗ 59 ha này để bán cho Viettel khiến dân phẫn nộ. Hơn nữa, trong 59 ha này, người ta (chính quyền địa phương) đã phân cho nhau 6,8 ha, bán đi khắp nơi với giá 6 triệu đồng/m² rồi. Họ muốn bán nốt 53 ha còn lại.“Như vậy, có sự tráo lộn: Giao thì giao đất sân bay, nhưng khi làm lại làm trên đất nông nghiệp.”Ngoài ra, bản tin của Đài BBC hôm Thứ Ba cho biết về tình trạng sức khỏe của cụ ông Kình ở Đồng Tâm như sau.“Hiện cụ ông Lê Đình Kình đang nằm Bệnh viện Việt Đức sau ca phẫu thuật gãy xương đùi phải, gia đình cụ nói với BBC chiều tối hôm 18/4.“Trong số những người dân xã Đồng Tâm bị giới chức bắt đi hôm 15/4, còn duy nhất cụ ông Lê Đình Kình, 83 tuổi, chưa về nhà.“"Ông tôi đã được mổ nhưng chưa rõ tiến trình hồi phục như thế nào," một người cháu ngoại của cụ Kình cho biết."Tôi đang ở Hà Nội nhưng không vào thăm cụ vì người nhà tôi [từ Đồng Tâm] nói là có 20 cảnh sát lúc nào cũng túc trực ở phòng của cụ, tôi không chắc là nếu mình vào thì có được cho vào thăm hay không.""Cụ bị vỡ xương đùi. Chúng tôi không có bằng chứng để biết chính xác làm sao cụ bị gãy xương, nhưng từ sau khi công an bắt đi thì cụ phải điều trị trong viện.""Chúng tôi đoán là khi công an bắt thì có sự xô xát khiến cụ bị thương. Cụ là thương binh, hai chân đi tập tễnh nên di chuyển có thể khó khăn."“Dân quyết định 'không thả những người còn lại'“Trước đó, cũng trong ngày 18/4, một người dân Đồng Tâm giấu tên nói với BBC rằng người dân địa phương thấy "tình hình rất nguy kịch".“Người này xác nhận thông tin dân địa phương đã thả 15 người của lực lượng công an, cảnh sát cơ động bị dân Đồng Tâm bắt giữ."Còn hơn 10 người nữa nhưng bây giờ nhân dân quyết định không thả.""Họ nói bao giờ nhìn thấy ông Kình hồi phục sức khỏe trở về thì nhân dân mới thả.""Đồng thời, dân cũng muốn chính quyền cam kết không truy cứu hình sự dân Đồng Tâm nữa," người này nói."Dân chỉ mong thành phố vào cuộc, giải quyết nhanh chóng để dân được thanh thản."”Trang mạng Dân Làm Báo hôm Thứ Ba có bản tin tựa đề “Nguyễn Đức Chung chạy làng!,” viết rằng, “Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội đã dẹp bỏ lời hứa của mình về việc sẽ đến Đồng Tâm để đối thoại và trực tiếp giải quyết các yêu cầu của người dân về vấn đề thu hồi đất, cán bộ nào làm sai sẽ bị điều tra và xử lý.“Theo luật sư Trần Vũ Hải thì "Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà nội vừa gọi điện thoại cho tôi, nói rằng ông không hứa hẹn khi trao đổi điện thoại với một người dân xã Đồng Tâm, sẽ đến làm việc và đối thoại với dân Đồng Tâm trong ngày hôm nay và đề nghị tôi đính chính."“Tuy nhiên, đọc lại những thông tin được đăng trên FB của Ls Luân Lê mới trước đó:“"Ông Chung đã hứa, sẽ trực tiếp giải quyết các yêu cầu của người dân về vấn đề thu hồi đất, cán bộ nào làm sai sẽ bị điều tra và xử lý... Ông Chung nói, ngày mai 18/04/2017, ông sẽ xuống xã Đồng Tâm để trực tiếp gặp bà con ở đây để đối thoại..."”