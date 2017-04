Sài Gòn: 18,756 Thợ Tham Gia 54 Vụ Đình Công Trong Năm 2016

Thành phố Sài Gòn trong năm 2016 đã có 54 vụ đình công tập thể với số lượng người tham gia tổng cộng lên tới 18,756 người, theo báo cáo của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội TP Sài Gòn cho biết hôm 18 tháng 4, theo bản tin của trang mạng laodong.com.vn cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin viết rằng, “Báo cáo kết quả thực hiện đề án năm 2016, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, trong năm 2016, TPHCM đã xảy ra 54 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công, (giảm 29 vụ so với cùng kỳ năm 2015), với 18.756 người tham gia (giảm 10.113 người tham gia so với cùng kỳ). Ngành nghề chủ yếu xảy ra ở các DN may với 23 vụ, giày da 5 vụ.“Theo ông Tấn, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đình công là do quyền và lợi ích của người lao động chưa được đảm bảo như việc tăng lương hằng năm, chất lượng bữa ăn ca, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc, một số doanh nghiêp còn vi phạm quy định của pháp luật lao động như: Nợ BHXH, thời gian làm thêm vượt quá thời gian luật quy định… Trước tết, các vụ tranh chấp lao động tập trung vào nợ lương, thưởng tết, thanh toán phép năm…”Đó chỉ là thống kê và công bố của chính quyền còn sự thực như thế nào là chuyện khác.