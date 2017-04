Thủ Tướng Anh: Tổ Chức Bầu Cử Quốc Hội Sớm Vào Ngày 8-6

LONDON - Từ khi bà Theresa May trở thành Thủ Tướng, sau kết quả trưng cầu dân ý Brexit và Thủ Tướng David Cameron từ chức, hôm Thứ Ba bà May kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc Hội vào ngày 8 tháng 6.Hồi Tháng 9, Thủ Tướng May tuyên bố sẽ không tổ chức bầu cử trước thời hạn trong khi cần 1 thời gian ổn định – tính đến cuối Tháng 3, văn phòng số 10 Downing cũng gạt bỏ giả định về bầu cử sớm.Nhưng trong tuyên bố về bầu cử sớm dự định ngày 8-6, bà May công nhận muốn tìm kiếm hậu thuẫn rộng lớn hơn của lập pháp trong khi đa số của đảng cầm quyền là nhỏ, giữa lúc đảng Lao Động đối lập chia rẽ trầm trọng và lãnh tụ Jeremy Corbyn đang bị đả kích.Thăm dò dân ý ghi nhận đảng Bảo Thủ có hậu thuẫn của 42% cử tri và đảng Lao Động 27%, là thuận lợi với bà May.Theo giáo sư John Curice giảng dạy khoa chính trị tại University of Strathclyde, đảng Bảo Thủ cũng chia rẽ, nhưng không trầm trọng như đảng Lao Động.1 thành phần cử tri hoan nghênh định hướng của Thủ Tuớng May - 1 kỹ sư là cử tri bỏ phiếu tán đồng Brexit nói: đảng Lao Động không là đối lập hữu hiệu.Đa số công dân UK tin rằng cuộc bầu cử Tháng 6 là sân khấu của các tranh luận về chính sách di trú và về tương lai của vương quốc thống nhất.1 nhà văn tại Belfast nhận xét: khủng hoảng chính trị tại Bắc Ireland bị làm ngơ cũng như phong trào vận động độc lập tại xứ Scotland, tổ chức bầu cử trong tình trạng này là vô trách nhiệm. Dĩ nhiên, tổ chức bầu cử trước thời hạn (năm 2020) là quyết định “may rủi” với Thủ Tướng May.Lãnh tụ đối lập Curtice nói “Hậu thuẫn của bà May sẽ là nhỏ hơn mong đợi khi trông đợi cử tri bầu các ứng viên của đảng Bảo Thủ theo viễn kiến về Brexit của mình”.Ngoài ra, đảng đối lập nhỏ là Liberal Democrat (hiện chiếm 8 ghế đại biểu QH) chủ trương chống Brexit hưá sẽ tổ chức trưng cầu dân ý thứ nhì – lãnh tụ Tim Farron tuyên bố “Nếu các bạn muốn tránh tiến trình Brexit gay go, muốn giữ lại vương quốc trong thị trường đơn, muốn UK tiếp tục là thống nhất, cởi mở và dung chấp, đây là cơ hội”.1 số người chống Brexit nhận thấy diễn biến mới như là cơ hội.